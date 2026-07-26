Va fi acesta ultimul sezon al lui Max Verstappen (28 de ani) la Red Bull? De luni de zile circulă speculații cu privire la o posibilă mutare a cvadruplului campion mondial la altă echipă.

Cum l-ar putea ajuta o clauză specială din contract. Detalii mai jos.

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Aceste speculații se bazează pe o clauză de reziliere care îi permite olandezului să schimbe echipa după acest sezon, în ciuda faptului că înțelegerea sa cu Red Bull este valabilă până în 2028.

Clauza buclucașă din contractul lui Max Verstappen

Potrivit Bild, clauza se activează automat în situația în care Verstappen nu mai are are nicio șansă să termine cel puțin pe locul doi în clasamentul Campionatului Mondial.

Iar acest lucru este tot mai probabil în condițiile în care au avut loc deja 11 din cele 23 de curse din sezonul 2026 și, în momentul de față, Verstappen ocupă locul 7 în clasament, cu 91 de puncte. Locul 2 este ocupat de Lewis Hamilton, la o distanță de 68 de puncte.

Pentru Red Bull, acesta este un scenariu de coșmar. Dacă Verstappen așteaptă până în toamnă, găsirea unui înlocuitor potrivit va fi aproape imposibilă.

Șeful echipei, Laurent Mekies (49 de ani), și Oliver Mintzlaff (50 de ani), directorul sportiv al Red Bull, lucrează la reînnoirea contractului lui Verstappen.

Noul acord ar urma să se întindă până după sezonul 2029, dar fără clauză de reziliere. Ca stimulent pentru olandez, salariul său de bază, aproximativ 65 de milioane de euro pe an în prezent, ar urma să fie majorat, printre alte beneficii.

Oferta se află de câteva săptămâni pe masa lui Verstappen și a echipei sale, dar aceștia nu au oferit încă un răspuns oficial.

Chiar dacă olandezul nu se află sub presiunea timpului și are un avantaj clar în aceste negocieri, ambele părți sunt în comunicare constantă și își doresc să continue parteneriatul, scrie sursa citată.

„Avem un contract până în 2028. Desigur, există clauze de reziliere, au existat întotdeauna. Dar nu am exercitat niciodată una. Dimpotrivă. Am fost întotdeauna loiali și vom rămâne așa.

Vrem să ne continuăm călătoria alături de Red Bull și să-l vedem pe Max încheindu-și cariera aici – dar, desigur, cu șanse de a câștiga”, a declarat Raymond Vermeulen, managerul lui Max Verstappen pentru Bild.

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) 204 puncte Lewis Hamilton (Ferrari) 159 George Russell (Mercedes) 154 Charles Leclerc (Ferrari) 126 Lando Norris (McLaren) 103 Oscar Piastri (McLaren) 92 Max Verstappen (RedBull) 91 Isack Hadjar (RedBull) 60 Pierre Gasly (Alpine) 42 Liam Lawson (Racing Bulls) 39 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 22 Franco Colapinto (Alpine) 19 Oliver Bearman (Haas) 18 Gabriel Bortoleto (Audi) 10 Carlos Sainz (Williams) 6 Alexander Albon (Williams) 5 Esteban Ocon (Haas) 3 Fernando Alonso (Aston Martin) 1 Nico Hulkenberg (Audi) 0 Valtteri Bottas (Cadillac) 0 Sergio Perez (Cadillac) 0 Lance Stroll (Aston Martin) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

Mercedes 358 puncte Ferrari 285 McLaren 195 RedBull Racing 151 Alpine 61 Racing Bulls 61 Haas 21 Williams 11 Audi 10 Aston Martin 1 Cadillac 0

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