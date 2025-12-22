Coubiș pleacă! A refuzat Dinamo pentru Sampdoria, dar nu a jucat niciun minut » Următoarea sa destinație

Fundașul român Andrei Coubiș (22 de ani) va pleca de la Sampdoria, unde a fost trimis de AC Milan în vara acestui an.

Andrei Coubiș este unul dintre jucătorii Sampdoriei pe care staff-ul tehnic nu s-a bazat în acest sezon. Coubiș nu a evoluat niciun minut în tricoul formației italiene, în jumătatea de an petrecută la Genova.

Andrei Coubiș pleacă de la Sampdoria după jumătate de sezon

După perioada nefastă petrecută la Sampdoria, Andrei Coubiș va pleca de la echipă, anunță jurnalistul italian Nicolo Schira pe contul său de pe rețeaua de socializare X.

Coubiș se va întoarce la Milan, formația de care aparține, însă este puțin probabil să rămână la echipă. Cel mai probabil acesta va pleca la un club din străinătate, a precizat Schira.

100.000 de euro este cota lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

Coubiș a refuzat-o pe Dinamo în vară, pentru a rămâne să joace în Italia

Dorit insistent de Zeljko Kopic înainte de startul sezonului, Coubiș nu a dat curs ofertei de la Dinamo, el alegând să își continue cariera în Italia.

Mai mult, stoperul a refuzat chiar și selecția la naționala under 21 a României, după ce a ales să reprezinte naționala Italiei, selecționată pentru care nu a mai debutat, ca urmare a perioadei nefaste de la Sampdoria.

Anterior, el jucase meciuri pentru naționalele U20 și U19 ale României.

Fotbalistul a adunat nouă selecții la naționala U19 a României. A jucat de șase ori în preliminariile pentru EURO 2022 și de trei ori la turneul final. La competiția care a avut loc în Slovacia, „tricolorii” au întâlnit Italia (1-2), Franța (1-2) și selecționata țării gazdă (0-1).

