Drama lui Verkuijl Iubita mijlocașului de la Ajax, ucisă într-un accident » FOTO: Tânărul fotbalist, devastat înainte de meci

Iubita lui Mark Verkuijl (19 ani), mijlocaș al clubului Ajax Amsterdam, a decedat după ce a fost lovită de o mașină.

La partida dintre Jong Ajax și RKC Waalwijk, din liga secundă a Țărilor de Jos, cele două formații au ținut un moment de reculegere în memoria Elisei, care și-a pierdut viața la doar 21 de ani.

Tragedie în Olanda! Iubita mijlocașului de la Ajax, ucisă într-un accident de mașină

Iubita lui Verkuijl a fost lovită puternic de o mașină joi, în jurul orei 17:30, atunci când ieșise la alergat în preajma casei ei din Ede, oraș aflat la 76 de kilometri distanță de Amsterdam, conform espn.nl.

Serviciile de urgență s-au deplasat rapid la casa victimei pentru a-i oferi primul ajutor. A fost transportată la spital, însă a murit ca urmare a rănilor grave suferite în momentul impactului.

Șoferul autoturismului, o femeie în vârstă de 54 de ani, nu s-a oprit la locul accidentului. La doar câteva ore distanță, aceasta a fost arestată și transportată la poliție pentru audieri.

Mark Verkuijl, devastat la meciul lui Jong Ajax

Înainte de meci, cele două echipe au ținut un moment de reculegere în memoria Elisei. Mark Verkuijl nu a fost utilizat la această partidă, după ce a primit mai multe zile libere din partea conducerii.

În timpul momentului de reculegere, tânărul mijlocaș a intrat alături de coechipieri pe teren, ținând în mâini un tricou pe care era scris numele tinerei în vârstă de doar 21 de ani.

Devastat, acesta nu s-a putut abține și a izbucnit în plâns, fiind consolat atât de către colegii săi, cât și de adversari.

