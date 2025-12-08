Petrila își pune cenușă în cap A explicat gafa uluitoare de la Botoșani: „Prea sigur” + Aioani recunoaște: „Ei meritau mai mult victoria”

FC BOTOȘANI - RAPID 0-0. Claudiu Petrila ( 25 de ani), jucătorul oaspeților, și-a cerut scuze pentru ratarea uluitoare din minutul 20 al partidei.

Servit excelent de Alexandru Dobre, „decarul” giuleștenilor a șutat pe lângă poartă, din doar 8 metri.

FC BOTOȘANI - RAPID 0-0 . Claudiu Petrila: „Am fost prea sigur că o să marchez”

La finalul partidei, Petrila a vorbit despre fază și a declarat că a fost mult prea sigur pe el că va marca.

Acesta a ținut să-și ceară scuze coechipierilor săi pentru modul în care a tratat faza ce ar fi putut ajuta Rapidul să se desprindă în fruntea clasamentului.

„Da, faza m-a prins perfect. Din păcate, m-am relaxat și am fost prea sigur că o să marchez.

Vreau să-mi cer scuze față de colegi pentru că știu că a fost un moment foarte important în joc și sper ca meciul viitor să mă revanșez”, a declarat Claudiu Petrila la Digi Sport.

Important este că am rămas pe primul loc. Avem următorul meci acasă pe care trebuie să-l câștigăm și de mâine ne vom gândi doar la asta. Claudiu Petrila, fotbalist Rapid

VIDEO. Ratarea uluitoare a lui Petrila din Botoșani - Rapid 0-0

Marian Aioani: „Cred că Botoșani merita 60% victoria”

Portarul Rapidului a vorbit și el despre remiza de la Botoșani. Aioani și-a lăudat adversarii și s-a declarat mulțumit cu rezultatul de egalitate.

„Plecăm cu un rezultat pozitiv, chiar dacă nu este cel pe care ni l-am dorit. Am venit aici să câștigăm, dar în seara asta atât s-a putut. Am încercat, am luptat, am avut și câteva ocazii de a marca, dar asta a fost.

Dacă ar fi să zic un procentaj, cred că Botoșani merita 60% victoria, au făcut o partidă fantastică. Bineînțeles că puteam să jucăm mai bine, să construim mai mult, dar Botoșaniul acasă pot spune că joacă un fotbal foarte agresiv.

Oricine mai ratează, oricine face greșeli în acest sport, atâta timp cât suntem acolo suntem predispuși greșelilor. Mergem mai departe și următorul meci trebuie să câștigăm.

Așteptările mele (n.r. de la meciurile cu Oțelul și FCSB) sunt 6 puncte”, a spus Aioani la Digi Sport.

