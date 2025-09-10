Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după  remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu

CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Basarab Panduru (55 de ani) a făcut iureș după remiza „tricolorilor” de la Nicosia.

Panduru nu înțelege cum jocul României a ajuns să arate atât de rău, după parcursul încurajator de la EURO 2024.

Fostul internațional consideră că „tricolorii” au avut mare noroc că au scăpat cu o remiză la Nicosia, după ce ciprioții au ratat o ocazie uriașă în prelungiri, la 2-2.

CIPRU - ROMANIA. Basarab Panduru a făcut iureș, după remiza de la Nicosia: „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?”

Mai mult decât atât, „Pandi” l-a tras la răspundere pe Mircea Lucescu (80 de ani) pentru schimbările neinspirate din timpul meciului.

„E rău. Te chinui şi încerci să fii cât de cât echilibrat, dar în momentele astea te întrebi cum mama naibii am ajuns atât de slabi?

Asta e întrebarea: «Cum mama naibii am ajuns atât de slabi într-un timp atât de scurt?»

Am avut mare noroc că am scăpat cu acest rezultat. Noi nu am făcut nimic, am încercat nişte contraatacuri, dar fotbalul l-au jucat ei (n.r. ciprioții), iar noi ne-am uitat la ei.

Ce au fost schimbările astea? Mi-e greu să vorbesc, pentru că e Mircea Lucescu acolo și nu pot spune că eu știu mai mult fotbal decât el … Dar să-mi explice şi mie cineva ce au fost acele schimbări!? Nu înţeleg nimic din ele.

Eu nu ştiu fotbalul pe care-l ştie Mircea Lucescu, dar când văd ce vad, pot să mă întreb ce e fotbalul ăsta!

Sunt oameni pe banca de rezerve care ar trebui să intre şi nu intră. Nu-i înţeleg schimbările, zău!”, a declarat Basarab Panduru la Prima TV.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 0-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – 0-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

