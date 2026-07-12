Silviu Tudor Samuilă Doamnelor noastre
Opinii

Silviu Tudor Samuilă Doamnelor noastre

alt-text Silviu Tudor Samuilă
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 17:29
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 17:33
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Nu a fost o lună ușoară pentru noi. Noaptea trecută, de exemplu, aveam de gând să dormim vreo două ore între Anglia – Norvegia și Argentina – Elveția, doar că ne-am trezit cu prelungiri și ni s-a scurtat timpul de odihnă. Nu mai zic dimineață, când ai nabii elvețieni s-au încăpățânat să reziste în zece și ne-au obligat să ne culcăm mult după ce soarele răsărise.

Și cam așa au arătat multe dintre nopțile noastre din iunie și iulie, iar domniile voastre ați fost teribil de înțelegătoare față de noi ăștia ahtiați după fotbal și după Cupa Mondială.

Da, poate că nu am contribuit la bunul mers al gospodăriei așa cum o făceam prin aprilie sau mai, poate că nu am fost teribil de comunicativi cu voi, cu copiii, cu soacra sau socrul, ori cu prietenii comuni, poate că nici la serviciu nu am dat randament și am ratat vreo primă, dar nu am avut încotro, Infantino le-a dat Mondialul americanilor și ne-a obligat și pe noi să trăim pe alt fus orar.

Silviu Tudor Samuilă Doamnelor noastre Silviu Tudor Samuilă Doamnelor noastre

Chiar mă întrebam în perioada recentă, cum Dumnezeu reușește colegul și prietenul Cosmin Petrescu să comenteze de ani buni sport american trăind în România? Când mă întâlnesc cu el pe holurile Prima Sport e mereu vesel și tonic, iar pe mine ultimele treizeci de zile m-au îngenuncheat.

Ca să ne revanșăm față de voi, soțiile/partenerele noastre de viață, promitem să renunțăm la concediul de care am fi avut mare nevoie pentru a depăși jet lag-ul și să ne luăm din nou în serios rolurile de soți/tați/parteneri responsabili în cel mai scurt timp.

Și poate să formulăm o scrisoare către FIFA prin care să cerem, în egoismul nostru european, să nu mai permită organizarea Cupei Mondiale decât în zone ale lumii cu fus orar prietenos.

Vă mulțumim că ne-ați rămas alături!

Cu adâncă prețuire,

Ai voștri microbiști!

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