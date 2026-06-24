„Până la finalul anului să fie dărâmat”  Încep lucrările la noua arenă din România : „Astea sunt informațiile” +10 foto
Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara
Superliga

„Până la finalul anului să fie dărâmat” Încep lucrările la noua arenă din România: „Astea sunt informațiile”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 16:24
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 16:24
  • Sorin Cimpoca (55 de ani), președintele celor de la Corvinul, a oferit detalii despre noua arena care urmează să se construiască la Hunedoara.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Revenită în Liga 1 după o absență de 34 de ani, echipa pregătită de Florin Maxim nu își va putea disputa meciurile la Hunedoara, deoarece actuala arenă Hunedoara nu îndeplinește standardele necesare competiției.

Până atunci, Corvinul se va muta la Arad.

FIFA i-a dat primă pentru salvare Antrenorul român demis după 8 meciuri primește bonusuri pentru îndeplinirea obiectivului
Citește și
FIFA i-a dat primă pentru salvare Antrenorul român demis după 8 meciuri primește bonusuri pentru îndeplinirea obiectivului
Citește mai mult
FIFA i-a dat primă pentru salvare Antrenorul român demis după 8 meciuri primește bonusuri pentru îndeplinirea obiectivului

Încep lucrările la stadionul din Hunedoara: „Până la finalul anului să fie dărâmat”

Proiectul noului stadion de la Hunedoara este evaluat la aproximativ 64 de milioane de euro va avea o capacitate de 10.100 de locuri, iar Primăria Hunedoara urmează să asigure o cofinanțare de 25% pentru partea de construcții-montaj.

Sorin Cimpoca a anunțat că lucrările de demolare urmează să înceapă în luna septembrie.

„Din informațiile pe care le am de la domnul primar, prin septembrie sau ceva de genul ar începe demolarea.

Autoritățile locale ar vrea ca până la finalul anului să fie dărâmat, să fie pus «la zero» ca să poate fi predat către Compania Națională de Investiții.

Cam astea sunt informațiile. După ce se demolează, termenul de execuție este de 22 de luni”, președintele clubului Corvinul Hunedoara, citat de sport.ro.

Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara
Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara

Galerie foto (10 imagini)

Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara
+10 Foto
labels.photo-gallery

Ce facilități va avea noul stadion Corvinul

  • Stadionul va fi construit pe o suprafață de 37.207 mp, pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje), și va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilități, 195 locuri VIP și 125 pentru presă).
  • Terenul de fotbal în conformitate e cu regulile de suprafață FIFA și Ghidul UEFA pentru Stadioane de calitate, cu spațiu de gradene pentru spectatori, utilizat atât pentru meciuri oficiale, cât și pentru alte activități.
  • Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.
  • Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice

Florin Maxim, la mare căutare

Aflat pe banca Corvinului din 2021, Florin Maxim a reușit să-i aducă echipei primul trofeu important din istoria clubului.

Este vorba de câștigarea Cupei României în 2024 din postura de divizionară secundă.

Ulterior, a reușit să readucă echipa pe prima scenă a fotbalului românesc, după ce echipa sa a dominat stagiunea precedentă din Liga 2.

Sorin Cimpoca a dezvăluit că Maxim a fost curtat de mai multe echipe în ultimii ani, însă tehnicianul a ales să nu de-a curs ofertelor. Între timp, Corvinul i-a prelungit contractul antrenorului de 45 de ani până în 2029.

„Știm că a avut foarte multe oferte. Nu a avut de gând să plece de la Hunedoara, au fost oferte și din prima ligă, dar nu a vrut să plece.

Fiind și hunedorean, simte acel «vibe» bun pe care l-a găsit, se simte foarte bine aici.

Nu a venit niciodată să spună «uite, eu vreau să plec, am oferte». A avut oferte, dar niciodată nu a avut de gând să plece. A crezut în acest proiect, a văzut că la noi, la Hunedoara, ne-am făcut treaba. 

Cu bani puțini, dar am fost plătiți la timp. Condițiile le-am asigurat pe cât am putut și el s-a simțit foarte bine”, a mai spus președintele hunedorenilor pentru sursa citată.

CSC Șelimbăr este singura echipă pe care a mai condus-o Maxim înainte de a ajunge la Corvinul.

Corvinul Hunedoara, cantonament în Slovenia

Nou-promovata din Liga 1 se pregătește pentru viitorul sezon în Slovenia, unde va disputa trei meciuri amicale:

  • 24 iunie – NK Brinje Grosuplje, nou-promovată în prima ligă din Slovenia
  • 28 iunie – Nagykanizsa FC, formație din liga secundă a Ungariei
  • 2 iulie – FC Koper, vicecampioana Sloveniei

Citește și

 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Campionatul Mondial
15:07
Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ. Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Citește mai mult
 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Melodie românească la Mondial Pe ce hit autohton petrec nemții: NU e „Made in Romania”😄
Campionatul Mondial
13:50
Melodie românească la Mondial Pe ce hit autohton petrec nemții: NU e „Made in Romania”😄
Citește mai mult
Melodie românească la Mondial Pe ce hit autohton petrec nemții: NU e „Made in Romania”😄

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Corvinul Hunedoara Florin Maxim Stadion Corvinul Hunedoara sorin cimpoca
Știrile zilei din sport
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Gimnastica
24.06
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc interzice imnul și steagul Rusiei la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Citește mai mult
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Superliga
24.06
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Citește mai mult
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Superliga
24.06
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Citește mai mult
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Superliga
24.06
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Citește mai mult
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
03:15
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
00:25
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
22:28
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
23:05
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Top stiri
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Campionatul Mondial
24.06
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Citește mai mult
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Superliga
24.06
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Citește mai mult
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Campionatul Mondial
24.06
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Citește mai mult
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
B365
23.06
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
Citește mai mult
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 16 rapid 8 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share