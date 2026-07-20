Românca prezentă la finala CM 2026 FOTO: Cine e tânăra care a adus trofeul pentru Best Young Player, câștigat de Pau Cubarsi +7 foto
Nicoleta Atanase (foto: Instagram)
Campionatul Mondial

Românca prezentă la finala CM 2026 FOTO: Cine e tânăra care a adus trofeul pentru Best Young Player, câștigat de Pau Cubarsi

alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 10:13
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 10:20
  • La finala CM 2026, pe gazonul, la festivitatea de premiere a fost prezentă și o româncă. Ea a adus trofeul pentru Best Young Player, adjudecat de Pau Cubarsi. Toate detaliile, mai jos în text.
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Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina 1-0 a oferit numeroase momente memorabile, atât pe teren, cât și în cadrul ceremoniei de premiere.

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Românca prezentă la finala CM 2026 a adus trofeul pentru Best Young Player, câștigat de Pau Cubarsi

Printre persoanele care au luat parte de festivitate s-a numărat și o româncă. Numele ei: Nicoleta Atanase, însoțitoare de bord la Qatar Airways.

Tânără e cunoscută pe rețelele sociale datorită conținutului pe care-l postează despre viața de stewardesă și a făcut parte din echipa de brand ambassadors de la Qatar Airways.

Prezentă la cel mai important eveniment fotbalistic al anului, aceasta a avut un rol special în cadrul ceremoniei FIFA, fiind surprinsă ținând în mâini trofeul pentru „Best Young Player”, distincția acordată fundașului spaniol Pau Cubarsi, unul dintre marii remarcați ai turneului.

Tânăra a postat imagini pe contul de Instagram de la decernarea premiilor.

Nicoleta Atanase, românca prezentă la festivitatea de premiere de la CM 2026 (foto: Instagram)
Nicoleta Atanase, românca prezentă la festivitatea de premiere de la CM 2026 (foto: Instagram)

Galerie foto (7 imagini)

Nicoleta Atanase, românca prezentă la festivitatea de premiere de la CM 2026 (foto: Instagram) Nicoleta Atanase, românca prezentă la festivitatea de premiere de la CM 2026 (foto: Instagram) Nicoleta Atanase, românca prezentă la festivitatea de premiere de la CM 2026 (foto: Instagram) Nicoleta Atanase, românca prezentă la festivitatea de premiere de la CM 2026 (foto: Instagram) Nicoleta Atanase, românca prezentă la festivitatea de premiere de la CM 2026 (foto: Instagram)
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La doar 19 ani, Cubarsi a avut un parcurs impresionant la Cupa Mondială 2026 și a fost unul dintre oamenii-cheie ai Spaniei în drumul către titlul mondial. Evoluțiile sale constante i-au adus și premiul destinat celui mai bun tânăr jucător al competiției.

Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg
Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg

Galerie foto (5 imagini)

Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg
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Nicoleta Atanase și-a construit o comunitate numeroasă pe Instagram și TikTok, unde postează imagini și videoclipuri din culisele meseriei de cabin crew: escale în marile orașe ale lumii, viața în Doha și experiențele trăite la bordul aeronavelor.

De-a lungul timpului, urmăritorii săi au asociat-o cu România, iar apariția sa la finala Cupei Mondiale a fost întâmpinată cu entuziasm de mulți dintre fanii români.

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