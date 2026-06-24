„Până la finalul anului să fie dărâmat” Încep lucrările la noua arenă din România: „Astea sunt informațiile”

Sorin Cimpoca (55 de ani), președintele celor de la Corvinul, a oferit detalii despre noua arena care urmează să se construiască la Hunedoara.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Revenită în Liga 1 după o absență de 34 de ani, echipa pregătită de Florin Maxim nu își va putea disputa meciurile la Hunedoara, deoarece actuala arenă Hunedoara nu îndeplinește standardele necesare competiției.

Până atunci, Corvinul se va muta la Arad.

Încep lucrările la stadionul din Hunedoara: „Până la finalul anului să fie dărâmat”

Proiectul noului stadion de la Hunedoara este evaluat la aproximativ 64 de milioane de euro va avea o capacitate de 10.100 de locuri, iar Primăria Hunedoara urmează să asigure o cofinanțare de 25% pentru partea de construcții-montaj.

Sorin Cimpoca a anunțat că lucrările de demolare urmează să înceapă în luna septembrie.

„Din informațiile pe care le am de la domnul primar, prin septembrie sau ceva de genul ar începe demolarea.

Autoritățile locale ar vrea ca până la finalul anului să fie dărâmat, să fie pus «la zero» ca să poate fi predat către Compania Națională de Investiții.

Cam astea sunt informațiile. După ce se demolează, termenul de execuție este de 22 de luni”, președintele clubului Corvinul Hunedoara, citat de sport.ro.

Ce facilități va avea noul stadion Corvinul

Stadionul va fi construit pe o suprafață de 37.207 mp, pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje), și va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilități, 195 locuri VIP și 125 pentru presă).

Terenul de fotbal în conformitate e cu regulile de suprafață FIFA și Ghidul UEFA pentru Stadioane de calitate, cu spațiu de gradene pentru spectatori, utilizat atât pentru meciuri oficiale, cât și pentru alte activități.

Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.

Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice

Florin Maxim, la mare căutare

Aflat pe banca Corvinului din 2021, Florin Maxim a reușit să-i aducă echipei primul trofeu important din istoria clubului.

Este vorba de câștigarea Cupei României în 2024 din postura de divizionară secundă.

Ulterior, a reușit să readucă echipa pe prima scenă a fotbalului românesc, după ce echipa sa a dominat stagiunea precedentă din Liga 2.

Sorin Cimpoca a dezvăluit că Maxim a fost curtat de mai multe echipe în ultimii ani, însă tehnicianul a ales să nu de-a curs ofertelor. Între timp, Corvinul i-a prelungit contractul antrenorului de 45 de ani până în 2029.

„Știm că a avut foarte multe oferte. Nu a avut de gând să plece de la Hunedoara, au fost oferte și din prima ligă, dar nu a vrut să plece.

Fiind și hunedorean, simte acel «vibe» bun pe care l-a găsit, se simte foarte bine aici.

Nu a venit niciodată să spună «uite, eu vreau să plec, am oferte». A avut oferte, dar niciodată nu a avut de gând să plece. A crezut în acest proiect, a văzut că la noi, la Hunedoara, ne-am făcut treaba.

Cu bani puțini, dar am fost plătiți la timp. Condițiile le-am asigurat pe cât am putut și el s-a simțit foarte bine”, a mai spus președintele hunedorenilor pentru sursa citată.

CSC Șelimbăr este singura echipă pe care a mai condus-o Maxim înainte de a ajunge la Corvinul.

Corvinul Hunedoara, cantonament în Slovenia

Nou-promovata din Liga 1 se pregătește pentru viitorul sezon în Slovenia, unde va disputa trei meciuri amicale:

24 iunie – NK Brinje Grosuplje, nou-promovată în prima ligă din Slovenia

– NK Brinje Grosuplje, nou-promovată în prima ligă din Slovenia 28 iunie – Nagykanizsa FC, formație din liga secundă a Ungariei

– Nagykanizsa FC, formație din liga secundă a Ungariei 2 iulie – FC Koper, vicecampioana Sloveniei

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport