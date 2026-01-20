„Nu mă uit la fotbal” Ionuț Radu, declarație surprinzătoare: „Nu mă pricep la fotbal, îmi place doar să joc” + Ce spune despre Cristi Chivu

Ionuț Radu (28 de ani), portarul echipei naționale, a oferit o declarație surprinzătoare.

Portarul legitimat la Celta Vigo, acolo unde are parte de un sezon foarte bun, a vorbit despre singura echipă căreia îi urmărește meciurile, Inter Milano.

Ionuț Radu, declarație surprinzătoare: „Nu mă uit la fotbal, nu prea mă pricep. Îmi place doar să joc”

Întrebat dacă urmărește campionatul României, Ionuț Radu a declarat că nu se uită la fotbal, cu mici excepții.

Una dintre aceste excepții este reprezentată de Inter Milano, echipă la care Radu a jucat și al cărei antrenor este Cristi Chivu.

„Sincer, mie nu prea îmi place să mă uit la fotbal. Nu mă uit deloc! Nu prea mă pricep la fotbal, îmi place doar să joc.

Bine acum, normal că studiez adversarii, dar nu mă pun să văd un meci cutare cu cutare, cu excepția unor meciuri de Champions League și meciuri care ne interesează pe noi personal.

Lui Cristi acum chiar îi urmăresc meciurile! Sunt foarte fericit, că toată lumea a fost sceptică în privința lui când a venit la Inter. Sunt foarte, foarte, și zic de 20 de ori foarte, bucuros că el a reușit să închidă gura multora.

Cristi iese în evidență după cum vorbește, se vede că e o persoană extrem de inteligentă, știe ce face. E un tip aparte și sunt convins că poate face lucruri mărețe la Inter”, a declarat Ionuț Radu, pentru gsp.ro.

5 milioane de euro este cota lui Ionuț Radu, conform Transfermarkt

