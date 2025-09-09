„Situația se complică” Dorinel Munteanu avertizează: „Dacă nu câștigăm cu Cipru,   nu mai putem avea pretenții la primele două locuri”

Dorinel Munteanu (57 de ani) crede că România nu mai are șanse de a încheia grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026 pe una dintre primele două poziții, dacă nu va învinge Cipru.

Meciul dintre Cipru și România, din etapa #6 a preliminariilor Campionatului Mondial 2026, se va disputa astăzi, de la ora 21:45 și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe postul Prima TV.

Dorinel Munteanu nu crede în șansele „tricolorilor”: „Nu mai putem avea pretenții”

Antrenorul a criticat evoluția României din partida amicală contra Canadei, 0-3.

„Rezultatul ne-a dat puțin înapoi. Începutul a fost prost, de aceea încrederea a cam scăzut. Jocul băieților trebuie să fie bun și să câștige jocul în Cipru.

Canada a jucat foarte agresiv. A fost o repetiție înaintea acestui joc cu Cipru. Eu sper ca acel joc să fie uitat și să-l considere doar un amical. Reacția trebuie să fie pozitivă.

Dacă nu câștigăm meciul cu Cipru, atunci se complică situația extrem de tare. La primele două locuri nu mai putem avea pretenții. Nu depindem de noi, depindem de rezultatele Austriei și Bosniei.

Canada nu cred că e un adversar foarte puternic. Am făcut noi un meci slab, să recunoaștem. Am fost pasivi, am fost mofturoși la tot ce s-a întâmplat în teren. S-a văzut atitudinea jucătorilor, care n-a fost corectă.

Canadienii au venit să facă un meci bun, să se remarce”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.

Lotul României pentru partida cu Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese | Italia)

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Mihai POPESCU (FCSB), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova), Alexandru CHIPCIU (U Cluj)

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB), Marius MARIN (Pisa | Italia), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia), Darius OLARU (FCSB), Florin TĂNASE (FCSB), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos), David MICULESCU (FCSB), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923)

Atacant

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 4 (10-1) 12 2. Austria 3 (7-1) 9 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 4 (3-5) 3 5. San Marino 5 (1-18) 0

