Excluși din Europa League! Patru arbitri români, out de la meciul la care fuseseră delegați

UEFA a decis să anuleze delegarea „centralului” Andrei Chivulete (39 de ani) la manșa secundă a „dublei” dintre Zilina (Slovacia) și Hajduk Split (Croația), din primul tur preliminar al Europa League.

Forul european a luat această hotărâre după ce arbitrul a picat testele fizice la care a fost supus înainte de startul noului sezon din Liga 1.

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Returul dintre cele două formații va avea loc pe 16 iulie, iar Andrei Chivulete ar fi trebuit să arbitreze acea partidă din Slovacia.

Andrei Chivulete, Radu Petrescu, Ghinguleac și Mircea Grigoriu, excluși de UEFA din Europa League

Din brigada lui Andrei Chivulete pentru meciul dintre Zilina și Hajduk Split mai făceau parte și asistenții Radu Ghinguleac (a picat și el testele) și Mircea Grigoriu. Ultimul a fost victimă colaterală. Deși a luat testele, s-a renunțat la serviciile lui în Europa League pentru că regula este ca atunci când un central este exclus, se renunță și la restul brigăzii sale.

Radu Petrescu fusese delegat ca al patrulea oficial, dar a fost și el exclus de UEFA pentru că nu a luat testele fizice. Locul acestuia a fost luat de Szabolcs Kovacs.

Astfel, Horațiu Feșnic va arbitra meciul Zilina - Hajduk Split, de pe 16 iulie, în locul lui Andrei Chivulete. Acesta va fi ajutat la margine de Valentin Avram și Alexandru Corb, conform uefa.com.

În camera VAR se vor afla Ovidiu Haţegan și Iulian Dima.

O brigadă din Cipru va arbitra manșa tur dintre cele două echipe. Kyriakos Athanasiou va fi „central”, iar la margine se vor afla Nikos Egglezou și Kyriakos Sokratous. Arbitru VAR este spaniolul Guillermo Cuadra Fernandez, asistat de Dimitris Solomou.

În primul tur preliminar din Europa League va evolua și U Cluj, vicecampioana României. „Studenții” o vor întâlni pe Dinamo Kiev pe 9 iulie, iar returul este programat pe 16 iulie.

Nouă arbitri au picat testele fizice la cursul CCA

Arbitrii, asistenții și observatorii din lotul primei ligi au participat, în perioada 5-7 iulie, la seminarul de vară organizat de Comisia Centrală a Arbitrilor la Mogoșoaia și Buftea, cu câteva zile înaintea debutului noului sezon competițional.

Pe lângă sesiunile teoretice, arbitrii au fost supuși și testelor fizice, însă mai mulți „centrali” nu au reușit să le ducă la bun sfârșit din cauza unor probleme musculare.

Este vorba de Radu Petrescu, Andrei Chivulete, Horia Mladinovici, Ionuț Coza, Bogdan Dumitrache, Marius Omuț, Ovidiu Mazilu Cătălin Buși și Lucian Rusandu.

Și în rândul arbitrilor asistenți există această problemă: Radu Ghinguleac, Doru Lucaciu, Marius Marchidanu, Marius Bobe, Andrei Constantinescu, Raul Ghiciulescu, Alexandru Cerei.

Prin urmare, cei 16 oficiali vor fi retestați și vor putea primi delegări pe teren la jocurile oficiale după ce vor promova probele fizice, scrie frf.ro.

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