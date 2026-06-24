Messi a cucerit internetul VIDEO. Căpitanul Argentinei și-a surprins fanii cu fizicul său, în ziua în care a împlinit 39 de ani +13 foto
Lionel Messi se menține în formă maximă și la 39 de ani/ Foto: Instagram @leomessi
Campionatul Mondial

Messi a cucerit internetul VIDEO. Căpitanul Argentinei și-a surprins fanii cu fizicul său, în ziua în care a împlinit 39 de ani

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 17:04
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 17:13
  • Lionel Messi, căpitanul Argentinei, a acaparat internetul cu ultima sa postare, chiar azi, în ziua în care împlinește 39 de ani.
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Lionel Messi continuă să sfideze timpul și legile jocului. A calificat-o de unul singur pe Argentina în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale, după golurile marcate cu Algeria, 3-0 și Austria 2-0.

Au fost reușitele care l-au făcut cel mai bun marcator din istoria turneelor mondiale.

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VIDEO. Lionel Messi a acaparat internetul în ziua în care a împlinit 39 de ani

În ziua în care aniversează 39 de ani, câștigătorul de 8 ori al Balonului de Aur a postat un videoclip din sala de forță.

Messi este surprins executând o serie de tracțiuni, flexii alternative pentru biceps, exerciții cu mingea medicinală și mișcări pentru zona spatelui.

În ciuda vârstei pe care o are, starul celor de la Inter Miami continuă să aibă un fizic de invidiat.

În 11 ore, postarea starului argentinian a strâns peste 5 milioane de aprecieri și peste 160.000 de comentarii!

Antonela Roccuzzo nu a ratat nici ea ocazia de a-i lăsa un comentariu afectuos soțului său: „😍😍”

Pentru Lionel Messi și campioana en-titre urmează ultimul meci al grupei J, programat duminică dimineață de la ora 5:00 (ora României), cu Iordania.

Lionel Messi, declarație surprinzătoare: „Nu-mi vine niciunul în minte acum”

Întrebat la finalul meciului cu Austria despre cele 18 goluri marcate la Mondiale, Messi a declarat că, în acel moment, nu-și putea aminti de nicio reușită care îi aparține.

„Nu-mi vine niciunul în minte acum. Sunt obosit, nu am energie și îmi este greu să mă concentrez (n.r. râde)”, a declarat Messi, potrivit theguardian.com.

Argentinianul a explicat și cum se simte după ce a marcat nu mai puțin de 5 goluri în două meciuri disputate la CM 2026.

„Evident, sunt foarte fericit. În primul rând datorită victoriei. A fost un succes obținut cu multă muncă. Știam că va fi un meci extrem de dificil și că nu ne puteam permite nici măcar o clipă de relaxare, pentru că adversarii au jucat cu foarte multă intensitate.

Așa că sunt fericit. De rezultat și de calificarea în faza eliminatorie. Era important pentru noi să obținem toate cele șase puncte (n.r. în meciurile cu Algeria și Austria), astfel încât să avem o săptămână mai liniștită. Sunt foarte mulțumit”, a mai spus Messi, citat de dallasnews.com.

Nimeni nu îți oferă nimic pe gratis. Am văzut asta și astăzi (n.r. luni). A fost foarte multă intensitate. În anumite momente ne-a fost greu să menținem perioadele lungi de posesie care ne caracterizează. Este adevărat că nici ei nu ne-au pus mari probleme, dar a fost un meci foarte strâns și foarte intens. Lionel Messi, jucătorul Argentinei

FOTO. Primul gol marcat de Lionel Messi în meciul cu Austria

Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (7).jpg
Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (7).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (1).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (2).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (3).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (4).jpg Argentina - Austria, Leo Messi devine cel mai bun marcator din istoria Mondialelor. Capturi X (5).jpg
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Clasament Grupa J

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Argentina26
2. Austria23
3. Algeria23
4. Iordania20

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