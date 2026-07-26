Surpriză în Formula 1 Un circuit reapare în calendar după nouă ani, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Cursa are loc în această toamnă!

Formula 1 va reveni în Malaysia după o pauză de nouă ani.

Circuitul de la Sepang va găzdui, în perioada 2-4 octombrie, Marele Premiu al Bahrainului.

Etapa era programată inițial pe 12 aprilie, dar a fost anulată din cauza situației din Orientul Mijlociu.

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Cursa va fi programată între etapele din Azerbaidjan și Singapore, iar sezonul 2026 va ajunge astfel la 23 de Mari Premii. Restul calendarului rămâne neschimbat.

Cursă nouă în calendarul Formulei 1

Marele Premiu al Bahrainului și cel al Arabiei Saudite, programate inițial în aprilie, nu s-au mai disputat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a riscurilor de securitate.

Etapa din Bahrain se va disputa pe circuitul de la Sepang. Înțelegerea a fost încheiată între Formula 1, FIA și guvernele Bahrainului și Malaysiei.

FOTO. Momente memorabile de pe circuitul de la Sepang

Circuitul de la Sepang a găzduit prima sa cursă de Formula 1 în 1999, iar ultima ediție a Marelui Premiu al Malaeziei a avut loc în 2017. Max Verstappen a fost câștigătorul ultimei curse.

Traseul este cunoscut pentru combinația de viraje rapide, liniile drepte lungi și condițiile meteo imprevizibile.

BREAKING: Malaysia will host the Bahrain Grand Prix at Sepang International Circuit from 2-4 October 2026



Positioned between the Azerbaijan and Singapore Grands Prix, this event, which is subject to final agreements and official sign-off, will become the Formula 1 Gulf Air… pic.twitter.com/ArTS4tAJIE — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Stefano Domenicali, președintele și directorul executiv al Formulei 1, a salutat revenirea competiției la Sepang.

„Suntem încântați să confirmăm că Malaezia va găzdui Marele Premiu al Bahrainului în 2026. Încă o dată, acest sport și-a demonstrat capacitatea de adaptare, de a găsi soluții și de a se ridica la nivelul așteptărilor.

Aș dori să le mulțumesc sincer Majestății Sale, regele Hamad bin Isa Al Khalifa, regele Bahrainului, Alteței Sale Regale, prințul Salman bin Hamad Al Khalifa, și Majestății Sale, sultanul Ibrahim, regele Malaysiei, precum și guvernelor celor două țări, pentru că au făcut posibilă această realizare extraordinară prin viziune, implicare și acțiune decisivă.

Desigur, vreau să îi mulțumesc și președintelui FIA, Mohammed Ben Sulayem, pentru colaborarea sa pe tot parcursul procesului”, a declarat Domenicali, conform formula1.com.

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