Ce rost au pauzele de hidratare? Inovația FIFA, criticată dur. Cine pierde și cine are de câștigat de pe urma opririi forțate a meciurilor de la CM 2026 +26 foto
Jucătorii naționalei Suediei în timpul pauzei de hidratare de la CM 2026/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Ce rost au pauzele de hidratare? Inovația FIFA, criticată dur. Cine pierde și cine are de câștigat de pe urma opririi forțate a meciurilor de la CM 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 14:16
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 14:16
  • Pauzele de hidratare au devenit o scenă obișnuită la partidele de la Campionatul Mondial din această vară, însă sunt tot mai contestate de echipe și fani.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În decembrie anul trecut, FIFA a anunțat că va introduce pauze de hidratare la toate meciurile de la CM 2026, câte una la mijlocul fiecărei reprize.

El a blocat Spania Omul meciului a făcut minuni la 40 de ani!  + cine e jucătorul-fantomă al ibericilor care s-a făcut de râs
Citește și
El a blocat Spania Omul meciului a făcut minuni la 40 de ani! + cine e jucătorul-fantomă al ibericilor care s-a făcut de râs
Citește mai mult
El a blocat Spania Omul meciului a făcut minuni la 40 de ani!  + cine e jucătorul-fantomă al ibericilor care s-a făcut de râs

Nume mari au reacționat după primele meciuri fragmentate în sferturi la CM 2026

Măsura de trei minute este aplicată la toate meciurile, dar, așa cum era de așteptat, a stârnit numeroase controverse.

Unii critici susțin că aceste întreruperi sunt de fapt pauze comerciale menite să satisfacă interesele televiziunilor americane.

Discuțiile au fost alimentate și de faptul că pauzele de hidratare au loc inclusiv pe stadioane cu acoperiș retractabil și sisteme de climatizare, scrie bbc.com.

Mauricio Pochettino, selecționerul naționalei Statelor Unite, și-a exprimat rezervele față de această regulă:

„Nu-mi place această măsură. O accept doar când condițiile sunt extreme. Dacă vremea este bună, este inutilă”.

Carlo Ancelotti: „Eu le numesc pauze de impuls”

Dar nu toți antrenorii au o problemă cu această nouă regulă. Spre deosebire de selecționerul SUA, Carlo Ancelotti susține că pauza de hidratare i-a permis să le ofere indicații jucătorilor săi și să ajusteze sistemul tactic.

Intresant este că în meciul cu Maroc (1-1), Brazilia a marcat la șase minute de la reluarea jocului după o astfel de pauză, prin reușita lui Vinicius.

„Poți să le explici jucătorilor o problemă. Poți face o ajustare tactică care poate fi foarte bună”, a spus Ancelotti.

La fel ca Selecao, Canada a egalat la scurt timp după o pauză de hidratare în remiza cu Bosnia (1-1).

Scoția a marcat singurul gol al meciului cu Haiti tot la capătul unui moment de revigorare, în timp ce Australia a reușit primul gol în circumstanțe similare în victoria cu 2-0 împotriva Turciei.

Ca jucător, nu cred că este ceva grozav. Când pierzi, vrei să marchezi, iar când conduci, vrei să ții mingea. Cred că astfel de pauze întrerup ritmul jocului. Juan Mata, campion mondial cu Spania în 2010 la ITV Sport

Ian Wright: „O altă modalitate de a introduce reclame”

Ian Wright, fost atacant la Arsenal, care a bifat 33 de selecții în naționala Angliei, a fost ferm:

„Cred pur și simplu că este o altă modalitate de a introduce reclame, din perspectiva americană. Au folosit faptul că este în beneficiul jucătorilor, dar pentru mine nu este așa”.

Fox a întârziat cu publicitatea. Arbitrul le-a cerut jucătorilor să aștepte 40 de secunde

În mod normal, pauzele de hidratare durează trei minute, dar deținătorii de drepturi nu pot lansa spoturile publicitare decât la 20 de secunde după ce arbitrul anunță „stop-joc” și sunt obligați să revină live la stadion cu 30 de secunde înaintea reluării meciului.

Unele televiziuni nu respectă însă aceste reguli. Prima astfel de „infracțiune” s-a produs chiar la meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud 2-0.

Postul TV american Fox a ignorat limita impusă la jumătatea reprizei secunde și a ajuns să influențeze partida.

Arbitrul brazilian Wilton Sampaio ar fi fost informat prin cască să nu reia jocul imediat, acesta le-a spus jucătorilor să mai aștepte 40 de secunde. Sud-africanii urmau să repornească duelul.

Totuși, Fox a întârziat și mai mult cu reclamele și a revenit în direct la stadion când meciul se reluase deja.

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpeg
Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpeg

Galerie foto (26 imagini)

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpeg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (2).jpeg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (2).jpg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (3).jpeg
+26 Foto
labels.photo-gallery

The Athletic scrie că unele televiziuni nu întrerup deloc transmisiunea pentru publicitate, altele o fac, în timp ce o a treia categorie împart ecranul, păstrând și terenul în direct.

În România, Antena 1 folosește pauza de hidratare a jucătorilor pentru a difuza reclame.

Citește și

Luis de la Fuente rămâne calm Selecționerul Spaniei nu disperă după rezultatul rușinos cu Capul Verde: „Asta este soluția”
Campionatul Mondial
22:08
Luis de la Fuente rămâne calm Selecționerul Spaniei nu disperă după rezultatul rușinos cu Capul Verde: „Asta este soluția”
Citește mai mult
Luis de la Fuente rămâne calm Selecționerul Spaniei nu disperă după rezultatul rușinos cu Capul Verde: „Asta este soluția”
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Campionatul Mondial
21:34
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Citește mai mult
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
Campionatul Mondial reclame tv cm 2026 pauze de hidratare
Știrile zilei din sport
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Stranieri
18:33
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Citește mai mult
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Conference League
16:34
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Citește mai mult
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Superliga
17:13
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Citește mai mult
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Superliga
16:32
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Citește mai mult
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
20:54
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
20:54
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
21:16
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Top stiri
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Superliga
15:21
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Citește mai mult
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Conference League
15:33
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Citește mai mult
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Campionatul Mondial
18:32
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Citește mai mult
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
B365
16.06
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
Citește mai mult
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral

Echipe/Competiții

fcsb 29 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 12 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
17.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share