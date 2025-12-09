Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”

Ocazia uluitoare irosită de Claudiu Petrila cu poarta goală în meciul FC Botoșani - Rapid 0-0 a intrat în topul celor mai mari ratări din Liga 1 după 1990.

Ratarea monumentală a internaționalului rapidist Claudiu Petrila rivalizează cu ocaziile colosale irosite de fostul petrolist Daniel Costescu, într-un meci cu FC Argeș, de Ianis Zicu, pe vremea când juca la Dinamo într-o partidă cu Farul, și de brazilianul Carlos Wellington, fost atacant la Concordia Chiajna.

Ratarea lui Petrila amintește de ratările lui Daniel Costescu și Ianis Zicu

Una dintre cele mai mari ratări din istoria Ligii 1 îi aparține lui Daniel Costescu, fost atacant la Petrolul, în meciul FC Argeș - Petrolul 3-1, disputat pe 30 august 1998, în etapa a 5-a a sezonului 1998-1999.

Costescu l-a driblat pe portarul Bogdan Vintilă, a rămas singur cu poarta goală, dar a tras incredibil pe lângă.

„Costescu a închis ochii când a șutat”

Florentin Rădulescu (49 de ani), fostul portar al Petrolului, a povestit pentru GOLAZO.ro:

„Din câte îmi amintesc, Costescu a driblat portarul și a rămas singur, singurel cu toată poarta goală în față.

El se bucura deja că va da gol, dar ne-a zis că a închis ochii când a șutat. A vrut să rupă plasa și a tras pe lângă poartă.

O ratare incredibilă. Rămâne regele ratărilor. Ratarea lui Costescu a fost mai mare decât a lui Petrila”.

VIDEO. Ratarea lui Petrila din meciul FC Botoșani - Rapid 0-0

„Costescu și Zicu rămân «regii» ratărilor

Dinu Todoran, un alt fost coleg al lui Costescu, a adăugat: „Ratarea lui Petrila este într-adevăr uriașă, dar nu le depășește pe cele ale lui Costescu și Zicu.

Ratările lor rămân cele mai mari din câte am văzut în Liga 1. Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”.

Daniel Costescu (foto: laregion.ch)

Ianis Zicu a ratat cu poarta goală la Dinamo

Cea mai mare ratare a lui Ianis Zicu a avut loc într-un meci Dinamo - Farul 0-1, disputat pe 21 august 2005, în etapa a 3-a din campionatul 2005-2006. Zicu a driblat portarul George Curcă și a rămas singur cu poarta goală, dar a șutat incredibil pe lângă poartă, spre surprinderea tuturor.

Dinu Todoran, martor și la ratarea lui Zicu, rememorează: „Eu jucam la Farul. Zicu a scăpat spre poartă, l-a driblat pe portarul George Curcă și a șutat cu dreptul din centrul careului, de la câțiva metri, pe lângă poarta goală.

Îmi amintesc că eu am marcat și Farul a câștigat cu 1-0, prima victorie pe terenul lui Dinamo după 28 de ani”.

VIDEO. Ratarea lui Ianis Zicu

Carlos Wellington, ratare de la un metru cu poarta goală

În 2015, pe când juca la Concordia Chiajna, brazilianul Carlos Wellington și-a trecut și el numele în topul celor mai mari ocazii ratate din istoria Ligii 1.

În meciul din deplasare cu Pandurii Târgu Jiu, atacantul sud-american a trimis peste poarta goală de la doar un metru de linia porții, după o pasă ideală a colegului său, Bucurică.

„Chiar dacă ratarea lui Wellington a fost de la un metru de poartă, eu spun că tot ratările lui Costescu și Zicu sunt mai mari pentru că ei au putut controla mai bine mingea”, a explicat fostul mijlocaș Dinu Todoran (47 de ani).

VIDEO. Ratarea lui Wellington cu poarta goală

Costescu lucrează ca electrician în Elveția

Din 2010, de când s-a lăsat de fotbal, Daniel Costescu (49 de ani) s-a mutat din România. În prezent, locuiește în Elveția împreună cu familia și a început o nouă viață, lucrând ca electrician.

Pe lângă meseria sa, fostul atacant al Petrolului continuă să fie implicat în fotbal la nivel local, jucând pentru echipa de amatori FC Grandson Tuileries II.

Pe contul său de LinkedIn, Costescu scrie:

„Având peste 10 ani de experiență ca electrician la Yverdon-les-Bains, mă consider norocos că am găsit o a doua pasiune, după 14 ani de fotbal profesionist în România.

Implicat în tot ceea ce întreprind, calitatea serviciilor oferite și feedback-ul clienților sunt satisfacții la fel de mari precum golurile pe care le marchez pentru echipa mea de seniori, FC Grandson”.

