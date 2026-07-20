Cucurella n-a glumit! Campionul mondial își va tatua chipul selecționerului Luis de la Fuente: „Într-un loc vizibil”

Marc Cucurella (27 de ani) își va respecta promisiunea făcută înaintea finalei Cupei Mondiale 2026: fundașul stânga al Spaniei a anunțat că își va tatua chipul selecționerului Luis de la Fuente, după ce „La Roja” a cucerit al doilea titlu mondial din istorie, în urma victoriei cu 1-0 în fața Argentinei, după prelungiri.

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Finala disputată pe MetLife Stadium din New Jersey a fost decisă în minutul 106, când Ferran Torres a înscris golul care a răpus Argentina.

Cucurella n-a glumit! Și-l tatuează pe De la Fuente!

Înaintea finalei cu Argentina, Cucurella făcuse o promisiune care a devenit rapid virală: dacă Spania va deveni campioană mondială, își va tatua pe corp chipul selecționerului Luis de la Fuente, omul care a construit actuala generație de aur a ibericilor și care acum a adus țării primul titlu mondial după cel obținut în 2010.

Imediat după festivitatea de premiere, internaționalul spaniol a confirmat că nu are de gând să se răzgândească.

„Nu știu încă unde îl voi face. Trebuie să mă gândesc. Oamenii mă vor întreba și cred că trebuie să fie într-un loc vizibil.

Avem un drum lung până acasă și, cu siguranță, colegii îmi vor da idei. Va trebui să-mi respect promisiunea”, a declarat Cucurella, zâmbind, la zona mixtă, conform Mundo Deportivo.

Cucurella, jucător-cheie pentru Spania la CM 2026

Echipa pregătită de Luis de la Fuente a dominat autoritar partida, în timp ce Argentina, aflată la ultimul Mondial al lui Lionel Messi, a încheiat meciul fără niciun șut pe poartă, ceea ce reprezintă o premieră negativă în istoria finalelor Cupei Mondiale.

Marc Cucurella a fost unul dintre oamenii-cheie ai Spaniei pe parcursul turneului găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

Titular incontestabil în flancul stâng al defensivei, fundașul a bifat toate minutele competiției și s-a remarcat prin constanța evoluțiilor.

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