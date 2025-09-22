Mitriță, mereu în conflict Extrema a avut probleme la națională cu toți selecționerii: „Numai eu sunt de vină”

Alex Mitriță părăsește naționala la 30 de ani. Din 2018, de când a debutat printre „tricolori”, a avut perioade când nu s-a înțeles cu niciun selecționer.

Alex Mitriță (30 de ani) și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

Extrema formației chineze Zhejiang FC a pus decizia pe seama distanței foarte mari pe care trebuie să o parcurgă pentru a se prezenta la convocări (deși Andrei Burcă joacă tot în China, la Yunnan Yukun), dar și pe faptul că dorește să-și concentreze energia pe viitorul său și al familiei.

Anunțul a fost făcut la puțin timp după ce selecționerul Mircea Lucescu l-a inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru amicalul cu Moldova (9 octombrie, Arena Națională, ora 21:00) și meciul cu Austria (12 octombrie, ora 21:45, Arena Națională) din preliminariile CM 2026.

8.000 de kilometri este distanța între Hangzhou, orașul în care joacă echipa lui Mitriță, și București

„Când se întâmplă ceva, Mitriță e de vină”

Alexandru Mitriță, jucător talentat, dar și foarte capricios, a avut o relație tumultuoasă cu echipa națională.

Chiar și la ultimul meci în tricoul primei reprezentativei, 2-2 cu Cipru, disputat pe 9 septembrie, la Nicosia, extrema de buzunar a fost protagonistul unei declarații controversate.

„Mereu când se întâmplă ceva la națională, cred că Mitriță e de vină. Vă dau cuvântul meu că nu s-a întâmplat nimic. Am citit și eu că aș fi ieșit de pe grupul echipei, că sunt nemulțumit.

Vă dau cuvântul că am fost chiar foarte bine, dar mereu când se întâmplă ceva, Mitriță e de vină.

Îmi doresc să joc, dar dacă acestea au fost deciziile domnului Lucescu, eu le respect”, a spus Mitriță.

Lucescu: „Toată echipa trebuie să joace pentru Mitriță”

Mircea Lucescu l-a ținut pe bancă tot meciul cu Cipru, iar în amicalul cu Canada (0-3), disputat pe 5 septembrie, l-a introdus în ultimele 16 minute.

Selecționerul a explicat de ce nu l-a folosit deloc la Nicosia:

„Mitriță este un băiat extraordinar. Nu înțeleg de ce este băgat în astfel de discuții. Este un fotbalist foarte bun, numai că este pentru un anumit tip de joc. Are nevoie ca toată echipa să joace pentru el, să-l absolve de obligațiile defensive .

Uitați-vă și la meciul cu Canada, în care a făcut atâtea greșeli! A marcat fundașul lui, nici nu s-a mai dus cu el. Este obișnuit cu un astfel de comportament”.

8 meciuri a jucat Alexandru Mitriță sub comanda lui Mircea Lucescu, niciodată ca titular. Cel mai mult a jucat 45 de minute cu San Marino (5-1).

Lucescu l-a readus pe Mitriță la lot, dar l-a și criticat: „Nu are continuitate”

Selecționerul a continuat explicația: „Ceilalți jucau pentru el, dar când treci la un alt nivel, când joci cu profesioniști de înaltă valoare, e greu dacă nu faci față. Și la Viena, l-a mâncat.

Poate trage echipa după el, dar o face pe momente, nu are continuitate. De asta îl foloseam întotdeauna câte 20-25 de minute, pentru că putea schimba rezultatul”.

Mircea Lucescu l-a readus pe Mitriță la națională încă de la începutul mandatului său, după ce fotbalistul a fost tras pe linie moartă de fostul selecționer Edi Iordănescu.

În urmă cu an, Il Luce era convins că va face din Alex Mitriță un jucător responsabil: „Este foarte timid, emoțional, e nevoie de discutat cu el. Am avut și astăzi dimineața o discuție cu el. Mi-a promis că nu se va mai întâmpla niciodată, ce i se va cere aia va face”.

1 gol a marcat Alex Mitriță, cu Lituania (3-1), acasă, în mandatul lui Mircea Lucescu. În total el are patru goluri și două assisturi în 23 de selecții la națională

Probleme lui Mitriță cu selecționerii la națională

A debutat într-un amical Israel - România (1-2), disputat pe 23 aprilie 2018, în mandatul lui Cosmin Contra.

Mitriță a avut primele probleme disciplinare în mandatul lui Contra. „Guriță” l-a exclus o perioadă din lot din cauza comportamentului pe teren și față de secundul Jerry Gane.

Mirel Rădoi l-a readus în circuit, însă aripa a avut apariții meteorice și în mandatul lui. „Cine se teme de Mitriță probabil nu-l cunoaște. Eu nu am avut niciun fel de probleme”, a spus Rădoi.

Mitriță a început ca titular mandatul lui Edi Iordănescu, dar selecționerul a renunțat la el după campania dezastruoasă din Liga Națiunilor.

„De acum înainte o să chem doar jucătorii care vor să vină și pe jos la națională! Cei care ne fac o favoare că vin la lot vor rămâne la echipele de club. Grupul e cel mai important”, a anunțat Edi Iordănescu înainte ca Mitriță să dispară din planurile sale.

Îmi e drag Mitriță. Are un talent incredibil și îl folosește doar la 10%. Dacă el ar avea și o mentalitate de luptă, de a se bate și a înțelege că fotbalul la un nivel mare înseamnă sacrificiu din toate punctele de vedere, ar fi extraordinar. Sacrificiu în joc când ai mingea, sacrificiu să o recuperezi, sacrificiu pentru grup, să dai de la tine și să te implici Răzvan Lucescu, antrenorul lui Mitriță la PAOK

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport