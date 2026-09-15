„Nu vă fie frică!” Fostul conducător din Liga 1, acum deputat AUR, prezent la protestele din Piața Victoriei

Ciprian Paraschiv (51 de ani), fost președinte al lui Poli Iași, în prezent deputat AUR, a participat la manifestațiile ciobanilor și fermierilor, în Piața Victoriei.

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Paraschiv a făcut un apel public în care a îndemnat la ordine și pace.

Ciprian Paraschiv, în mijlocul protestelor din Piața Victoriei

Deputatul AUR a postat totul într-un videoclip publicat pe contul său de Facebook.

„Nu vă fie frică să vă cereți, pașnic, drepturile. Nu vă bateți joc de pălmașii României, de starea pământului”, a transmis Ciprian Paraschiv.

După perioada petrecută la Poli Iași, Ciprian Paraschiv și-a și-a continuat activitatea în zona sportivă și din postura de parlamentar.

Printre demersurile sale se numără „Legea Novak”, pe care a inițiat-o, dar și implicarea importantă în modificarea Legii 4, privind organizarea și desfășurarea competițiilor și jocurilor sportive.

Ciprian Paraschiv a activat și ca jucător la Poli Iași, iar în 2020 a fost numit în funcția de președinte al clubului. S-a despărțit cu scandal de gruparea din Copou în 2021, însă a fost reinstalat în funcție până în august 2023.

Violențe extreme la protesul oierilor

În Piața Victoriei, forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene de mai multe ori, după ce unii manifestanți au forțat cordoanele și au aruncat cu bâte și pietre, scrie hotnews.ro.

Potrivit Jandarmeriei, 24 de persoane au avut nevoie până acum de îngrijiri medicale, dintre care opt jandarmi răniți în timp ce asigurau ordinea publică.

Patru dintre persoanele rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, inclusiv un jandarm.

De asemenea, traficul din Capitală a fost foarte aglomerat marți după-amiază pe mai multe artere din București, inclusiv pe Șoseaua Ștefan cel Mare, după ce au fost instituite restricții de circulație.

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