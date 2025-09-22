Mitriță, mereu în conflict Extrema a avut probleme la națională cu toți selecționerii: „Numai eu sunt de vină”
Mitriță s-a simțit mereu singur la echipa națională Foto: Raed Krishan
Nationala

Mitriță, mereu în conflict Extrema a avut probleme la națională cu toți selecționerii: „Numai eu sunt de vină”

alt-text Theodor Jumătate , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 18:30
  • Alex Mitriță părăsește naționala la 30 de ani. Din 2018, de când a debutat printre „tricolori”, a avut perioade când nu s-a înțeles cu niciun selecționer.

Alex Mitriță (30 de ani) și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

Extrema formației chineze Zhejiang FC a pus decizia pe seama distanței foarte mari pe care trebuie să o parcurgă pentru a se prezenta la convocări (deși Andrei Burcă joacă tot în China, la Yunnan Yukun), dar și pe faptul că dorește să-și concentreze energia pe viitorul său și al familiei.

Mitriță s-a retras de la națională! Care este motivul invocat de fotbalistul care joacă în China
Citește și
Mitriță s-a retras de la națională! Care este motivul invocat de fotbalistul care joacă în China
Citește mai mult
Mitriță s-a retras de la națională! Care este motivul invocat de fotbalistul care joacă în China

Anunțul a fost făcut la puțin timp după ce selecționerul Mircea Lucescu l-a inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru amicalul cu Moldova (9 octombrie, Arena Națională, ora 21:00) și meciul cu Austria (12 octombrie, ora 21:45, Arena Națională) din preliminariile CM 2026.

8.000 de kilometri
este distanța între Hangzhou, orașul în care joacă echipa lui Mitriță, și București

„Când se întâmplă ceva, Mitriță e de vină”

Alexandru Mitriță, jucător talentat, dar și foarte capricios, a avut o relație tumultuoasă cu echipa națională.

Chiar și la ultimul meci în tricoul primei reprezentativei, 2-2 cu Cipru, disputat pe 9 septembrie, la Nicosia, extrema de buzunar a fost protagonistul unei declarații controversate.

„Mereu când se întâmplă ceva la națională, cred că Mitriță e de vină. Vă dau cuvântul meu că nu s-a întâmplat nimic. Am citit și eu că aș fi ieșit de pe grupul echipei, că sunt nemulțumit.

Vă dau cuvântul că am fost chiar foarte bine, dar mereu când se întâmplă ceva, Mitriță e de vină.

Îmi doresc să joc, dar dacă acestea au fost deciziile domnului Lucescu, eu le respect”, a spus Mitriță.

Lucescu: „Toată echipa trebuie să joace pentru Mitriță”

Mircea Lucescu l-a ținut pe bancă tot meciul cu Cipru, iar în amicalul cu Canada (0-3), disputat pe 5 septembrie, l-a introdus în ultimele 16 minute.

Selecționerul a explicat de ce nu l-a folosit deloc la Nicosia:

„Mitriță este un băiat extraordinar. Nu înțeleg de ce este băgat în astfel de discuții. Este un fotbalist foarte bun, numai că este pentru un anumit tip de joc. Are nevoie ca toată echipa să joace pentru el, să-l absolve de obligațiile defensive.

Uitați-vă și la meciul cu Canada, în care a făcut atâtea greșeli! A marcat fundașul lui, nici nu s-a mai dus cu el. Este obișnuit cu un astfel de comportament”.

8 meciuri
a jucat Alexandru Mitriță sub comanda lui Mircea Lucescu, niciodată ca titular. Cel mai mult a jucat 45 de minute cu San Marino (5-1).

Lucescu l-a readus pe Mitriță la lot, dar l-a și criticat: „Nu are continuitate”

Selecționerul a continuat explicația: „Ceilalți jucau pentru el, dar când treci la un alt nivel, când joci cu profesioniști de înaltă valoare, e greu dacă nu faci față. Și la Viena, l-a mâncat.

Poate trage echipa după el, dar o face pe momente, nu are continuitate. De asta îl foloseam întotdeauna câte 20-25 de minute, pentru că putea schimba rezultatul”.

