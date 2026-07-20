„Multe lucruri negative” Selecționerul Argentinei, prima reacție după umilința din finala CM 2026. Ce spune despre eliminarea lui Enzo Fernandez

SPANIA - ARGENTINA 1-0. Lionel Scaloni (48 de ani), selecționerul sud-americanilor, și-a asumat eșecul pentru înfrângerea din finala CM 2026.

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Argentina a fost de nerecunoscut în partida de pe MetLife Stadium. A încheiat meciul fără șut pe poartă, dar Scaloni s-a declarat mândru de elevii săi, pe care i-a felicitat pentru performanța reușită la turneul final.

SPANIA - ARGENTINA 1-0 . Lionel Scaloni: „Îmi asum responsabilitatea, dar asta nu înseamnă că trebuie să uităm ce am făcut ”

La finalul meciului, selecționerul Argentinei și-a lăudat jucătorii.

„E trist, dar am dat tot ce am putut. Aș avea multe de spus despre cum am ajuns aici, dar nu merită efortul. Le mulțumesc din suflet acestor băieți care au luptat până la capăt.

Voi păstra în suflet ceea ce au făcut, faptul că au ajuns până aici. Înseamnă foarte mult. Suntem mari atât în victorie, cât și în înfrângere; am demonstrat că știm să pierdem.

Îmi asum responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că trebuie să uităm ce am făcut pentru a ajunge până aici.

Desigur că ne-ar fi plăcut să câștigăm. Recunoștința este singurul sentiment pe care îl simt. Poți juca bine sau rău, dar când dai totul, este foarte greu să reproșezi ceva.

Este evident că astăzi (n.r. - duminică) s-au întâmplat multe lucruri negative, cu accidentări pe care nu le așteptam: a trebuit să schimbăm trei din cei patru fundași.

Au intrat pe teren în cea mai bună formă posibilă și au dat tot ce au putut, dar împotriva unei astfel de echipe, dacă nu ești în cele mai bune condiții, poți avea de suferit. Dacă exista o echipă care putea menține meciul deschis până la final, aceasta era; o altă echipă ar fi încheiat astăzi meciul altfel.

Ne-au marcat golul exact în momentul în care știam că vom ajunge până la final și vom avea o șansă”, a declarat Lionel Scaloni, citat de ole.com.ar.

Lionel Scaloni: „Arbitrul putea evita primul cartonaș galben al lui Enzo”

Selecționerul sud-americanilor a vorbit și despre eliminarea lui Enzo Fernandez din finalul timpului regulamentar.

„Arbitrul putea evita primul cartonaș galben. El nu s-a gândit că îi va da al doilea cartonaș în acel moment. Este o finală mondială, sunt lucruri care pot fi evitate, dar nu există reproșuri.

Trebuie să recunoaștem meritele adversarului, chiar dacă au fost inferiori, până în minutul 80 sau 85 am avut ocazii, dar voiam să văd ce se întâmplă 11 contra 11 în prelungiri.

S-au întâmplat multe lucruri: faptul că adversarul joacă bine, schimbările din cauza accidentărilor, eliminarea… toate acestea schimbă situația.

Nu am putut face ajustările pe care ni le-am fi dorit. Dar nu mi-aș permite niciodată să reproșez ceva acestui grup; sper să putem repeta asta cândva.

Este foarte dificil ce a realizat această echipă; doare că nu am putut concura astăzi din punct de vedere fotbalistic”, a concluzionat Scaloni.

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