Rashford, înapoi la United? Atacantul vrea să rămână la Barcelona, dar catalanii ar avea alte planuri

Marcus Rashford (28 de ani) ar putea fi trimis de FC Barcelona înapoi la Manchester United.

Un nume important din Premier League a ajuns pe lista de transferuri a catalanilor. Detalii, în rândurile de mai jos.

Rashford e împrumutat de Barcelona până în vară, catalanii având opțiunea unui transfer definitiv pentru 30 de milioane de euro, sumă pe care „diavolii roșii” nu vor să o renegocieze.

Englezul și-a făcut treaba când a intrat pe teren, însă rezultatul alegerilor pentru șefia clubului catalan, de pe 15 martie, i-ar putea schimba soarta.

Pedro Neto, dorit de Barcelona. Ce se întâmplă cu Rashford

Departamentul sportiv al Barcelonei vrea să aducă în vară un atacant central, un stoper și o extremă. Deși are cifre bune, Rashford trebuie să impresioneze în ultima parte a sezonului pentru a-și câștiga un loc în lot.

Până va lua o decizie asupra lui Rashford, conducerea catalanilor va analiza o altă pistă: Pedro Neto (26 de ani) de la Chelsea.

Portughezul este admirat pentru abilitatea sa de a dezechilibra fundașii adverși, viteza sa, abilitatea de a crea sau marca goluri și versatilitatea sa, putând juca pe oricare flanc și chiar ca un „9” fals, scrie Mundo Deportivo.

16 goluri a produs Pedro Neto în cele 3.016 minute în care s-a aflat pe teren în acest sezon: a înscris de 10 ori și a livrat 6 pase decisive. Marcus Rashford stă mai bine, deși a jucat mai puțin (2.095 de minute): a marcat tot de atâtea ori, însă a creat alte 13 reușite

Lusitanul se confruntă cu o concurență acerbă la clubul englez, deoarece Estevao (18 ani) joacă în dreapta, în timp ce Garnacho și Gittens (câte 21 de ani) evoluează în stângă.

În plus, Neto s-a aflat recent în centrul unor controverse: arbitrii l-au acuzat că a folosit un limbaj abuziv la adresa lor la părăsirea terenului, după eliminarea din derby-ul cu Arsenal, iar în duelul cu PSG din Liga Campionilor a împins un copil de mingi.

Cu toate acestea, sursa citată menționează că Neto a primit rapoarte tehnice foarte pozitive, iar Barcelona consideră că acesta ar îmbunătăți semnificativ jocul de atac al echipei.

În plus, impresarul lui Pedro Neto este Jorge Mendes, care are legături excelente cu actualul consiliu de administrație al clubului catalan și cu directorul sportiv Deco.

60 de milioane de euro este cota de piață a lui Pedro Neto. Chiar suma pe care Chelsea a plătit-o în 2024 pentru a-l transfera de la Wolverhampton

Daily Mail anunța la începutul lunii că viitorul lui Rashford se va clarifica după alegerile pentru funcția de președinte al clubului Barcelona, programate pe 15 martie.

În cazul în care va avea câștig de cauză, Joan Laporta ar dori să-l transfere definitiv pe atacantul englez. Și Rashford ar vrea să rămână, deși antrenorul Michael Carrick ar fi dispus să-l reintregreze în proiectul echipei de pe Old Trafford, acesta având contract până în 2028.

În schimb, nu este cunoscută părerea lui Victor Font (63 de ani) cu privire la situația lui Rashford. Principalul adversar al actualului șef al catalanilor îl are în vizor pe Erling Haaland, însă norvegianul e greu de transferat: și-a prelungit recent contractul cu Manchester City.

