Ciprian Paraschiv (51 de ani), deputat AUR, a lansat o serie de critici dure la adresa lui Nicușor Dan (55 de ani), după ce președintele României a atacat implementarea „Ordinului Novak” la Curtea Constituțională.

7 cluburi din Liga 1 au cerut blocarea „Ordinului Novak”.

„Ordinul Novak” a fost votat în Camera Deputaților pentru integrarea în Legea Educației Fizice și Sportului, însă acesta ar putea fi blocat, după ce Nicușor Dan a luat decizia de a nu-l promulga.

Legea fusese aprobată la inițiativa deputatului AUR Ciprian Paraschiv, cel care a militat și pentru modificarea Legii 4/2008.

Ciprian Paraschiv, atac fără menajamente la adresa lui Nicușor Dan: „Sunt siderat ”

După decizia președintelui României, Paraschiv a oferit o primă reacție și a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan.

„Sunt siderat că președintele țării se antepronunță asupra constituționalității unei legi.

Această lege trebuie judecată de Curtea Constituțională, iar tu, ca președinte, nu ai dreptul constituțional să te antepronunți, mai ales că nu știi regulamentele europene, regulamentele UEFA sau nu citești o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care spune negru pe alb că această lege este nediscriminatorie, respectă principiul constituționalității și este constituțională.

Eu sunt siderat că președintele țării se poate pronunța înainte ca legea să judecată la CCR. Este uluitor, sincer. Nu m-am așteptat.

Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan a demonstrat în această seară cât de anti-român este”, a tunat Ciprian Paraschiv, citat de fanatik.ro.

Curtea Constituțională a României va analiza sesizarea lansată de președintele Nicușor Dan pe 4 februarie 2026.

Ce l-a împiedicat pe Nicușor Dan să nu promulge Legea:

Legea impunea un prag minim de 40% sportivi români pe teren

Măsura se baza pe cetățenie, nu pe formare sportivă

Este încălcat dreptul la muncă al sportivilor din UE

Se încalcă libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană

Există jurisprudență clară împotriva acestor limitări

Amenzile depășesc cadrul general al legislației contravenționale

Ce presupune „Legea Novak”

Inițiativa plecată de la fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, presupune ca fiecare club sportiv să utilizeze un procent de minimum 40% sportivi români pe teren, în fiecare sport de echipă.

Federațiile își vor rezerva dreptul de a stabili cum vor aplica legea, în funcție de sport și regulament.

„Legea Novak” va intra în vigoare începând cu sezonul 2026-2027, iar cluburile care nu se vor conforma vor fi penalizate cu amenzi ce pornesc de la 500.000 și pot ajunge chiar și până la 1.000.000 de lei, potrivit proiectului de lege.

