„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”

Botoșani - Rapid 0-0. Valeriu Iftime (65 de ani), patronul gazdelor, s-a declarat nemulțumit de rezultatul din etapa #19 din Liga 1.

Cu toate acestea, oficialul clubului moldovean a lăudat prestația echipei sale în fața liderului Rapid.

Valeriu Iftime se aștepta ca Rapid să aibă un joc solid în fața Botoșaniului, lucru care nu s-a întâmplat, iar duelul dintre primele două clasate din Liga 1 s-a încheiat la egalitate, 0-0.

Botoșani - Rapid 0-0 . Valeriu Iftime: „Rapidul nu poate mai mult de atât”

Valeriu Iftime e de părere că Rapid nu a reușit să se impună pentru că jucătorii Botoșaniului au fost mult mai buni și mai agresivi.

„Putea să fie și mai rău. Adică eu tot am stat meciurile astea să văd o echipă care vrea campionatul, să ne subordoneze (n.r. - Rapid), să ne țină în poartă, să facă ceva. Nu-i deloc așa. Suntem o echipă de play-off. Eu așa o văd pe Botoșani. Și care știe să joace fotbal.

Eu mă gândeam că echipele astea mari, tip Rapid, Craiova, Dinamo, vin și te subordonează, vin la tine și joacă fotbal pentru că sunt echipe mari.

Rapidul nu poate mai mult de atât. Pentru că noi suntem agresivi. Eram noi foarte agresivi și le-am luat mingea. Asta este, am fost mai buni”, a declarat Valeriu Iftime după meciul de luni.

Patronul clubului moldovean a mai precizat că Leo Grozavu a făcut o improvizație în primul „11”, lucru care s-a văzut în jocul echipei.

„Neavând un vârf de atac de meserie, a fost foarte complicat acolo. Copilul ăla (n.r. - Antonio Dumitru) nu poate să joace. E adevărat că improvizația asta, fără vârf de atac, jucând cu juniorul acolo, la fel și cu fundașii centrali... s-a văzut că a improvizat puțin”.

În urma rezultatului din etapa 19, Botoșani rămâne pe locul 2 în clasament, cu 37 de puncte, în timp ce Rapid ocupă prima poziție, cu 39 de puncte.

Valeriu Iftime nu o vede pe FCSB în lupta pentru titlu

Prezent la Gala Fanatik de luni, acolo unde a câștigat premiul pentru Investitorul Anului, Valeriu Iftime a declarat că pentru titlu se luptă Rapid, Craiova și Dinamo, dar nu o exclude nici pe Botoșani.

„După rezultatele de până acum, e cel mai bun an de când sunt în fotbal. Eu zic că noi jucăm fotbal, suntem pragmatici. Leo (n.r. - Grozavu) a închegat o echipă bună. Suntem în zona în care facem ceea ce trebuie să facem.

Eu cred că sunt trei echipe care au șanse (n.r. - la titlu). E vorba de Rapid, Dinamo și Craiova. În momentul ăsta, e greu ca FCSB să vină sus și chiar dacă vine, nu cred că joacă fotbalul pe care trebuia să-l joace sau îl juca anul trecut.

Noi s-ar putea să facem o mare surpriză și n-aș vrea să scot din joc Botoșaniul chiar dacă sună cumva nepoliticos. Eu cred că Botoșani joacă fotbal și are o șansă mai mare ca niciodată”, a mai adăugat Valeriu Iftime.

Întrebat dacă vede un play-off fără CFR Cluj și FCSB, patronul clubului Botoșani a precizat:

„Fără CFR da, dar fără FCSB, nu”.

În acest moment, campioana României se află pe locul 10 în clasament, cu 25 de puncte, fiind imediat urmată de CFR Cluj, care are 20 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 19 39 2 FC Botoșani 19 37 3 Dinamo 19 35 4 Universitatea Craiova 19 34 5 FC Argeș 19 33 6 UTA Arad 19 28 7 Oțelul Galați 19 27 8 U Cluj 19 27 9 Farul Constanța 19 26 10 FCSB 19 25 11 CFR Cluj 19 20 12 Petrolul Ploiești 19 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 19 16 15 Hermannstadt 19 12 16 Metaloglobus 19 11

