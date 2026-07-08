Fotbalul noaptea bate România TV în prime-time! Cele mai vizionate partide de la CM, după miezul nopții, sunt peste audiența televiziunilor de știri pe parcursul serii
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Fotbalul noaptea bate România TV în prime-time! Cele mai vizionate partide de la CM, după miezul nopții, sunt peste audiența televiziunilor de știri pe parcursul serii

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 15:13
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 15:13
  • Meciul jucat noaptea cu cei mai mulți telespectatori, Argentina - Capul Verde 3-2, a avut o audiență care trece de ce adună România TV și Antena 3 în prime-time, în iunie.
  • Un meci mediocru, SUA - Bosnia, jucat în intervalul 03:00 - 05:00, a strâns de peste două ori mai mulți telespectatori decât Digi24 în timpul serii.
  • Un banal Australia - Egipt, disputat în prime-time, a avut cu peste 600.000 de telespectatori peste ultima dezbaterea lui Nicușor Dan înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale.
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Campionatul Mondial a trecut de pragul de 90% meciuri disputate. Au mai rămas doar 8 din cele 104. Multe dintre cele jucate până acum au avut startul la ore aproape imposibile publicului din România: după miezul nopții, în mijlocul nopții și chiar și la 05:00 sau 06:00 dimineața.

Fotbalul noaptea bate România TV în prime-time!

În ciuda acestor programări, dar și ținând cont de faptul că s-a jucat la foc automat vreme de 4 săptămâni la rând, fără nicio zi de întrerupere, prima de acest fel fiind astăzi, inclusiv meciurile disputate noaptea au produs o audiență bună pentru Antena 1.

Luând în calcul doar meciurile care au avut startul în intervalul 01:00 - 05:00, concluzia e că media ratingurilor e mult peste cea a celei mai urmărite televiziuni de știri din România, dar în prime-time, adică seara între 19:00 și 23:00.

Au fost partide care s-au terminat în jurul orei 03:00 și care au atins o jumătate de milion de telespectatori.

De exemplu, la Argentina - Capul Verde 3-2, s-au uitat în medie 520.000 de persoane. Mai mult decât au împreună primele două televiziuni de știri, în prime-time, pe luna iunie: România TV și Antena 3 strâns, la un loc, 502.000 telespectatori.

Cum arată topul celor mai vizionate meciuri de la CM, cu oră de start în intervalul 01:00 - 05:00

  1. Argentina - Capul Verde 3-2, ora 01:00 - 520.000 persoane
  2. Brazilia - Maroc 1-1, ora 01:00 - 500.000
  3. Scoția - Brazilia 0-3, ora 01:00 - 410.000
  4. Portugalia - Croația 2-1, ora 02:00 - 321.000
  5. Scoția - Maroc 0-1, ora 01:00 - 311.500
  6. Mexic - Ecuador 2-0, ora 05:00 - 300.000
  7. Norvegia - Irak 4-1, ora 01:00 - 293.000
  8. Argentina - Iordania 3-1, ora 05:00 - 285.000
  9. Columbia - Ghana 1-0, ora 04:30 - 283.000
  10. Mexic - Anglia 2-3, ora 04:00 - 280.000

* audiențe conform paginademedia.ro

Media acestora înseamnă 350.000 de telespectatori care au văzut meciurile în cursul nopții.

Nivelul bate toate cifrele înregistrate de televiziunile de știri din România, dar pe parcursul serii, când consumul de TV e mare și foarte mare.

Conform unei analize care aparține site-ului paginademedia.ro, pe parcursul lunii iunie, România TV conduce topul televiziunilor de știri, urmată de Antena 3, Realitatea Plus și Digi 24.

Toate acestea adună la un loc mai puțini telespectatori decât a avut meciul Belgia - Senegal 3-2, disputat în 16-imil care s-a jucat în intervalul 23:00 - 01:00.

Topul televiziunilor de știri, în prime-time, în luna iunie

  1. România TV: 301.000 de persoane
  2. Antena 3 CNN: 202.000
  3. Realitatea Plus: 150.000
  4. Digi24: 103.000
  5. B1 TV: 50.000

Concluzia e că fotbalul în România continuă să suscite un interes imens. Comparat cu alte programe TV din ultimii ani, extrem de mediatizate, din zone diferite de interes, fotbalul iese în câștig.

PATRU EXEMPLE:

  • Poate cel mai lipsit de atractivitate meci din 16-imi, Australia - Egipt 1-1, 2-4 după loviturile de departajare, care a beneficiat totuși de o oră perfectă de start, 21:00, chiar dacă a durat 3 ore și s-a terminat la miezul nopții a făcut o audiență ce a trecut de 1,1 milioane de oameni.

    Cu peste 600.000 de persoane mai mult decât ultima dezbatere televizată la care a participat Nicușor Dan înainte de turul 2 al alegerile prezidențiale, din mai 2025. A fost organizată de Antena 3 și a avut o audiență de 480.000 de persoane
  • Portugalia - Uzbekistan s-a jucat în prime-time, a început la ora 20:00, a fost extrem de disproporționat, s-a terminat 5-0, însă la el s-au uitat aproape 1,2 milioane de telespectatori.

    De 4 ori mai mult decât audiența investigației Recorde, Justiție Capturată, difuzată pe TVR, în intervalul 21:00 - 23:00. 
  • În luna mai, România a avut o piesă la Eurovision care a terminat pe locul 3, interpretată de Alexandra Căpitănescu. Momentul scurt în care aceasta a cântat melodia a făcut o audiență pentru TVR de 400.000 de persoane, a durat 3 minute, între 00:12 și 00:15.

    Meciul Franța - Paraguay 1-0, din optimile de finală, care s-a jucat între 00:00 și 01:57, a avut în medie aproape 750.000 de telespectatori
  • Cel mai urmărit meci de până acum al Mondialului a fost Spania - Portugalia 1-0. S-a jucat în optimi, a început la ora 22:00 și a înregistrat 2,1 milioane de persoane care s-au uitat la Antena 1. Cifra depășește audiența pe care a atins-o filmul „Singur acasă”, partea a doua, difuzat de Pro TV la jumătatea lunii decembrie 2025. 

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