„Nu e Photoshop” FOTO. Cristiano Ronaldo și-a uluit colegii portughezi cu  fizicul său de invidiat, la 41 de ani: „Eu am 26 și nu arăt așa!” +7 foto
Foto: Instagram/@cristiano
Campionatul Mondial

„Nu e Photoshop” FOTO. Cristiano Ronaldo și-a uluit colegii portughezi cu fizicul său de invidiat, la 41 de ani: „Eu am 26 și nu arăt așa!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 14:46
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 14:46
  • Vitinha (26 de ani), mijlocașul lui PSG și al naționalei Portugaliei, a vorbit despre fizicul impresionant al lui Cristiano Ronaldo, la vârsta de 41 de ani.
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Naționala lui Roberto Martinez se pregătește pentru debutul la CM 2026. În primul meci, Portugalia va juca cu RD Congo, miercuri, de la ora 20:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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FOTO. Cristiano Ronaldo, fizic spectaculos la 41 de ani: „Nu e Photoshop”

Înaintea primei partide de la Mondial, portughezii s-au antrenat pe plaja din Palm Beach, Miami, acolo unde au întâmpinat mai multe probleme luni, din cauza unei furtuni puternice.

Totuși, Cristiano Ronaldo și coechipierii săi au profitat de soare și au petrecut timp la plajă. Starul lui Al-Nassr a impresionat prin fizicul său de invidiat, deși are 41 de ani.

Fizicul impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram/@cristiano
Fizicul impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram/@cristiano

Galerie foto (7 imagini)

Cristiano Ronaldo, la antrenamentul Portugaliei. Foto: Instagram/@cristiano Fizicul impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram/@cristiano Cristiano Ronaldo, la antrenamentul Portugaliei. Foto: Instagram/@cristiano Fizicul impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram/@cristiano Cristiano Ronaldo, la antrenamentul Portugaliei. Foto: Instagram/@cristiano
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Vitinha, colegul lui Ronaldo de la națională, a rămas impresionat de condiția fizică pe care o are acesta.

„Vă pot promite, vă pot garanta că nu e Photoshop. Chiar așa arată. E incredibil că arată așa la 41 de ani. Eu am 26 și nu arăt așa.

Este încă o dovadă care arată cât de dedicat este și cât de important este pentru el să fie într-o formă fizică foarte bună”, a declarat Vitinha, conform africa.espn.com.

973 de goluri
a marcat Cristiano Ronaldo în cariera sa. Mai are nevoie de 27 de reușite pentru a atinge borna de 1.000 de goluri

Ronaldo a vorbit adesea despre disciplina pe care trebuie să o aibă jucătorii pentru a juca la un nivel ridicat.

„Fizic? Sunt bine. Nu mi-ați văzut meciurile? A fost bine, dar obositor, pentru că am muncit mult.

Am avut avantaj în meciurile noastre, dar cel mai important este momentul în care mingea începe să se miște, în primul meci. Și apoi când presiunea începe cu adevărat să crească, atunci vom vedea adevărații campioni”, a spus Ronaldo, conform sursei citate.

După meciul cu RD Congo, pentru Portugalia vor urma partidele cu Uzbekistan (23 iunie) și Columbia (28 iunie).

Lotul Portugaliei pentru Campionatul Mondial:

  • Portari - Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi)
  • Fundași - Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica);
  • Mijlocași - Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);
  • Atacanți - Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).
228 de selecții
a bifat Cristiano Ronaldo pentru națională. A marcat 143 de goluri și a oferit 46 de pase decisive

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