Scad audiențele Mondialului Deși luni au intrat în joc două nume mari, Spania și Belgia, Antena 1 a atras mai puțini telespectatori decât în primele zile
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Scad audiențele Mondialului Deși luni au intrat în joc două nume mari, Spania și Belgia, Antena 1 a atras mai puțini telespectatori decât în primele zile

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 15:01
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 15:05
  • Campionatul Mondial a debutat joia trecută și va dura până pe 19 iulie, toate meciurile urmând să fie pe Antena 1
  • Cea mai mare surpriză de până acum, Spania - Capul Verde 0-0, care s-a jucat în prime time, de la ora 19:00, a avut un rating cu 35% sub cel al meciului de deschidere
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Fenomen surprinzător în privința interesului pentru meciurile Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada.

Luni, deși au evoluat două nume mari, dintre naționalele considerate printre fa favorite la câștigarea trofeului, audiențele înregistrate de Antena 1 au fost în scădere față de primele două seri, în care partidele n-au conținut reprezentative importante.

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Fenomen surprinzător la CM 2026

Luni, de la ora 19:00, Spania a jucat împotriva naționalei din Insulele Capului Verde. Meciul a furnizat cea mai mare surpriză de până acum, s-a terminat 0-0, Spania fiind văzută principala candidată la cucerirea trofeului.

Cu toate că meciul a fost la o oră mai mult decât accesibilă și a avut și suspans până la final, audiența nu a fost una pe măsură.

Partida a înregistrat doar 5,1% rating și 26,1% cotă de piață, pe publicul comercial, cel care ia în calcul persoanele cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național. Față de acest joc, confruntarea care a deschis Mondialul, Mexic - Africa de Sud 2-0, a avut cu peste 50% mai mulți telespectatori.

Nici Belgia - Egipt 1-1, o altă surpriză de luni, nu a depăși jocurile din primele două zile, ca interes. Totuși, duelul De Bruyne - Salah a bifat cea mai bună performanță a zilei de luni, între toate programele televiziunilor.

Top 5 programe TV pentru ziua de luni

  1. ANTENA 1: Belgia - Egipt 1-1, ora 22:00 - 6,7 rating și 29,3 cotă de piață
  2. PRO TV: Las Fierbinți, ora 20:30 - 6,1 rating și 24,7 cotă de piață
  3. PRO TV: Filmul Air Force One, 21:35 - 5,8 rating și 22,6 cotă de piață
  4. ANTENA 1: Observator, ora 21:00 - 5,2 rating și 20,7 cotă de piață
  5. ANTENA 1: Spania - Capul Verde 0-0, ora 19:00 - 5,1 rating și 26,1 cotă de piață

În privința topului meciurilor cele mai vizionate până acum la CM, partida Spaniei nu prinde top 5. Lider e jocul de deschidere, urmat de festivalul de goluri din Germania - Curaçao, scor 7-1.

Topul celor mai urmărite meciuri de la CM

  • Mexic - Africa de Sud, ora 22:00 7,8 rating - 34,6 cotă de piață
  • Germania - Curacao 7-1, ora 20:00 7,7 - 26,4
  • Canada - Bosnia 1-1, ora 22:00 7,3 - 31,6
  • Belgia - Egipt 1-1, ora 22:00 6,7 - 29,3
  • Qatar - Elveția 1-1, ora 22:00 6,6 - 29,8
  • Spania - Capul Verde 0-0, ora 19:00 5,1 - 26,1
  • Olanda - Japonia 2-2, ora 23:00 4,7 - 29,8
  • Brazilia - Maroc 1-1, ora 01:00 3,9 - 36,4
  • Uruguay - Arabia Saudită 1-1 , ora 01:00 1,8 - 26,4

Un punct de rating pe publicul comercial, vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național, are aproximativ 63.000 de persoane. Cota de piață determină câte televizoare, dintre cele pornite în România pe intervalul monitorizat, sunt fixate pe programul respectiv.

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