Mircea Lucescu l-a readus pe Mitriță la națională încă de la începutul mandatului său, după ce fotbalistul a fost tras pe linie moartă de fostul selecționer Edi Iordănescu.

În urmă cu an, Il Luce era convins că va face din Alex Mitriță un jucător responsabil: „Este foarte timid, emoțional, e nevoie de discutat cu el. Am avut și astăzi dimineața o discuție cu el. Mi-a promis că nu se va mai întâmpla niciodată, ce i se va cere aia va face”.

1 gol
a marcat Alex Mitriță, cu Lituania (3-1), acasă, în mandatul lui Mircea Lucescu. În total el are patru goluri și două assisturi în 23 de selecții la națională

Probleme lui Mitriță cu selecționerii la națională

  • A debutat într-un amical Israel - România (1-2), disputat pe 23 aprilie 2018, în mandatul lui Cosmin Contra.
  • Mitriță a avut primele probleme disciplinare în mandatul lui Contra. „Guriță” l-a exclus o perioadă din lot din cauza comportamentului pe teren și față de secundul Jerry Gane.
  • Mirel Rădoi l-a readus în circuit, însă aripa a avut apariții meteorice și în mandatul lui. „Cine se teme de Mitriță probabil nu-l cunoaște. Eu nu am avut niciun fel de probleme”, a spus Rădoi.
  • Mitriță a început ca titular mandatul lui Edi Iordănescu, dar selecționerul a renunțat la el după campania dezastruoasă din Liga Națiunilor.
  • „De acum înainte o să chem doar jucătorii care vor să vină și pe jos la națională! Cei care ne fac o favoare că vin la lot vor rămâne la echipele de club. Grupul e cel mai important”, a anunțat Edi Iordănescu înainte ca Mitriță să dispară din planurile sale.
Îmi e drag Mitriță. Are un talent incredibil și îl folosește doar la 10%. Dacă el ar avea și o mentalitate de luptă, de a se bate și a înțelege că fotbalul la un nivel mare înseamnă sacrificiu din toate punctele de vedere, ar fi extraordinar. Sacrificiu în joc când ai mingea, sacrificiu să o recuperezi, sacrificiu pentru grup, să dai de la tine și să te implici Răzvan Lucescu, antrenorul lui Mitriță la PAOK

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria3 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

Citește și

Stranierii chemați la U21 și U20 Pe cine mizează Curelea și Iencsi pentru acțiunile României din luna octombrie + bilete la meciurile de acasă
Nationala
15:38
Stranierii chemați la U21 și U20 Pe cine mizează Curelea și Iencsi pentru acțiunile României din luna octombrie + bilete la meciurile de acasă
Citește mai mult
Stranierii chemați la U21 și U20 Pe cine mizează Curelea și Iencsi pentru acțiunile României din luna octombrie + bilete la meciurile de acasă
De ce merită să fie nr. 1 la națională Ionuț Radu are cel mai bun start de sezon la echipa de club dintre goalkeeperii selecționatei
Nationala
14:52
De ce merită să fie nr. 1 la națională Ionuț Radu are cel mai bun start de sezon la echipa de club dintre goalkeeperii selecționatei
Citește mai mult
De ce merită să fie nr. 1 la națională Ionuț Radu are cel mai bun start de sezon la echipa de club dintre goalkeeperii selecționatei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
echipa nationala a romaniei Echipa Nationala Antrenorii Mircea Lucescu alexandru mitrita alex mitrita
Știrile zilei din sport
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Nationala
12:45
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Citește mai mult
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Diverse
13:13
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Citește mai mult
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Campionate
11:56
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal, după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Citește mai mult
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Nationala
11:15
Mitriță, „niciun regret” Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Citește mai mult
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
18:03
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
16:43
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
17:06
„Cel mai important pas al carierei” Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
„Cel mai important pas al carierei”  Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Top stiri din sport
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Superliga
10:52
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Citește mai mult
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Campionatul Mondial
10:45
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Citește mai mult
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Superliga
12:36
Ce a remarcat Panduru Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Citește mai mult
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Campionate
10:16
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Citește mai mult
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 14 rapid 21 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share