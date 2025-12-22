„Șoc la Inter” Cristi Chivu, băgat în ședință de conducerea clubului » Despre ce au discutat

Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele lui Inter, a convocat staff-ul echipei pentru o ședință de urgență, după eliminarea din Supercupa Italiei.

Inter a pierdut meciul din semifinală în fața Bolognei, scor 1-1 (2-3 pen.).

Duminică dimineață, după revenirea echipei de la Riad, unde s-a jucat meciul din Supercupă, Marotta a programat o întâlnire cu conducerea și staff-ul clubului pentru a discuta despre situația echipei.

Citește și Grija pentru nutriție Secretele din spatele pregătirii nutriționale a copiilor din Academia Hagi Citește mai mult Grija pentru nutriție Secretele din spatele pregătirii nutriționale a copiilor din Academia Hagi

Cristi Chivu, băgat în ședință la Inter

Giuseppe Marotta a organizat o ședință la baza de pregătire a clubului pentru a discuta despre planul pentru relansarea echipei, după un an 2025 în care echipa din Milano a ratat multe obiective importante.

La finalul discuției cu conducerea clubului, Chivu a fost reconfirmat în funcția de antrenor, acesta fiind anunțat că se bucură de susținerea liderilor clubului, conform Gazzetta dello Sport, care scrie despre ședință într-un articol intitulat „Șoc la Inter”.

„Inter vrea să se adune din toate punctele de vedere în jurul lui Chivu, acum mai mult ca niciodată. În aceste prime șase luni la Inter, românul i-a convins pe cei care l-au ales, în ciuda valului de scepticism prezent la momentul numirii lui.

Conducerea este convinsă că a luat decizia potrivit, nu doar pentru că echipa va sărbători Crăciunul în fruntea clasamentului, ci și pentru că este aproape de masa bogată a optimilor Ligii Campionilor”, au transmis ziariștii italieni.

Cristi Chivu, lider în Serie A cu Inter

După prima jumătate de sezon la Inter, tehnicianul româna a reușit să obțină rezultate bune, fiind lider în Serie A, la un punct distanță de AC Milan, ocupanta locului secund.

În Liga Campionilor, trupa lui Chivu ocupă locul al șaselea după primele șase etape, având mari șanse de calificare în optimile de finală.

În 23 de meciuri pe banca lui Inter, Chivu a obținut 16 victorii și a înregistrat 7 înfrângeri.

FOTO. Cristi Chivu, pe banca lui Inter

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport