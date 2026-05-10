Alexandru Cîmpanu (25 de ani), Andrei Ivan (29 de ani), Alexandru Mățan (26 de ani) și Louis Munteanu (23 de ani), fotbaliști români din străinătate, au avut un weekend productiv.

Reușitele „tricolorilor” vin la puțin timp după ce selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor, din luna iunie.

Dintre cei patru jucători, doar Louis Munteanu, fostul atacant al CFR-ului, se regăsește pe listă.

Alexandru Cîmpanu a ajuns la 3 goluri în China

Alexandru Cîmpanu a înscris pentru Chongqing Tonglianglong în remiza cu Shanghai Shenhua, scor 2-2, în etapa a 11-a din prima ligă a Chinei.

Românul a marcat pentru 2-0, după o combinație spectaculoasă cu Landry Dimata. Belgianul i-a întors mingea cu călcâiul, iar Cîmpanu a finalizat din careu.

Cîmpanu, împrumutat în China de la FC Botoșani, traversează o perioadă bună. A ajuns la 3 goluri și două pase decisive în 9 meciuri pentru Chongqing Tonglianglong.

Chongqing Tonglianglong ocupă locul 2 în China, cu 20 de puncte după 11 meciuri disputate. Lider este Chengdu Rongcheng, cu 31 de puncte.

Mățan, decisiv pentru Panetolikos. Andrei Ivan nu a avut același noroc la Panserraikos

În Grecia, Andrei Ivan a marcat pentru Panserraikos, însă reușita sa nu a fost suficientă.

Echipa românului a pierdut pe teren propriu cu Kifisia, scor 1-2, în etapa #33 din campionatul Greciei.

Ivan a ajuns la 5 goluri și 3 pase decisive în 29 de meciuri pentru Panserraikos, formație care rămâne în lupta pentru evitarea retrogradării.

13 este locul ocupat de Panserraikos, cu 28 de puncte, după cele 33 de meciuri jucate

Tot în Grecia, Alexandru Mățan a fost decisiv pentru Panetolikos.

Mijlocașul român a fost introdus la pauză în meciul cu Atromitos, când echipa sa era condusă cu 1-0, și a egalat în minutul 51.

Panetolikos s-a impus în cele din urmă cu 2-1, după golul lui Juan Manuel Garcia, din penalty.

11 este locul ocupat de Panetolikos, cu 34 de puncte

Louis Munteanu continuă seria excelentă la DC United

În MLS, Louis Munteanu își continuă forma excelentă la DC United. Atacantul român a marcat în remiza cu Nashville SC, scor 2-2, și a ajuns la 4 goluri în ultimele 3 meciuri.

Reușita a venit în minutul 25, când Munteanu a deschis scorul cu o lovitură de cap, după o pasă primită de la Hefti.

Pentru Louis Munteanu, seria este cu atât mai importantă cu cât începutul său în MLS fusese mai dificil.

După meciul cu Orlando, scor 3-2, în care a fost desemnat omul partidei, atacantul s-a descătușat: a fost titular și a marcat de două ori în duelul cu New York City, scor 2-0.

DC United ocupă locul 5 în Conferința de Est, cu 16 puncte după 12 meciuri disputate. Lider este Nashville, cu 24 de puncte.

