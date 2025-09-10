Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei.  Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a marcat din penalty, împotriva Ungariei, și a egalat recordul pentru cele mai multe reușite în preliminariile Campionatelor Mondiale.

Lusitanul împarte recordul cu fostul fotbalist guatemalez Carlos Ruiz (45 de ani).

Portugalia s-a impus împotriva Ungariei, la Budapesta, 3-2, grație golurilor marcate de Bernardo Silva, în minutul 36, Cristiano Ronaldo, în minutul 58, și Joao Cancelo, în minutul 86.

Cristiano Ronaldo a egalat recordul pentru cele mai multe goluri marcate în preliminariile Campionatului Mondial

În minutul 58 al duelului de la Budapesta, când scorul dintre Ungaria și Portugalia era 1-1, lusitanii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri.

Cristiano Ronaldo a executat penalty-ul, pe jos, în colțul stâng al porții lui Balazs Toth, și a înscris.

5 goluri din penalty a marcat Cristiano Ronaldo, în ultimele 7 meciuri în toate competițiile

Reușita vedetei Portugaliei a reprezentat golul cu numărul 943 la nivel de seniori, în toate competițiile. Lusitanul continuă drumul spre borna de 1000 de goluri înscrise.

De asemenea, Cristiano Ronaldo a egalat recordul pentru cele mai multe reușite în preliminariile Campionatului Mondial: 39. Acesta împarte performanța cu fotbalistul guatemalez Carlos Ruiz, retras din activitate din 2016.

Ultima poziție a podiumului în topul marcatorilor din preliminarii este ocupată de Lionel Messi, cu 36 de goluri marcate.

