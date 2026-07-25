Provocare pentru Florinel Coman Atacantul legendar al lui Dinamo și-ar dori să lucreze cu el: „Îl aștept!”

Claudiu Niculescu a împlinit recent 50 de ani și se implică într-un proiect special, prin care să dea mai departe știința din spatele principalelor sale calități fotbalistice

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Antrenorul originar din Slatina a retrogradat cu Unirea Slobozia sezonul trecut, iar acum vrea să se dedice unei academii de fotbal înființate de el, care să realizeze antrenamente suplimentare cu cei care vor să afle în special secretele execuțiilor spectaculoase din lovituri libere, care l-au făcut celebru.

Claudiu Niculescu a început execuțiile din lovituri libere la bara de covoare

Ex-atacant legendar al lui Dinamo, Niculescu a povestit cum a ajuns să aibă asemenea execuții, pentru care a fost poreclit „Lunetistul”.

„Execuția loviturilor libere am dezvoltat-o la bara de covoare. În spatele blocului era acel loc unde se băteau covoarele, eu și fratele meu mergeam acolo, ne trimitea mama să le batem.

El stătea în «poartă», jucam cu mingile acelea de plastic, care erau pe vremuri. Așa am început să-mi dezvolt această calitate”, a povestit Claugol la Digi Sport.

Claudiu Niculescu și-ar dori să lucreze cu Florinel Coman și Cătălin Cîrjan

Niculescu a vorbit și despre jucătorii cu care i-a plăcea să lucreze și să-i ajute să-și perfecționeze tehnica:

„E un jucător pe care-l simpatizez foarte mult, Cîrjan. Îmi place foarte mult, un copil cu niște calități excepționale. Mi-aș dori să lucrez cu el.

Mi-aș dori să lucrez și cu Florinel Coman, el chiar a transmis în mai multe rânduri în interviuri că m-a avut pe mine ca idol din punctul de vedere al loviturilor libere. Poate ne vom întâlni. Lansez provocarea pentru el, îl aștept.

Deși precizia încă o am, zilele trecute am exersat, au mai scăzut intensitatea, forța. Am suferit acum câțiva ani și o operație, care nu-mi mai permite să execut în forță, cum era când jucam.

Și din cauza execuțiilor am ajuns la operație, am executat mii de lovituri libere, rămâneam singur pe teren încă de la juniori. Nu eram împins de la spate.

Foștii mei colegi de la Dinamo, U Craiova, U Cluj pot spune că rămâneam. Asta nu mai văd, nu se mai întâmplă în zilele noastre. Nu mai văd această pasiune.

M-aș bucura ca peste câțiva ani, un copil care lucrează cu mine să spună că a învățat să execute loviturile libere de la mine. Am avut reușite în acest sens și vreau să dau mai departe. Am dorința asta de foarte mult timp, să înființez academia, e un vis, sper să reușesc!”.

Florinel Coman: „Mamă, ce fotbalist!”

„Când eram foarte mic am ținut cu Dinamo, pentru că am fost legitimat la Luceafărul Brăila și ne-au dus la un meci, la Galați, în Liga 1, cu Dinamo.

M-am dus la stadion cu o oră și jumătate înainte, la încălzire l-am văzut pe Claudiu Niculescu, a luat un sac de mingi și le-a pus pe 16 metri și cred că 10-12 minute a bătut numai lovituri libere la încălzire.

Și nu doar că le bătea, le punea și unde trebuie, mă uitam, așa, și spuneam că nu se poate. Asta m-a făcut (n.r. - să țină cu Dinamo), l-am văzut cum execută și am zis «mamă, ce fotbalist, gata, țin și eu cu Dinamo»”, a povestit Florinel Coman, pentru orangesport.ro, în 2024.

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