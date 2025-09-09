Alex Dobre, încrezător Declarație înaintea meciului cu Cipru: „Suntem pregătiți să luăm cele 3 puncte”

- CIPRU - ROMÂNIA. Alexandru Dobre (27 de ani) este gata de luptă, înaintea partidei din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
- Cipru - România este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV, cu începere de la ora 21:45.
Alexandru Dobre s-a declarat încrezător înaintea partidei vitale de la Nicosia, pentru calificarea la Cupa Mondială.
CIPRU - ROMÂNIA. Alexandru Dobre: „O să ne concentrăm pe ceea ce am pregătit”
„Am avut puțin timp de a pregăti acest joc, dar am făcut-o foarte bine. Suntem pregătiți să luăm cele trei puncte astăzi.
Cipru este o echipă cu ritm, talie mică, care are calitate cu mingea. Dar noi o să ne concentrăm pe ceea ce am pregătit.
Sper că la sfârșitul celor 90 de minute să ne bucurăm împreună”, a declarat Alex Dobre la Prima Sport.
Jucătorul celor de la Rapid a fost întrebat și despre atmosfera din cadrul grupului, după eșecul cu Canada.
„Suntem bine, dar din păcate am pierdut. Important este ceea ce facem în această seară atât eu cât și colegii mei”, a concluzionat Dobre.
La fel ca în amicalul de pe Arena Națională, Alexandru Dobre va fi aruncat în luptă de Mircea Lucescu, încă din primul minut al partidei de la Nicosia.
Cipru - România, echipele de start
- Cipru: Fabiano - Loizou, Shelis, Pileas, Shikkis - Kousoulas, Laifis - Tzionis, Kastanos, Costi - Pittas
- Rezerve: Mall, Michael, Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou
- Antrenor: Apostolos Mantzios
- România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R.Marin, M.Marin - Man, Stanciu, Dobre - Drăguș
- Rezerve: Târnovanu, Sava, Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu
- Antrenor: Mircea Lucescu
- Arbitru: Matej Jug (Slovenia). Asistenți: Matej Žunič, Manuel Vidali. VAR: Asmir Sagrković, AVAR: Alen Borošak
- Stadion: GSP, Nicosia
Lotul României pentru partida cu Cipru
Portari
- Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese | Italia)
Fundași
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Mihai POPESCU (FCSB), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova), Alexandru CHIPCIU (U Cluj)
Mijlocași
- Adrian ȘUT (FCSB), Marius MARIN (Pisa | Italia), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia), Darius OLARU (FCSB), Florin TĂNASE (FCSB), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos), David MICULESCU (FCSB), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923)
Atacant
- Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia)
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|3 (4-1)
|9
|2. Austria
|2 (6-1)
|6
|3. România
|4 (8-4)
|6
|4. Cipru
|3 (3-4)
|3
|5. San Marino
|4 (1-12)
|0