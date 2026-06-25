CM 2026 Bosnia lui Jovo Lukic, victorie imensă în ultima etapă a grupelor. Canada, învinsă de Elveția pe teren propriu

Elveția - Canada 2-1 și Bosnia - Qatar 3-1 sunt primele rezultate ale ultimei etape de la CM 2026.

Bosnia lui Jovo Lukic, golgheterul Ligii 1, este 99% calificată în șaisprezecimi, terminând grupa pe locul 3, cu 4 puncte, șansele fiind infime pentru ratarea unuia dintre cele 8 locuri care merg mai departe.

Runda continuă în această noapte cu alte patru meciuri, din grupele A și C: Cehia - Mexic, Africa de Sud - Coreea de Sud, Scoția - Brazilia și Maroc - Haiti.

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Programul turneului este unul foarte aglomerat, iar orele de start dintre cele mai diverse, inclusiv dimineața devreme în România.

În etapa #3, câte două meciuri se vor disputa în paralel. Acestea vor fi transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1, Antena 3 CNN și online pe Antena Play.

O parte dintre naționalele participante s-au calificat deja în șaisprezecimile competiției. Printre acestea se numără Mexic, SUA, Germania, Franța, Norvegia, Argentina sau Columbia.

GRUPA A

Cehia - Mexic, 25 iunie

Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 04:00

Arbitru : Yael Falcón Pérez

: Yael Falcón Pérez Stadion: Mexico City Stadium

Africa de Sud - Coreea de Sud, 25 iunie

Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 04:00

Arbitru : Facundo Tello

: Facundo Tello Stadion: Monterrey Stadium

Clasament Grupa A

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Mexic 2 6 2. Coreea de Sud 2 3 3. Cehia 2 1 4. Africa de Sud 2 1

GRUPA B

Elveția - Canada 2-1

Au marcat: Vargas (46) Manzambi (57) / David (76)

Arbitru : Ramon ABATTI

: Ramon ABATTI Stadion: BC Place Vancouver

Bosnia - Qatar 3-1

Au marcat: Alajbegovic (29), Abunada (34, autogol), Mahmic (80) / Al Haydos (42)

Arbitru : Jesús Valenzuela Sáez

: Jesús Valenzuela Sáez Stadion: Seattle Stadium

Clasament Grupa B

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Elveția 3 7 2. Canada 3 4 3. Bosnia 3 4 4. Qatar 3 1

GRUPA C

Scoția - Brazilia, 25 iunie

Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 01:00

Arbitru : César Arturo Ramos Palazuelos

: César Arturo Ramos Palazuelos Stadion: Miami Stadium

Maroc - Haiti, 25 iunie

Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 01:00

Arbitru : Danny Makkelie

: Danny Makkelie Stadion: Atlanta Stadium

Clasament Grupa C

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Brazilia 2 4 2. Maroc 2 4 3. Scoția 2 3 4. Haiti 2 0

GRUPA D

Turcia - SUA, 26 iunie

Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 05:00

Arbitru: Mustapha Ghorbal

Stadion: Los Angeles Stadium

Paraguay - Australia, 26 iunie

Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 05:00

Arbitru: Clément Turpin

Stadion: San Francisco Bay Area Stadium

Clasament Grupa D

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. SUA 2 6 2. Australia 2 3 3. Paraguay 2 3 4. Turcia 2 0

GRUPA E

Curacao - Coasta de Fildeș, 25 iunie

Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 23:00

Arbitru: Glenn Nyberg

Stadion: Philadelphia Stadium

Ecuador - Germania, 25 iunie

Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 23:00

Arbitru: Tori Penso

Stadion: New York/New Jersey Stadium

Clasament Grupa E

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Germania 2 6 2. Coasta de Fildeș 2 3 3. Ecuador 2 1 4. Curacao 2 1

GRUPA F

Japonia - Suedia, 26 iunie

Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 02:00

Arbitru: Ivan Arcides Barton Cisneros

Stadion: Dallas Stadium

Tunisia - Țările de Jos, 26 iunie

Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 02:00

Arbitru: Katia Itzel García

Stadion: Kansas City Stadium

Clasament Grupa F

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Țările de Jos 2 4 2. Japonia 2 4 3. Suedia 2 3 4. Tunisia 2 0

GRUPA G

Egipt - Iran, 27 iunie

Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 06:00

Arbitru: Szymon Marciniak

Stadion: Seattle Stadium

Noua Zeelandă - Belgia, 27 iunie

Transmis de Antena Play. Ora de începere 06:00

Arbitru: Adham Makhadmeh

Stadion: BC Place Vancouver

Clasament Grupa G

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Egipt 2 4 2. Iran 2 2 3. Belgia 2 2 4. Noua Zeelandă 2 1

GRUPA H

Capul Verde - Arabia Saudită, 27 iunie

Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 03:00

Arbitru: François Letexier

Stadion: Houston Stadium

Uruguay - Spania, 27 iunie

Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 03:00

Arbitru: Ismail Elfath

Stadion: Guadalajara Stadium

Clasament Grupa H

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Spania 2 4 2. Uruguay 2 2 3. Capul Verde 2 2 4. Arabia Saudită 2 1

GRUPA I

Norvegia - Franța, 26 iunie

Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 22:00

Arbitru: Michael Oliver

Stadion: Boston Stadium

Senegal - Irak, 26 iunie

Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 22:00

Arbitru: Anthony Taylor

Stadion: Toronto Stadium

Clasament Grupa I

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Franța 2 6 2. Norvegia 2 6 3. Senegal 2 0 4. Irak 2 0

GRUPA J

Algeria - Austria, 28 iunie

Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 05:00

Stadion: Kansas City Stadium

Iordania - Argentina, 28 iunie

Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 05:00

Stadion: Dallas Stadium

Clasament Grupa J

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Argentina 2 6 2. Austria 2 3 3. Algeria 2 3 4. Iordania 2 0

GRUPA K

Columbia - Portugalia, 28 iunie

Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 02:30

Stadion: Miami Stadium

RD Congo - Uzbekistan, 28 iunie

Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 02:30

Stadion: Atlanta Stadium

Clasament Grupa K

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Columbia 2 6 2. Portugalia 2 4 3. RD Congo 2 1 4. Uzbekistan 2 0

GRUPA L

Panama - Anglia, 28 iunie

Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 00:00

Stadion: New York/New Jersey Stadium

Croația - Ghana, 28 iunie

Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 00:00

Stadion: Philadelphia Stadium

Clasament Grupa L

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Anglia 2 4 2. Ghana 2 4 3. Croația 2 3 4. Panama 2 0

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