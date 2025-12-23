„Au fost și momente tensionate” Fostul „tricolor” a fost antrenat de selecționerul Turciei și avertizează: „Are o capacitate specială”
Ciprian Tătărușanu și Vincenzo Montella FOTO: Sport Pictures / IMAGO
„Au fost și momente tensionate" Fostul „tricolor" a fost antrenat de selecționerul Turciei și avertizează: „Are o capacitate specială"

23.12.2025, ora 15:13
23.12.2025, ora 15:14
  • Ciprian Tătărușanu (39 de ani), fostul portar al echipei naționale, l-a caracterizat pe Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei.
  • România va întâlni Turcia pe 26 martie în barajul pentru Campionatul Mondial, iar în cazul unei victorii va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo. Ambele meciuri vor fi în deplasare.

Ciprian Tătărușanu a fost antrenat de Vicenzo Montella, la Fiorentina, în sezonul 2014/15. Italianul l-a folosit în 18 partide, iar românul a scăpat fără gol primit în 5 dintre acestea.

Ciprian Tătărușanu, despre Vicenzo Montella: „Un antrenor foarte serios și riguros”

Tătărușanu spune despre tehnicianul italian că are o capacitate admirabilă de a câștiga încrederea jucătorilor și a le dezvolta abilitățile.

„Lucrase la Roma și la Catania, avea deja două sezoane la Fiorentina când m-am transferat eu și a devenit, implicit, primul antrenor cu care am lucrat în străinătate.

Ca profil, mai degrabă un tip discret, însă un profesionist 100% despre care am numai lucruri bune de spus! L-am apreciat și chiar am avut o relație excelentă.

Nu neapărat un antrenor care încearcă să facă lucruri ieșite din comun, total diferite, la nivel comunicativ, raportat la analiza adversarului sau la ședințele de pregătire.

Dar profesionist veritabil, serios și riguros, cu o capacitate specială de a susține echipa și jucătorii. În acel sezon, 2014/2015, au fost și ceva momente tensionate la Fiorentina, iar el a susținut de fiecare dată echipa și jucătorii”, a declarat Ciprian Tătărușanu, conform prosport.ro.

74 de selecții
a adunat Ciprian Tătărușanu la naționala României. A închis poarta în 33 de meciuri, iar în celelalte a încasat 71 de goluri

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

  • Italia - Irlanda de Nord
  • Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

  • Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)
  • Polonia - Albania

Ruta C

  • Turcia - Romania
  • Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

  • Danemarca - Macedonia de Nord
  • Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

turcia Campionatul Mondial romania Ciprian Tatarusanu vincenzo montella baraj
