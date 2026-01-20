FCSB, 3 noutăți în primul „11” Cu CFR, echipa va cuprinde 3 nume care n-au fost în lot cu FC Argeș  » Cum arată formula + echipa rezervelor
FCSB, 3 noutăți în primul „11" Cu CFR, echipa va cuprinde 3 nume care n-au fost în lot cu FC Argeș » Cum arată formula + echipa rezervelor

Dan Udrea
Publicat: 20.01.2026, ora 14:23
Actualizat: 20.01.2026, ora 14:33
  • FCSB l-a prezentat oficial pe Ofri Arad, ultima achiziție din mercato de iarnă. Israelianul va debuta duminică
  • Campioana nu poate adăuga cele două transferuri pe lista UEFA, pentru ultimele două meciuri: cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce

Ofri Arad a semnat luni seară un contract pe 2 ani și jumătate, iar marți a efectuat primul antrenament sub comanda cuplului Charalambous - Pintilii.

Fotbalistul propus de Florin Cernat nu va putea juca joi însă, în meciul cu Dinamo Zagreb, din Croația. UEFA nu permite modificări pe listă până la finalul jocurilor de pe tabloul principal, astfel că nici cealaltă achiziție a roș-albaștrilor, Andre Duarte, nu va fi eligibil pentru Europa.

În schimb, cei doi se vor afla în primul „11” la meciul din weekend, pe care FCSB îl va avea de susținut în etapa a 23-a. O partidă aproape decisivă pentru accesul în play-off, adversară fiind CFR Cluj, iar meciul se va disputa duminică seara, pe Arena Națională.

Duarte a lipsit în prima etapă din 2026 din cauza faptului că FCSB nu a primit cartea verde din parte fostului club, Ujpest, care i-a deschis proces la FIFA fiindcă a rupt unilateral contractul.  Marți, FCSB a intrat în posesia documentului care îi permite să-l aibă bun de joc pe portughez.

Nu doar Arad și Duarte vor fi în echipa roș-albaștrilor, ca noutăți față de ceea ce a avut pe foaia de joc la Mioveni campioana. Ngezana a revenit și el săptămâna trecută de la Cupa Africii, s-a antrenat normal și își va relua locul în primul „11”. În cazul lui e foarte probabil să joace din primul minut și joi, la Zagreb.

Cum ar putea arăta FCSB cu CFR Cluj

  • Târnovanu - Crețu, Ngezana, Duarte, Radunovic - Ofri Arad, Fl. Tănase - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea

Această distribuție e, ținând cont de obligația de a folosi jucător U21, formula cea mai bună pe care FCSB o poate alinia. Anul trecut pe această vreme, FCSB a jucat cu CFR tot în primele etape de la reluarea campionatului.

Atunci, confruntarea a avut loc pe 2 februarie, iar primul 11 e diferit în proporție de 50% față de cum va arăta duminică. La acel meci, formula de start a fost: Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Chiricheș, Fl. Tănase - Ștefănescu, Al. Băluță, Toma - Miculescu.

1,2 milioane de euro
e cota de piață a lui Ofri Arad, conform transfermarkt, e pe locul 8 în lotul roș-albaștrilor, primii fiind: Olaru (6,5 milioane), Târnovanu și Bîrligea (câte 4,5 milioane)

În afara primei garnituri, Charalambous și Pintilii ar putea alcătui în prezent și o a doua variantă de echipă în care să se afle jucători cu cotă importantă pentru absolut toate pozițiile.

Cum arată 11-le rezervelor FCSB

  • Zima - Pantea, Dawa, Graovac, Kiki - Lixandru, Alhassan (Chiricheș) - Miculescu, Oct. Popescu, Politic (Stoian) - Thiam (Alibec)

FCSB surclasează toate rivalele la valoarea lotului

Cu aducerea lui Ofri Arad, FCSB reușește să treacă de bariera de 40 de milioane de euro valoare totală a cotei jucătorilor, conform site-ului Transfermarkt.

Nu doar că e pe primul loc în Liga 1, dar e la distanță uriașă de celelalte. Niciun alt club nu atinge nici măcar 30 de milioane de euro. De exemplu, Dinamo și CFR, luate împreună, nu ajung să valoreze cât FCSB.

Top 6 echipe din Liga 1, conform cotei fotbaliștilor

CLUBSUMA (milioane euro)
FCSB 40,2
U Craiova 28,2
Rapid 27,8
CFR 19,4
Dinamo 17,3
U Cluj 15,3

