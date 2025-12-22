Gheorghe Hagi (60 de ani), legendă a clubului Galatasaray, i-a răspuns lui Mauro Icardi (32 de ani, după ce atacantul argentinian a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului în campionatul Turciei.

Icardi i-a transmis un mesaj emoționant lui Gheorghe Hagi, după ce a doborât recordul fostului internațional român, iar replica „Regelui” nu a întârziat să apară.

Gheorghe Hagi, mesaj pentru Mauro Icardi: „Bun venit în istoria lui Galatasaray!”

Hagi i-a răspuns atacantului argentinian printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, alături de o de o fotografie cu cei doi generată de inteligența artificială.

„Dragă Mauro,

Vreau să te felicit pentru performanța extraordinară pe care ai realizat-o purtând tricoul Galatasaray. Este o realizare remarcabilă care vorbește despre talentul tău, determinarea și pasiunea pentru fotbal și pentru culorile galben și roșu.

Bine ai venit în istoria Galatasaray! Continuă să scrii pagini de aur pentru Galata și să inspiri generațiile viitoare, așa cum am încercat și eu să fac în vremea mea.

Ai dreptate, dincolo de cifre, ceea ce contează cu adevărat este ceea ce lași în inimile suporterilor, iar tu ai reușit să devii mult mai mult decât un golgheter: te-ai transformat într-un idol, o legendă a lui Galatasaray.

Cu respect și admirație, Gheorghe Hagi” se arată în mesajul postat de Hagi pe pagina de Facebook.

59 de goluri a marcat Gheorghe Hagi pentru Galatasaray în campionatul turc, în perioada 1996-2001. Icardi a ajuns la 60

Mauro Icardi, scrisoare pentru Gheorghe Hagi: „Maestre, vei rămâne etern!”

Imediat după ce i-a depășit recordul, Mauro Icardi a postat pe Instagram un mesaj de apreciere pentru Gheorghe Hagi.

„Dragă maestre Gheorghe Hagi,

Îți scriu din toată inima mea, cu umilința cuiva care știe că acum calcă pe urmele unui gigant. Astăzi, mulți oameni vorbesc despre recorduri, numere sau statistici, dar eu prefer să vorbesc despre ceva mult mai mare: MOȘTENIREA.

Faptul că am bătut recordul tău nu înseamnă că te-am depășit pentru că tu nu ai lăsat în urmă numai goluri, ci ai lăsat o identitate, ai lăsat caracter și mândrie. Ai făcut ca Galatasaray să creadă în ea, să fie o echipă de temut și de respectat. Ai făcut o țară întreagă să înțeleagă că acest club este iubit.

Înaintea noastră, a tuturor, a fost Metin Oktay, cel care ne-a învățat pe toți ce înseamnă Galatasaray, cel care a transformat acest tricou în onoare și pasiune.

Tu ai luat această moștenire și ai dus-o la următorul nivel. Datorită acestui lucru, noi, cei care am venit aici, am înțeles că nu am venit numai pentru a juca fotbal, ci pentru a ne apăra istoria.

Astăzi mi se spune că sunt un idol în Turcia. Sunt copii care au devenit fani Galatasaray pentru că m-au văzut jucând. Sunt adulți care s-au reîndrăgostit de fotbal.

Dar credeți-mă când vă spun ceva foarte sincer: această dragoste nu a început cu mine. A început cu Metin Oktay, a crescut cu tine, iar eu am imensa onoare de a o duce mai departe. Nu eu am creat această pasiune, ci doar am moștenit-o.

Cea mai mare responsabilitate a mea este acum să o onorez și să o transmit către noile generații. O întreagă generație se simte acum mândră să spună că susține Galatasaray, iar asta este datorită unor giganți ca tine, care ne-au învățat că această emblemă nu se apără numai cu talent, ci și cu caracter și suflet.

Să fii idol nu înseamnă să marchezi goluri importante, ci să rămâi în amintirea oamenilor. Din acest punct de vedere, tu, maestre, vei rămâne etern.

Numele meu este scris acum lângă al tău, iar asta reprezintă o onoare imensă pentru mine. Sunt recunoscător să împart o pagină de istorie alături de tine.

Îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și pentru tot ceea ce continui să fii. Îți mulțumesc că ai pavat drumul pe care astăzi am privilegiul de a merge.

Cu admirație, respect și recunoștință eternă,

Mauro Icardi”, a scris fotbalistul Argentinian.

