CM 2026 Bosnia lui Jovo Lukic, victorie imensă în ultima etapă a grupelor. Canada, învinsă de Elveția pe teren propriu

- Elveția - Canada 2-1 și Bosnia - Qatar 3-1 sunt primele rezultate ale ultimei etape de la CM 2026.
- Bosnia lui Jovo Lukic, golgheterul Ligii 1, este 99% calificată în șaisprezecimi, terminând grupa pe locul 3, cu 4 puncte, șansele fiind infime pentru ratarea unuia dintre cele 8 locuri care merg mai departe.
- Runda continuă în această noapte cu alte patru meciuri, din grupele A și C: Cehia - Mexic, Africa de Sud - Coreea de Sud, Scoția - Brazilia și Maroc - Haiti.
Programul turneului este unul foarte aglomerat, iar orele de start dintre cele mai diverse, inclusiv dimineața devreme în România.
În etapa #3, câte două meciuri se vor disputa în paralel. Acestea vor fi transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1, Antena 3 CNN și online pe Antena Play.
O parte dintre naționalele participante s-au calificat deja în șaisprezecimile competiției. Printre acestea se numără Mexic, SUA, Germania, Franța, Norvegia, Argentina sau Columbia.
GRUPA A
Cehia - Mexic, 25 iunie
- Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 04:00
- Arbitru: Yael Falcón Pérez
- Stadion: Mexico City Stadium
Africa de Sud - Coreea de Sud, 25 iunie
- Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 04:00
- Arbitru: Facundo Tello
- Stadion: Monterrey Stadium
Clasament Grupa A
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Mexic
|2
|6
|2. Coreea de Sud
|2
|3
|3. Cehia
|2
|1
|4. Africa de Sud
|2
|1
GRUPA B
Elveția - Canada 2-1
- Au marcat: Vargas (46) Manzambi (57) / David (76)
- Arbitru: Ramon ABATTI
- Stadion: BC Place Vancouver
Bosnia - Qatar 3-1
- Au marcat: Alajbegovic (29), Abunada (34, autogol), Mahmic (80) / Al Haydos (42)
- Arbitru: Jesús Valenzuela Sáez
- Stadion: Seattle Stadium
Clasament Grupa B
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Elveția
|3
|7
|2. Canada
|3
|4
|3. Bosnia
|3
|4
|4. Qatar
|3
|1
GRUPA C
Scoția - Brazilia, 25 iunie
- Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 01:00
- Arbitru: César Arturo Ramos Palazuelos
- Stadion: Miami Stadium
Maroc - Haiti, 25 iunie
- Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 01:00
- Arbitru: Danny Makkelie
- Stadion: Atlanta Stadium
Clasament Grupa C
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Brazilia
|2
|4
|2. Maroc
|2
|4
|3. Scoția
|2
|3
|4. Haiti
|2
|0
GRUPA D
Turcia - SUA, 26 iunie
- Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 05:00
- Arbitru: Mustapha Ghorbal
- Stadion: Los Angeles Stadium
Paraguay - Australia, 26 iunie
- Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 05:00
- Arbitru: Clément Turpin
- Stadion: San Francisco Bay Area Stadium
Clasament Grupa D
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. SUA
|2
|6
|2. Australia
|2
|3
|3. Paraguay
|2
|3
|4. Turcia
|2
|0
GRUPA E
Curacao - Coasta de Fildeș, 25 iunie
- Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 23:00
- Arbitru: Glenn Nyberg
- Stadion: Philadelphia Stadium
Ecuador - Germania, 25 iunie
- Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 23:00
- Arbitru: Tori Penso
- Stadion: New York/New Jersey Stadium
Clasament Grupa E
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Germania
|2
|6
|2. Coasta de Fildeș
|2
|3
|3. Ecuador
|2
|1
|4. Curacao
|2
|1
GRUPA F
Japonia - Suedia, 26 iunie
- Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 02:00
- Arbitru: Ivan Arcides Barton Cisneros
- Stadion: Dallas Stadium
Tunisia - Țările de Jos, 26 iunie
- Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 02:00
- Arbitru: Katia Itzel García
- Stadion: Kansas City Stadium
Clasament Grupa F
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Țările de Jos
|2
|4
|2. Japonia
|2
|4
|3. Suedia
|2
|3
|4. Tunisia
|2
|0
GRUPA G
Egipt - Iran, 27 iunie
- Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 06:00
- Arbitru: Szymon Marciniak
- Stadion: Seattle Stadium
Noua Zeelandă - Belgia, 27 iunie
- Transmis de Antena Play. Ora de începere 06:00
- Arbitru: Adham Makhadmeh
- Stadion: BC Place Vancouver
Clasament Grupa G
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Egipt
|2
|4
|2. Iran
|2
|2
|3. Belgia
|2
|2
|4. Noua Zeelandă
|2
|1
GRUPA H
Capul Verde - Arabia Saudită, 27 iunie
- Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 03:00
- Arbitru: François Letexier
- Stadion: Houston Stadium
Uruguay - Spania, 27 iunie
- Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 03:00
- Arbitru: Ismail Elfath
- Stadion: Guadalajara Stadium
Clasament Grupa H
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Spania
|2
|4
|2. Uruguay
|2
|2
|3. Capul Verde
|2
|2
|4. Arabia Saudită
|2
|1
GRUPA I
Norvegia - Franța, 26 iunie
- Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 22:00
- Arbitru: Michael Oliver
- Stadion: Boston Stadium
Senegal - Irak, 26 iunie
- Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 22:00
- Arbitru: Anthony Taylor
- Stadion: Toronto Stadium
Clasament Grupa I
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Franța
|2
|6
|2. Norvegia
|2
|6
|3. Senegal
|2
|0
|4. Irak
|2
|0
GRUPA J
Algeria - Austria, 28 iunie
- Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 05:00
- Stadion: Kansas City Stadium
Iordania - Argentina, 28 iunie
- Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 05:00
- Stadion: Dallas Stadium
Clasament Grupa J
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Argentina
|2
|6
|2. Austria
|2
|3
|3. Algeria
|2
|3
|4. Iordania
|2
|0
GRUPA K
Columbia - Portugalia, 28 iunie
- Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 02:30
- Stadion: Miami Stadium
RD Congo - Uzbekistan, 28 iunie
- Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 02:30
- Stadion: Atlanta Stadium
Clasament Grupa K
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Columbia
|2
|6
|2. Portugalia
|2
|4
|3. RD Congo
|2
|1
|4. Uzbekistan
|2
|0
GRUPA L
Panama - Anglia, 28 iunie
- Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 00:00
- Stadion: New York/New Jersey Stadium
Croația - Ghana, 28 iunie
- Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 00:00
- Stadion: Philadelphia Stadium
Clasament Grupa L
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Anglia
|2
|4
|2. Ghana
|2
|4
|3. Croația
|2
|3
|4. Panama
|2
|0