Noul sistem FIFA și-a atins scopul Premieră! Cele mai bune 4 echipe ale lumii au rămas în lupta pentru trofeu. Programul semifinalelor CM 2026
Semifinalele CM 2026 (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionatul Mondial

Noul sistem FIFA și-a atins scopul Premieră! Cele mai bune 4 echipe ale lumii au rămas în lupta pentru trofeu. Programul semifinalelor CM 2026

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 14:30
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 14:57
  • Pentru prima oară în istorie, toate cele patru echipe de pe primele locuri ale clasamentului FIFA s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial.
  • Când se vor juca Franța - Spania și Anglia - Argentina, mai jos în articol. Ambele meciuri vor fi transmise liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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La CM 2026, echipele din TOP 4 au fost repartizate în cadrane separate ale tabloului competiției, așa cum se întâmplă în Liga Campionilor sau la turneele de Grand Slam din tenis.

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Cele mai bune 4 echipe ale lumii se vor duela în semifinalele CM 2026

FIFA a vrut să se asigure că Argentina (locul 1), Spania (2), Franța (3) și Anglia (4) nu se vor putea întâlni înainte de semifinale. Pentru ca acest lucru să se întâmple, fiecare favorită trebuia să câștige grupa din care a făcut parte. Condiție îndeplinită.

FIFA a descris această măsură ca fiind menită să asigure „echilibrul competițional” prin stabilirea a „două parcursuri distincte către semifinale”, scrie bbc.com.

Clasamentul FIFA a fost introdus în decembrie 1992, însă a fost folosit începând cu Mondialul din 1998.

  • La cinci ediții, a existat câte o echipă din TOP 4 care nici măcar nu a reușit să iasă din grupe: Franța (2002), Italia (2010), Spania (2014), Germania (2018) și Belgia (2022).

În formatul precedent al Cupei Mondiale, cu 32 de echipe, câștigătoarele grupelor nu se puteau întâlni în faza optimilor. Ultima întâlnire înainte de semifinale între două echipe din Top 4 mondial la startul turneului a avut loc în 2010, când Olanda a învins Brazilia în sferturi, scor 2-1.

După ce numărul de participante a crescut la 48, trei meciuri din optimi au adus câștigătoare de grupe față în față: SUA - Belgia, Anglia - Mexic și Elveția - Columbia.

FIFA a modificat procedura de tragere la sorți în speranța că cele mai bune echipe se vor duela în fazele finale ale turneului. Scenariul dorit de forul internațional a mers conform planului.

Sistemul a fost folosit și la Mondialul Cluburilor de anul trecut, însă Real Madrid a fost singura dintre primele patru favorite care a ajuns în semifinale.

Nu vom avea o campioană în premieră

De asemenea, este doar pentru a treia oară când în semifinalele CM ajung patru echipe care au deja în palmares titluri mondiale.

  • Franța are 2 (1998, 2018)
  • Spania are 1 (2010)
  • Anglia are 1 (1966)
  • Argentina are 3 (1978, 1986, 2022)

Acest lucru s-a mai întâmplat în 1970 (Brazilia, Italia, Germania de Vest și Uruguay) și 1990 (Germania de Vest, Argentina, Italia și Anglia).

Programul semifinalelor CM 2026

Franța vs. Spania va avea loc marți, 14 iulie, de la 22:00 (ora României), pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

Anglia vs. Argentina se va disputa miercuri, 15 iulie, de la 22:00, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, Georgia.

Finalele sunt programate duminică, 19 iulie. Cea mică va începe de la 00:00, pe Hard Rock Stadium din Miami, Florida, iar partida pentru trofeu se va disputa de la 22:00, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

Clasamentul FIFA la startul CM 2026:

  1. Argentina - 1877.27 puncte
  2. Spania - 1874.71
  3. Franța - 1870.70
  4. Anglia - 1828.02
  5. Portugalia - 1767.85
  6. Brazilia - 1765.86
  7. Maroc - 1755.10
  8. Olanda - 1753.57
  9. Belgia 1742.24
  10. Germania - 1735.77

Clasamentul FIFA înainte de semifinalele CM 2026:

  1. Franța - 1948.97 puncte
  2. Argentina - 1943.47
  3. Spania - 1934.79
  4. Anglia - 1889.42
  5. Brazilia - 1804.92
  6. Maroc - 1803.99
  7. Portugalia - 1787.85
  8. Belgia - 1778.36
  9. Olanda - 1775.54
  10. Mexic - 1754.30.

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