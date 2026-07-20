El este eroul Spaniei Ferran Torres, un singur gol la Mondial, cât un trofeu mondial » A intrat în top 10 golgheteri all-time „La Roja”

Ferran Torres este eroul care a adus Spaniei cea de-a două Cupă Mondială din istorie.

Atacantul iberic a înscris unicul gol al finalei Cupei Mondiale 2026, câștigată de „La Roja” cu 1-0 în fața Argentinei, după prelungiri, și a devenit eroul unei generații care a readus Spania pe acoperișul lumii.

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La 26 de ani, Ferran Torres Garcia trăiește momentul suprem al carierei. Atacantul născut pe 29 februarie 2000, la Foios, în provincia Valencia, a devenit eroul Spaniei.

Ferran Torres, eroul Spaniei din finala Cupei Mondiale 2026

Introdus pe teren în minutul 62, Ferran Torres a avut nevoie de 44 de minute pentru a scrie istorie la New York.

Golul înscris în minutul 106 al finalei cu Argentina (1-0) i-a adus Spaniei al doilea titlu mondial și l-a așezat pe atacantul Barcelonei alături de Andres Iniesta, cel care a decis tot în prelungiri finala din 2010 cu Olanda.

La fel ca mijlocașul Barcelonei în 2010, Ferran Torres nu a avut un turneu lipsit de obstacole. A trebuit să-și aștepte șansa și să suporte criticile, iar răspunsul l-a dat prin „golul de aur” care a decis finala Cupei Mondiale

Cifrele lui Ferran Torres la CM 2026: un singur meci titular, un singur gol

Până la finală, Ferran Torres nu avusese un rol de prim-plan. După ce a fost titular în primul meci din grupă, cu Capul Verde (0-0), atacantul Barcelonei a devenit una dintre armele lui Luis de la Fuente din postura de rezervă.

A existat și un val de critici în presa spaniolă pentru prestațiile sale, însă selecționerul Luis de la Fuente a continuat să aibă încredere în el, iar răbdarea i-a fost răsplătită în cel mai important moment al turneului.

Golul victoriei a venit după o fază construită cu răbdare de spanioli. Pedro Porro a centrat în careu, Nico Williams a deviat mingea cu capul, iar Ferran Torres, aflat excelent poziționat la câțiva metri de poartă, a șutat din prima cu piciorul stâng sub transversală, fără nicio șansă pentru Emiliano Martinez.

Cred că, până la urmă, golul a venit de la cei 47 de milioane de spanioli, nu doar de la cei care suntem aici. Destinul era scris. Era menit să câștigăm. Ferran Torres, atacant Spania, după finala CM 2026

A dat pasa decisivă cu Portugalia

Impactul său s-a văzut și în optimile de finală, cu Portugalia.

Intrat în minutul 75 în locul lui Alex Baena, Ferran Torres a schimbat dinamica jocului și i-a oferit pasa decisivă lui Mikel Merino pentru golul calificării Spaniei în sferturi.

Crescut la Valencia, lansat de Guardiola

Ferran Torres este unul dintre jucătorii produși de academia Valenciei. A debutat la prima echipă în 2017, înainte de a fi transferat în vara lui 2020 la Manchester City, într-o mutare de peste 30 de milioane de euro.

Sub comanda lui Pep Guardiola și-a dezvoltat jocul fără minge și versatilitatea, fiind utilizat pe ambele benzi ale atacului, dar și ca „nouă fals”.

Cumpărat de Barcelona de la Manchester City, cu 55 de milioane de euro

După un sezon și jumătate în Premier League, Barcelona a investit 55 de milioane de euro, în 2022, pentru a-l readuce în Spania, unde a devenit unul dintre oamenii de bază ai clubului catalan.

În ultimii ani, Ferran Torres a fost unul dintre cei mai criticați fotbaliști ai Barcelonei. A alternat perioade excelente cu momente de inconstanță, iar eficiența sa în fața porții a fost deseori pusă sub semnul întrebării.

În sezonul 2025-2026, Torres a traversat probabil cea mai bună perioadă a carierei. A înscris 16 goluri în La Liga, iar în toate competițiile a ajuns la 23 de goluri și 6 pase decisive în 57 de meciuri, cifre care l-au transformat într-un om de bază pentru Luis de la Fuente.

Unul dintre cei mai eficienți atacanți din istoria recentă a Spaniei

Deși nu a fost întotdeauna titular incontestabil în națională, Ferran Torres a avut un randament impresionant în tricoul Spaniei.

Cu reușita din finala Cupei Mondiale din 2026, atacantul a ajuns la 25 de goluri în 65 de selecții, intrând deja în Top 10 marcatori all-time ai naționalei Spaniei.

Ferran Torres, tot mai aproape de despărțirea de Barcelona. PSG ar fi primit acordul atacantului

Viitorul lui Ferran Torres este din nou subiect de speculații pe piața transferurilor.

Atacantul de 26 de ani mai are contract cu Barcelona până în vara lui 2027, însă concurența din ofensiva catalanilor se anunță tot mai puternică.

După plecarea lui Robert Lewandowski, Hansi Flick pregătește o reconstrucție a compartimentului ofensiv, iar clubul a adus deja un nou atacant și continuă să caute întăriri pentru linia de atac.

În acest context, rolul lui Ferran Torres în noul proiect al Barcelonei rămâne incert, chiar dacă sezonul trecut și-a demonstrat valoarea, iar la Cupa Mondială a înscris golul care a adus Spaniei al doilea titlu mondial din istorie.

Potrivit jurnalistului Luca Bendoni, internaționalul spaniol și-ar fi dat acordul de principiu pentru un transfer la Paris Saint-Germain după încheierea Campionatului Mondial.

În același timp, discuțiile pentru prelungirea contractului cu Barcelona ar fi intrat în impas, astfel că o despărțire în această vară devine un scenariu tot mai plauzibil.

În noul sezon, Hansi Flick ar putea avea 6-7 opțiuni pentru a ocupa cele 3 poziții de atac. Barcelona l-a transferat deja pe Anthony Gordon și, pe lângă Adeyemi, directorii sportivi încearcă să-l aducă pe Camp Nou și pe Julian Alvarez.

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