Liga Campionilor Arsenal câștigă pe „Meazza”, iar Cristi Chivu ajunge la trei eșecuri consecutive. Real Madrid, scor tenis în fața lui AS Monaco

- Inter Milano - Arsenal 1-3. Al treilea eșec consecutiv pentru Cristi Chivu în Liga Campionilor.
- Victoria lui Bodo/Glimit cu Manchester City, scor 3-1, a fost surpriza celui de-al doilea meci al zilei, după ce Club Brugge a făcut spectacol în primul meci din etapa #7 a fazei principale.
Formația lui Cristi Chivu a pierdut pe teren propriu contra „tunarilor” lui Arteta și ajunge pe locul 9 după 7 etape, riscând să piardă și această poziție, în funcție de rezultatele de miercuri.
Arsenal rămâne lider cu maximum de puncte în faza principală, cu o etapă înainte de final.
Real Madrid a reușit scorul serii, 6-1 cu AS Monaco, prima victorie cu Alvaro Arbeloa pe bancă, iar „cetățenii” lui Pep Guardiola au pierdut în Norvegia, scor 1-3 cu Bodo/Glimt.
Kairat Almaty - Club Brugge 1-4
- Au marcat: Sadybekov (90+2) / Stankovic (32), Vanaken (38), Vermant (74), Mechele (84)
Bodo/Glimt - Manchester City 3-1
- Au marcat: Hogh (22, 24), Hauge (58) / Cherki (60)
Copenhaga - Napoli 1-1
- Au marcat: Larsson (72) / McTominay (39)
Inter - Arsenal 1-3
- Au marcat: Sucic (18) / Gabriel Jesus (10, 31)
Olympiacos - Bayer Leverkusen 2-0
- Au marcat: Costinha (2), Taremi (45+1)
Real Madrid - AS Monaco 6-1
- Au marcat: Mbappe (5, 26), Mastantuono (51), Kehrer (55 autogol), Vinicius (63), Bellingham (80) / Teze (72)
Sporting Lisabona - PSG 2-1
- Au marcat: Suarez (74, 90+1) / Kvartskhelia (79)
Tottenham - Borussia Dortmund 2-0
- Au marcat: Romero (14), Solanke (37)
Villarreal - Ajax 1-2
- Au marcat: Oluwaseyi (49) / Gloukh (61), Edvardsen (90)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|7
|21
|2
|Real Madrid
|7
|15
|3
|Bayern
|6
|15
|4
|Tottenham
|7
|14
|5
|PSG
|7
|13
|6
|Sporting
|7
|13
|7
|Manchester City
|7
|13
|8
|Atalanta
|6
|13
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Inter Milano
|7
|12
|10
|Atletico Madrid
|6
|12
|11
|Liverpool
|6
|12
|12
|Dortmund
|7
|11
|13
|Newcastle
|6
|10
|14
|Chelsea
|6
|10
|15
|Barcelona
|6
|10
|16
|Marseille
|6
|9
|17
|Juventus
|6
|9
|18
|Galatasaray
|6
|9
|19
|Leverkusen
|7
|9
|20
|Monaco
|7
|9
|21
|PSV
|6
|8
|22
|Olympiacos
|7
|8
|23
|Napoli
|7
|8
|24
|Copenhaga
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Qarabag
|6
|7
|26
|Club Brugge
|7
|7
|27
|Bodo/Glimt
|7
|6
|28
|Benfica
|6
|6
|29
|Pafos
|6
|6
|30
|Royale Union SG
|6
|6
|31
|Ajax
|7
|6
|32
|Athletic Bilbao
|6
|5
|33
|Frankfurt
|6
|4
|34
|Slavia Praga
|6
|3
|35
|Villarreal
|7
|1
|36.
|Kairat
|7
|1