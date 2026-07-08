Nu sunt fițe, suferă de un sindrom FOTO: De ce a jucat Pedro Neto cu o gheată ruptă la meciul Spania-Portugalia, din optimile CM 2026

Pedro Neto (26 de ani), extremă dreaptă a Portugaliei, a atras atenția fanilor în meciul cu Spania din optimile CM 2026, după ce a apărut pe teren cu o gheată ruptă.

Decizia fotbalistului nu a fost, totuși, întâmplătoare. Detalii, mai jos în articol.

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Portugalia a fost eliminată de la Campionatul Mondial, după înfrângerea suferită în fața Spaniei, scor 0-1.

Mikel Merino a dat lovitura pe final, atunci când a înscris golul calificării în minutul 90+1.

FOTO. De ce a jucat Pedro Neto cu o gheată ruptă în meciul cu Spania

Meciul dintre Portugalia și Spania a oferit multe imagini care nu vor fi uitate prea curând de fani.

De la lacrimile lui Cristiano Ronaldo din finalul partidei sau la contrele dintre Rodri și Bernardo Silva până la gheata ruptă a lui Pedro Neto.

În timpul duelului cu Spania, gheata lui Pedro Neto părea deteriorată în urma unui contact cu un adversar.

Portughezul i-a arătat arbitrului ruptura din zona călcâiului și a continuat să joace pentru scurt timp, înainte de a merge la marginea terenului pentru a-și schimba ghetele.

Totuși, fanii au observat că Neto avea un decupaj și la noua pereche de încălțări.

Care e explicația? Fotbalistul lui Chelsea suferă de sindromul Haglund, o afecțiune caracterizată prin apariția unei excrescențe osoase în partea din spate a osului călcâiului, conform as.com.

Această afecțiune creează un disconfort în timpul jocului, iar Pedro Neto a fost nevoit să se adapteze. Acesta își decupează de fiecare dată gheata de la piciorul drept pentru a reduce presiunea asupra zonei afectate și pentru a preveni frecarea constantă, care îi poate cauza dureri.

În trecut, și Philippe Coutinho și Roberto Firmino au fost surprinși purtând ghete decupate în zona călcâiului, conform footyheadlines.com.

Pedro Neto a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Portugaliei de la acest Campionat Mondial, fiind titular în toate cele 5 partide ale lusitanilor de la turneul final. A livrat și o pasă de gol.

30 de selecții a bifat Pedro Neto pentru naționala Portugaliei. A marcat 3 goluri și a oferit 5 pase decisive

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