Liga Campionilor Arsenal câștigă pe „Meazza”, iar Cristi Chivu ajunge la trei eșecuri consecutive. Real Madrid, scor tenis în fața lui AS Monaco

Inter Milano - Arsenal 1-3. Al treilea eșec consecutiv pentru Cristi Chivu în Liga Campionilor.

Victoria lui Bodo/Glimit cu Manchester City, scor 3-1, a fost surpriza celui de-al doilea meci al zilei, după ce Club Brugge a făcut spectacol în primul meci din etapa #7 a fazei principale.

Formația lui Cristi Chivu a pierdut pe teren propriu contra „tunarilor” lui Arteta și ajunge pe locul 9 după 7 etape, riscând să piardă și această poziție, în funcție de rezultatele de miercuri.

Arsenal rămâne lider cu maximum de puncte în faza principală, cu o etapă înainte de final.

Real Madrid a reușit scorul serii, 6-1 cu AS Monaco, prima victorie cu Alvaro Arbeloa pe bancă, iar „cetățenii” lui Pep Guardiola au pierdut în Norvegia, scor 1-3 cu Bodo/Glimt.

Kairat Almaty - Club Brugge 1-4

Au marcat: Sadybekov (90+2) / Stankovic (32), Vanaken (38), Vermant (74), Mechele (84)

Sadybekov (90+2) / Stankovic (32), Vanaken (38), Vermant (74), Mechele (84) TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Bodo/Glimt - Manchester City 3-1

Au marcat: Hogh (22, 24), Hauge (58) / Cherki (60)

Hogh (22, 24), Hauge (58) / Cherki (60) TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Copenhaga - Napoli 1-1

Au marcat: Larsson (72) / McTominay (39)

Larsson (72) / McTominay (39) TV: Prima Sport 5

Inter - Arsenal 1-3

Au marcat: Sucic (18) / Gabriel Jesus (10, 31)

Sucic (18) / Gabriel Jesus (10, 31) TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Olympiacos - Bayer Leverkusen 2-0

Au marcat: Costinha (2), Taremi (45+1)

Costinha (2), Taremi (45+1) TV: Prima Play

Real Madrid - AS Monaco 6-1

Au marcat: Mbappe (5, 26), Mastantuono (51), Kehrer (55 autogol), Vinicius (63), Bellingham (80) / Teze (72)

Mbappe (5, 26), Mastantuono (51), Kehrer (55 autogol), Vinicius (63), Bellingham (80) / Teze (72) TV: Digi Sport 2 și Prima Sport 2

Sporting Lisabona - PSG 2-1

Au marcat: Suarez (74, 90+1) / Kvartskhelia (79)

Suarez (74, 90+1) / Kvartskhelia (79) TV: Digi Sport 4 și Prima Sport 4

Tottenham - Borussia Dortmund 2-0

Au marcat: Romero (14), Solanke (37)

Romero (14), Solanke (37) TV: Digi Sport 3 și Prima Sport 3

Villarreal - Ajax 1-2

Au marcat: Oluwaseyi (49) / Gloukh (61), Edvardsen (90)

Oluwaseyi (49) / Gloukh (61), Edvardsen (90) TV: Prima Play

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 7 21 2 Real Madrid 7 15 3 Bayern 6 15 4 Tottenham 7 14 5 PSG 7 13 6 Sporting 7 13 7 Manchester City 7 13 8 Atalanta 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Inter Milano 7 12 10 Atletico Madrid 6 12 11 Liverpool 6 12 12 Dortmund 7 11 13 Newcastle 6 10 14 Chelsea 6 10 15 Barcelona 6 10 16 Marseille 6 9 17 Juventus 6 9 18 Galatasaray 6 9 19 Leverkusen 7 9 20 Monaco 7 9 21 PSV 6 8 22 Olympiacos 7 8 23 Napoli 7 8 24 Copenhaga 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Qarabag 6 7 26 Club Brugge 7 7 27 Bodo/Glimt 7 6 28 Benfica 6 6 29 Pafos 6 6 30 Royale Union SG 6 6 31 Ajax 7 6 32 Athletic Bilbao 6 5 33 Frankfurt 6 4 34 Slavia Praga 6 3 35 Villarreal 7 1 36. Kairat 7 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport