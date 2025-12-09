Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Claudiu Petrila, consolat de Nina Grameni după ratarea monumentală din meciul FC Botoșani - Rapid 0-0 (foto: Sport Pictures)
Superliga

Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale: „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 09.12.2025, ora 19:05
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 19:39
  • Ocazia uluitoare irosită de Claudiu Petrila cu poarta goală în meciul FC Botoșani - Rapid 0-0 a intrat în topul celor mai mari ratări din Liga 1 după 1990.

Ratarea monumentală a internaționalului rapidist Claudiu Petrila rivalizează cu ocaziile colosale irosite de fostul petrolist Daniel Costescu, într-un meci cu FC Argeș, de Ianis Zicu, pe vremea când juca la Dinamo într-o partidă cu Farul, și de brazilianul Carlos Wellington, fost atacant la Concordia Chiajna.

„Un punct câștigat” Victor Angelescu, despre remiza de la Botoșani: „Echipa care juca cel mai bine acasă” » Ce spune despre ratarea lui Petrila
Citește și
„Un punct câștigat” Victor Angelescu, despre remiza de la Botoșani: „Echipa care juca cel mai bine acasă” » Ce spune despre ratarea lui Petrila
Citește mai mult
„Un punct câștigat” Victor Angelescu, despre remiza de la Botoșani: „Echipa care juca cel mai bine acasă” » Ce spune despre ratarea lui Petrila

Ratarea lui Petrila amintește de ratările lui Daniel Costescu și Ianis Zicu

Una dintre cele mai mari ratări din istoria Ligii 1 îi aparține lui Daniel Costescu, fost atacant la Petrolul, în meciul FC Argeș - Petrolul 3-1, disputat pe 30 august 1998, în etapa a 5-a a sezonului 1998-1999.

Costescu l-a driblat pe portarul Bogdan Vintilă, a rămas singur cu poarta goală, dar a tras incredibil pe lângă.

„Costescu a închis ochii când a șutat”

Florentin Rădulescu (49 de ani), fostul portar al Petrolului, a povestit pentru GOLAZO.ro:

„Din câte îmi amintesc, Costescu a driblat portarul și a rămas singur, singurel cu toată poarta goală în față.

El se bucura deja că va da gol, dar ne-a zis că a închis ochii când a șutat. A vrut să rupă plasa și a tras pe lângă poartă.

O ratare incredibilă. Rămâne regele ratărilor. Ratarea lui Costescu a fost mai mare decât a lui Petrila”.

VIDEO. Ratarea lui Petrila din meciul FC Botoșani - Rapid 0-0

Costescu și Zicu rămân «regii» ratărilor

Dinu Todoran, un alt fost coleg al lui Costescu, a adăugat: „Ratarea lui Petrila este într-adevăr uriașă, dar nu le depășește pe cele ale lui Costescu și Zicu.

Ratările lor rămân cele mai mari din câte am văzut în Liga 1. Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”.

Daniel Costescu (foto: laregion.ch) Daniel Costescu (foto: laregion.ch)
Daniel Costescu (foto: laregion.ch)

Ianis Zicu a ratat cu poarta goală la Dinamo

Cea mai mare ratare a lui Ianis Zicu a avut loc într-un meci Dinamo - Farul 0-1, disputat pe 21 august 2005, în etapa a 3-a din campionatul 2005-2006. Zicu a driblat portarul George Curcă și a rămas singur cu poarta goală, dar a șutat incredibil pe lângă poartă, spre surprinderea tuturor.

Dinu Todoran, martor și la ratarea lui Zicu, rememorează: „Eu jucam la Farul. Zicu a scăpat spre poartă, l-a driblat pe portarul George Curcă și a șutat cu dreptul din centrul careului, de la câțiva metri, pe lângă poarta goală.

Îmi amintesc că eu am marcat și Farul a câștigat cu 1-0, prima victorie pe terenul lui Dinamo după 28 de ani”.

VIDEO. Ratarea lui Ianis Zicu

Carlos Wellington, ratare de la un metru cu poarta goală

În 2015, pe când juca la Concordia Chiajna, brazilianul Carlos Wellington și-a trecut și el numele în topul celor mai mari ocazii ratate din istoria Ligii 1.

În meciul din deplasare cu Pandurii Târgu Jiu, atacantul sud-american a trimis peste poarta goală de la doar un metru de linia porții, după o pasă ideală a colegului său, Bucurică.

„Chiar dacă ratarea lui Wellington a fost de la un metru de poartă, eu spun că tot ratările lui Costescu și Zicu sunt mai mari pentru că ei au putut controla mai bine mingea”, a explicat fostul mijlocaș Dinu Todoran (47 de ani).

VIDEO. Ratarea lui Wellington cu poarta goală

Costescu lucrează ca electrician în Elveția

Din 2010, de când s-a lăsat de fotbal, Daniel Costescu (49 de ani) s-a mutat din România. În prezent, locuiește în Elveția împreună cu familia și a început o nouă viață, lucrând ca electrician.

Pe lângă meseria sa, fostul atacant al Petrolului continuă să fie implicat în fotbal la nivel local, jucând pentru echipa de amatori FC Grandson Tuileries II.

Pe contul său de LinkedIn, Costescu scrie:

„Având peste 10 ani de experiență ca electrician la Yverdon-les-Bains, mă consider norocos că am găsit o a doua pasiune, după 14 ani de fotbal profesionist în România.

Implicat în tot ceea ce întreprind, calitatea serviciilor oferite și feedback-ul clienților sunt satisfacții la fel de mari precum golurile pe care le marchez pentru echipa mea de seniori, FC Grandson”.

Citește și

„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Superliga
10:20
„Rapid nu poate mai mult” Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Citește mai mult
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
„Nu merge cu capul în pământ!” Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea”
Superliga
23:03
„Nu merge cu capul în pământ!” Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea”
Citește mai mult
„Nu merge cu capul în pământ!” Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
Ianis Zicu liga 1 ratare incredibila rapid fc botosani Claudiu Petrila daniel costescu
Știrile zilei din sport
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
Înot
09.12
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu când nu ești recompensat”
Citește mai mult
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Liga Campionilor
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Citește mai mult
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Nationala
09.12
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Citește mai mult
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Superliga
09.12
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale: „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Citește mai mult
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
09:58
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool: „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool:  „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
09:25
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Top stiri din sport
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Superliga
09.12
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Citește mai mult
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Stranieri
09.12
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Citește mai mult
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Superliga
09.12
„Aș desființa prostia asta!” Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Citește mai mult
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Handbal
09.12
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Citește mai mult
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share