Meciuri tari în etapa #3 Uruguay - Spania și Capul Verde - Arabia Saudită, în ultima rundă de la CM 2026. Ce se întâmplă în Grupa G

- Uruguay - Spania și Capul Verde - Arabia Saudită sunt partidele care vor decide ordinea finală în grupa H.
- Noaptea continuă cu Egipt - Iran și Noua Zeelandă - Belgia, duelurile finale din grupa G.
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Uruguay și Spania se întâlnesc în capul de afiș al acestei nopți de Mondial, un duel important pentru ambele echipe, întrucât câștigătoarea grupei va evita Argentina în faza următoare.
Uruguay - Spania, primul meci al grupei H
- Arbitru: Ismail Elfath
- Stadion: Guadalajara Stadium
Capul Verde - Arabia Saudită, al doilea meci al grupei H
- Arbitru: François Letexier
- Stadion: Houston Stadium
Clasament Grupa H
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Spania
|2
|4
|2. Uruguay
|2
|2
|3. Capul Verde
|2
|2
|4. Arabia Saudită
|2
|1
Egipt - Iran, primul meci al grupei G
- Arbitru: Szymon Marciniak
- Stadion: Seattle Stadium
Belgia - Noua Zeelandă, al doilea meci al grupei G
- Arbitru: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh
- Stadion: BC Place Vancouver
Clasament Grupa G
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Egipt
|2
|4
|2. Iran
|2
|2
|3. Belgia
|2
|2
|4. Noua Zeelandă
|2
|1