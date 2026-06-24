„Vreau să-mi realizez un vis” Ce planuri are  Claudiu Niculescu după despărțirea de Unirea Slobozia: „Aveam nevoie de o pauză”

Claudiu Niculescu (50 de ani), fostul antrenor de la Unirea Slobozia, și-a anunțat planurile de viitor după despărțirea de gruparea ialomițeană.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Niculescu a plecat de la Unirea Slobozia după ce echipa a retrogradat din Liga 1 la finalul sezonului trecut.

Claudiu Niculescu: „Vreau să-mi realizez un vis”

Tehnicianul a declarat că nu se grăbește să semneze cu un nou club, dorindu-și să profite de timpul liber. Totodată, Niculescu a dezvăluit că își dorește să deschidă o școală de antrenamente individuale pentru fotbaliști.

„N-am mai avut o perioadă așa de lungă de pauză, probabil aveam nevoie. Stau și mă gândesc și fac și eu o analiză a tot ceea ce a fost până acum.

Am preferat să stau o perioadă puțin mai lungă. Am așa un gând al meu: vreau să profit de această pauză și să-mi realizez un vis, dacă tot m-am apucat.

Vreau să îmi deschid o școală de antrenamente individuale”, a declarat Claudiu Niculescu, potrivit digisport.ro.

2 trofee a câștigat Claudiu Niculescu ca antrenor: Cupa și Supercupa României, ambele cu FC Voluntari

Claudiu Niculescu s-a retras în 2012, de la Universitatea Cluj, acolo unde și-a început și cariera de tehnician, el fiind pentru o scurtă perioadă antrenor-jucător la gruparea ardeleană.

Ulterior, el le-a mai antrenat în România pe FC Bihor, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Concordia Chiajna, Poli Iași, CSC Șelimbăr și CSM Slatina.

În afara țării, Claudiu Niculescu a avut o singură experiență ca antrenor, la gruparea Al-Tai din Arabia Saudită.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport