Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
O fază petrecută la FCSB - CFR 3-2 care nu se va mai repeta în curând: Târnovanu a respins mingea la penalty, dar Louis Munteanu a continuat și a înscris Fotomontaj GOLAZO.ro
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 10:45
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 10:45
  • Eduardo Iturralde Gonzalez, fost „central” spaniol, dezvăluie planurile lui Pierluigi Collina, șeful Comisiei de Arbitri FIFA.
  • Regula loviturii de pedeapsă s-ar putea transforma în curând. Un detaliu esențial se modifică. 

Acum, regula penaltyului e limpede în timpul meciului. Dacă portarul respinge, cel care a executat lovitura de pedeapsă poate continua faza în încercarea de a înscrie.

Cum va fi în curând: a apărat portarul șutul inițial de la 11 metri, final de fază!

Un exemplu din Liga 1: pe 20 aprilie 2025, la FCSB - CFR Cluj 3-2, Ștefan Târnovanu a blocat șutul inițial al lui Louis Munteanu de la 11 metri, dar atacantul a urmărit balonul care a ricoșat din bară în fața porții și l-a trimis în plasă.

În curând, un asemenea final nu va mai fi posibil. Odată ce goalkeeperul a parat, jucătorul nu va mai avea dreptul să finalizeze, pentru că acțiunea va fi considerată încheiată în momentul respingerii.

Ca la penaltyurile de departajare. A apărat portarul, stop-joc! „Racheta” lui Loți Boloni, după parada lui Urruticoechea la Steaua - Barcelona 2-0 în finala Cupei Campionilor Europei din 1986, nu a mai contat.

Așa va fi în viitorul apropiat și în timpul jocului. Nimeni nu va mai putea continua acțiunea. Nici cel care a tras primul, nici unul dintre colegii săi.

Iturralde: „Jocul se oprește și se reia cu aut de poartă”

Spaniolul Eduardo Iturralde Gonzalez, 58 de ani, fost „central” în LaLiga între 1995 și 2012, de mult timp expert pe probleme de arbitraj în presa iberică, a vorbit despre această schimbare radicală.

„O avanpremieră la ce s-ar putea întâmpla anul viitor… O iei razna!

Când a respins portarul, nu mai există continuare. Acolo rămâne faza”, a declarat Iturralde în emisiunea Carrusel Deportivo, la postul Cadena SER, preluat și de Marca.

„Dacă goalkeeperul blochează, jocul se oprește și se reia cu aut de poartă”.

Collina vrea noua regulă la Mondialul din 2026

Pierluigi Collina, șeful Comisiei de Arbitri FIFA, plănuiește să aplice noua regulă chiar de la viitorul turneu final, Campionatul Mondial din 2026, primul cu 48 de echipe, găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Înainte însă, trebuie aprobată de International Board (IFAB). Dar eliminarea posibilității de a continua faza penaltyului după ce portarul respinge mingea e văzută ca o idee foarte bună de mulți specialiști.

Se consideră că echipa aflată în atac beneficiază acum de prea mult avantaj, susține Marca. Mai ales de când goalkeeperul e obligat să aibă cel puțin un picior pe linie în clipa șutului.

