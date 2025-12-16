„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Ciprian Paraschiv/ Foto: Facebook @Ciprian Paraschiv
Superliga

„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 22:04
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 23:39

Ordinul Novak” a fost votat în Camera Deputaților pentru integrarea în Legea Educației Fizice și Sportului, însă acesta ar putea fi blocat, după ce Nicușor Dan a luat decizia de a nu-l promulga.

Legea fusese aprobată la inițiativa deputatului AUR Ciprian Paraschiv, cel care a militat și pentru modificarea Legii 4/2008.

Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Citește și
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”

Ciprian Paraschiv, atac fără menajamente la adresa lui Nicușor Dan: „Sunt siderat

După decizia președintelui României, Paraschiv a oferit o primă reacție și a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan.

„Sunt siderat că președintele țării se antepronunță asupra constituționalității unei legi.

Această lege trebuie judecată de Curtea Constituțională, iar tu, ca președinte, nu ai dreptul constituțional să te antepronunți, mai ales că nu știi regulamentele europene, regulamentele UEFA sau nu citești o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care spune negru pe alb că această lege este nediscriminatorie, respectă principiul constituționalității și este constituțională.

Eu sunt siderat că președintele țării se poate pronunța înainte ca legea să judecată la CCR. Este uluitor, sincer. Nu m-am așteptat.

Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan a demonstrat în această seară cât de anti-român este”, a tunat Ciprian Paraschiv, citat de fanatik.ro.

  • Curtea Constituțională a României va analiza sesizarea lansată de președintele Nicușor Dan pe 4 februarie 2026.

Ce l-a împiedicat pe Nicușor Dan să nu promulge Legea:

  • Legea impunea un prag minim de 40% sportivi români pe teren
  • Măsura se baza pe cetățenie, nu pe formare sportivă
  • Este încălcat dreptul la muncă al sportivilor din UE
  • Se încalcă libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană
  • Există jurisprudență clară împotriva acestor limitări
  • Amenzile depășesc cadrul general al legislației contravenționale

Ce presupune „Legea Novak”

Inițiativa plecată de la fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, presupune ca fiecare club sportiv să utilizeze un procent de minimum 40% sportivi români pe teren, în fiecare sport de echipă.

Federațiile își vor rezerva dreptul de a stabili cum vor aplica legea, în funcție de sport și regulament.

„Legea Novak” va intra în vigoare începând cu sezonul 2026-2027, iar cluburile care nu se vor conforma vor fi penalizate cu amenzi ce pornesc de la 500.000 și pot ajunge chiar și până la 1.000.000 de lei, potrivit proiectului de lege.

Citește și

„Fiecare mi-a dat 64 de cenți!” Jucătorul care a revoluționat fotbalul în urmă cu 30 de ani se revoltă: „Aș merita Medalia Libertății”
Diverse
21:12
„Fiecare mi-a dat 64 de cenți!” Jucătorul care a revoluționat fotbalul în urmă cu 30 de ani se revoltă: „Aș merita Medalia Libertății”
Citește mai mult
„Fiecare mi-a dat 64 de cenți!” Jucătorul care a revoluționat fotbalul în urmă cu 30 de ani se revoltă: „Aș merita Medalia Libertății”
Ujpest nu cedează! Maghiarii  au luat decizia în cazul transferului lui Andre Duarte la FCSB și a procesului de la FIFA
Superliga
20:58
Ujpest nu cedează! Maghiarii au luat decizia în cazul transferului lui Andre Duarte la FCSB și a procesului de la FIFA
Citește mai mult
Ujpest nu cedează! Maghiarii  au luat decizia în cazul transferului lui Andre Duarte la FCSB și a procesului de la FIFA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Nicusor Dan ordinul novak ciprian paraschiv
Știrile zilei din sport
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
18:07
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Superliga
16.12
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Citește mai mult
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Superliga
16.12
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională:  „Încalcă tratatele europene”
Superliga
16.12
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Încalcă tratatele europene”
Citește mai mult
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională:  „Încalcă tratatele europene”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:13
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
19:34
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
17:54
Vin să-l urmărească pe Dobre Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
Vin să-l urmărească pe Dobre  Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
18:07
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Top stiri din sport
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Campionate
16.12
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Citește mai mult
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Superliga
16.12
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Citește mai mult
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Diverse
16.12
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Citește mai mult
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Superliga
16.12
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Citește mai mult
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene

Echipe/Competiții

fcsb 88 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 18 rapid 23 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share