Nicușor Dan a promulgat modificările aduse Legii 4, cea care stabilește regulile de acces și comportament la competițiile sportive din România.

Legea, cunoscută drept „Legea Paraschiv”, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Primele efecte ar putea fi văzute chiar la meciul FCSB - Auda, din Conference League.

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Legea fusese adoptată de Camera Deputaților pe 30 iunie, cu 242 de voturi pentru, 9 împotrivă și 34 de abțineri.

Nicușor Dan a promulgat „Legea Paraschiv”

Președintele României a semnat luni, 20 iulie, decretul de promulgare a modificărilor aduse Legii 4/2008. După publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare în termen de trei zile.

Primul meci la care acestea ar putea fi aplicate este FCSB - Auda, programat joi, 23 iulie, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua, în prima manșă a turului al doilea preliminar din Conference League.

Cele mai importante modificări din Legea 4, în forma inițiată de Ciprian Paraschiv

Proiectul de lege inițiat de Ciprian Paraschiv conține câteva modificări de impact. Cele mai spectaculoase sunt:

mai multe facilități pentru persoanele cu nevoi speciale: „Organizatorul trebuie să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”.

„Organizatorul trebuie să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”. se va permite consumul de bere pe stadioane: „Organizatorul competiției va permite vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool și a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac, din hârtie sau din material plastic”

În același timp, organizatorii vor fi obligați să afișeze, în locuri vizibile, „atenționări privind consumul responsabil de băuturi alcoolice”. Apoi, e interzis accesul oricărui spectator în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor halucinogene. Sau va fi evacuat ulterior dacă va fi descoperit în stadion în starea respectivă.

spectacolele pirotehnice vor fi legale pe stadioane: „Organizatorul de competiții sau de jocuri sportive poate desfășura spectacole pirotehnice organizate doar de către o societate specializată și autorizată conform legii și doar pe stadioane”.

Așadar, nu fanii vor putea face aceste show-uri, cum s-a întâmplat până acum, ci doar firme specializate și autorizate. De altfel, spectatorilor le va fi în continuare interzis accesul în arene cu „făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene”.

În propunerea de modificare a legii apare și acest paragraf: „Accesul minorilor în zona rezervată spectacolului pirotehnic este strict interzis”. El sugerează că show-urile nu vor avea loc în tribune, ci la marginea terenului, într-o zonă securizată anterior, pentru că în tribune sunt minori.

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