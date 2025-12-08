„Nu merge cu capul în pământ!” Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea”
„Nu merge cu capul în pământ!” Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea”

Publicat: 08.12.2025, ora 23:03
Actualizat: 08.12.2025, ora 23:15
  • BOTOȘANi - RAPID 0-0. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) l-a criticat pe Alexandru Dobre (27 de ani) pentru ratarea din ultimele minute ale partidei.

Rapid putea da lovitura în minutul 84 al meciului din etapa #19, când Dobre a primit mingea în flancul drept, a avansat până în careu, însă a trimis pe lângă poarta lui Anestis.

BOTOȘANI - RAPID 0-0. Basarab Panduru, despre ratarea lui Alex Dobre: „La națională nu merge cu capul în pământ”

Dobre i-ar fi putut pasa lui Petrila, aflat într-o poziție bună în mijlocul careului, însă nu a făcut-o. Panduru a explicat că liderul giuleștenilor era mai degrabă concentrat să-l depășească pe Friday Adams și se gândea deja la momentul șutului.

„E jucător de echipa națională, nu mai e numai de Rapid, vrei la națională, mergem în Turcia să-i batem pe ăia pe acolo. Acolo nu merge cu capul în pământ!

I-a luat fața într-un târziu (n.r. lui Friday Adams), s-a uitat, l-a văzut la doi metri în spate. Spui că e aproape imposibil să-i mai ia fața”, a spus Panduru la Prima Sport.

Faza în care a fost implicat Dobre a fost asemănătoare cu cea din care Louis Munteanu a egalat pentru CFR Cluj în meciul cu Universitatea Craiova.

Diferența: fotbalistul giuleștenilor a șutat slab, cu latul, iar mingea s-a scurs pe lângă poartă.

„Nu e ușor să prinzi șiret exterior acolo, să o dai. Nu prea merge, uite cum stă portarul, ai spațiu doar cât intră o minge. Portarul stă foarte bine, colțul lung nu pare că e chiar atât de gol.

Ca să dai gol trebuie să prinzi exteriorul, dar el s-a pus să dea deja cu dreptul, nu putea să mai dea cu exteriorul. Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea să o pună. Portarul a închis bine poarta, are puțin spațiu”, a mai spus Panduru.

În urma rezultatului înregistrat la Botoșani, gazdele rămân pe locul 2 în clasament, cu 37 de puncte, în timp ce giuleștenii ocupă prima poziție, cu 39 de puncte.

