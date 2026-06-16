Ce rost au pauzele de hidratare? Inovația FIFA, criticată dur. Cine pierde și cine are de câștigat de pe urma opririi forțate a meciurilor de la CM 2026

Pauzele de hidratare au devenit o scenă obișnuită la partidele de la Campionatul Mondial din această vară, însă sunt tot mai contestate de echipe și fani.

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În decembrie anul trecut, FIFA a anunțat că va introduce pauze de hidratare la toate meciurile de la CM 2026, câte una la mijlocul fiecărei reprize.

Nume mari au reacționat după primele meciuri fragmentate în sferturi la CM 2026

Măsura de trei minute este aplicată la toate meciurile, dar, așa cum era de așteptat, a stârnit numeroase controverse.

Unii critici susțin că aceste întreruperi sunt de fapt pauze comerciale menite să satisfacă interesele televiziunilor americane.

Discuțiile au fost alimentate și de faptul că pauzele de hidratare au loc inclusiv pe stadioane cu acoperiș retractabil și sisteme de climatizare, scrie bbc.com.

Mauricio Pochettino, selecționerul naționalei Statelor Unite, și-a exprimat rezervele față de această regulă:

„Nu-mi place această măsură. O accept doar când condițiile sunt extreme. Dacă vremea este bună, este inutilă”.

Carlo Ancelotti: „Eu le numesc pauze de impuls”

Dar nu toți antrenorii au o problemă cu această nouă regulă. Spre deosebire de selecționerul SUA, Carlo Ancelotti susține că pauza de hidratare i-a permis să le ofere indicații jucătorilor săi și să ajusteze sistemul tactic.

Intresant este că în meciul cu Maroc (1-1), Brazilia a marcat la șase minute de la reluarea jocului după o astfel de pauză, prin reușita lui Vinicius.

„Poți să le explici jucătorilor o problemă. Poți face o ajustare tactică care poate fi foarte bună”, a spus Ancelotti.

La fel ca Selecao, Canada a egalat la scurt timp după o pauză de hidratare în remiza cu Bosnia (1-1).

Scoția a marcat singurul gol al meciului cu Haiti tot la capătul unui moment de revigorare, în timp ce Australia a reușit primul gol în circumstanțe similare în victoria cu 2-0 împotriva Turciei.

Ca jucător, nu cred că este ceva grozav. Când pierzi, vrei să marchezi, iar când conduci, vrei să ții mingea. Cred că astfel de pauze întrerup ritmul jocului. Juan Mata, campion mondial cu Spania în 2010 la ITV Sport

Ian Wright: „O altă modalitate de a introduce reclame”

Ian Wright, fost atacant la Arsenal, care a bifat 33 de selecții în naționala Angliei, a fost ferm:

„Cred pur și simplu că este o altă modalitate de a introduce reclame, din perspectiva americană. Au folosit faptul că este în beneficiul jucătorilor, dar pentru mine nu este așa”.

Fox a întârziat cu publicitatea. Arbitrul le-a cerut jucătorilor să aștepte 40 de secunde

În mod normal, pauzele de hidratare durează trei minute, dar deținătorii de drepturi nu pot lansa spoturile publicitare decât la 20 de secunde după ce arbitrul anunță „stop-joc” și sunt obligați să revină live la stadion cu 30 de secunde înaintea reluării meciului.

Unele televiziuni nu respectă însă aceste reguli. Prima astfel de „infracțiune” s-a produs chiar la meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud 2-0.

Postul TV american Fox a ignorat limita impusă la jumătatea reprizei secunde și a ajuns să influențeze partida.

Perhaps the only stain on Thursday’s curtain-raiser were FIFA’s newly-mandated “hydration breaks.”



When FIFA announced the change, it said the breaks were for “player welfare,” but many fans saw through the spin and assumed the breaks would be used by broadcasters to show… pic.twitter.com/49LikfIVor — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 12, 2026

Arbitrul brazilian Wilton Sampaio ar fi fost informat prin cască să nu reia jocul imediat, acesta le-a spus jucătorilor să mai aștepte 40 de secunde. Sud-africanii urmau să repornească duelul.

Totuși, Fox a întârziat și mai mult cu reclamele și a revenit în direct la stadion când meciul se reluase deja.

The Athletic scrie că unele televiziuni nu întrerup deloc transmisiunea pentru publicitate, altele o fac, în timp ce o a treia categorie împart ecranul, păstrând și terenul în direct.

În România, Antena 1 folosește pauza de hidratare a jucătorilor pentru a difuza reclame.

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