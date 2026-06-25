CM 2026 Bosnia lui Jovo Lukic, victorie imensă în ultima etapă a grupelor. Canada, învinsă de Elveția pe teren propriu
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

CM 2026 Bosnia lui Jovo Lukic, victorie imensă în ultima etapă a grupelor. Canada, învinsă de Elveția pe teren propriu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 00:03
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 00:29
  • Elveția - Canada 2-1 și Bosnia - Qatar 3-1 sunt primele rezultate ale ultimei etape de la CM 2026.
  • Bosnia lui Jovo Lukic, golgheterul Ligii 1, este 99% calificată în șaisprezecimi, terminând grupa pe locul 3, cu 4 puncte, șansele fiind infime pentru ratarea unuia dintre cele 8 locuri care merg mai departe.
  • Runda continuă în această noapte cu alte patru meciuri, din grupele A și C: Cehia - Mexic, Africa de Sud - Coreea de Sud, Scoția - Brazilia și Maroc - Haiti.
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Programul turneului este unul foarte aglomerat, iar orele de start dintre cele mai diverse, inclusiv dimineața devreme în România.

În etapa #3, câte două meciuri se vor disputa în paralel. Acestea vor fi transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1, Antena 3 CNN și online pe Antena Play.

O parte dintre naționalele participante s-au calificat deja în șaisprezecimile competiției. Printre acestea se numără Mexic, SUA, Germania, Franța, Norvegia, Argentina sau Columbia.

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GRUPA A

Cehia - Mexic, 25 iunie

  • Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 04:00
  • Arbitru: Yael Falcón Pérez
  • Stadion: Mexico City Stadium

Africa de Sud - Coreea de Sud, 25 iunie

  • Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 04:00
  • Arbitru: Facundo Tello
  • Stadion: Monterrey Stadium

Clasament Grupa A

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Mexic26
2. Coreea de Sud23
3. Cehia21
4. Africa de Sud21

GRUPA B

Elveția - Canada 2-1

  • Au marcat: Vargas (46) Manzambi (57) / David (76)
  • Arbitru: Ramon ABATTI
  • Stadion: BC Place Vancouver

Bosnia - Qatar 3-1

  • Au marcat: Alajbegovic (29), Abunada (34, autogol), Mahmic (80) / Al Haydos (42)
  • Arbitru: Jesús Valenzuela Sáez
  • Stadion: Seattle Stadium

Clasament Grupa B

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Elveția37
2. Canada34
3. Bosnia34
4. Qatar31

GRUPA C

Scoția - Brazilia, 25 iunie

  • Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 01:00
  • Arbitru: César Arturo Ramos Palazuelos
  • Stadion: Miami Stadium

Maroc - Haiti, 25 iunie

  • Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 01:00
  • Arbitru: Danny Makkelie
  • Stadion: Atlanta Stadium

Clasament Grupa C

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Brazilia24
2. Maroc24
3. Scoția23
4. Haiti20

GRUPA D

Turcia - SUA, 26 iunie

  • Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 05:00
  • Arbitru: Mustapha Ghorbal
  • Stadion: Los Angeles Stadium

Paraguay - Australia, 26 iunie

  • Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 05:00
  • Arbitru: Clément Turpin
  • Stadion: San Francisco Bay Area Stadium

Clasament Grupa D

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. SUA26
2. Australia23
3. Paraguay23
4. Turcia20

GRUPA E

Curacao - Coasta de Fildeș, 25 iunie

  • Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 23:00
  • Arbitru: Glenn Nyberg
  • Stadion: Philadelphia Stadium

Ecuador - Germania, 25 iunie

  • Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 23:00
  • Arbitru: Tori Penso
  • Stadion: New York/New Jersey Stadium

Clasament Grupa E

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Germania26
2. Coasta de Fildeș23
3. Ecuador21
4. Curacao21

GRUPA F

Japonia - Suedia, 26 iunie

  • Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 02:00
  • Arbitru: Ivan Arcides Barton Cisneros
  • Stadion: Dallas Stadium

Tunisia - Țările de Jos, 26 iunie

  • Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 02:00
  • Arbitru: Katia Itzel García
  • Stadion: Kansas City Stadium

Clasament Grupa F

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Țările de Jos24
2. Japonia24
3. Suedia23
4. Tunisia20

GRUPA G

Egipt - Iran, 27 iunie

  • Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 06:00
  • Arbitru: Szymon Marciniak
  • Stadion: Seattle Stadium

Noua Zeelandă - Belgia, 27 iunie

  • Transmis de Antena Play. Ora de începere 06:00
  • Arbitru: Adham Makhadmeh
  • Stadion: BC Place Vancouver

Clasament Grupa G

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Egipt24
2. Iran22
3. Belgia22
4. Noua Zeelandă21

GRUPA H

Capul Verde - Arabia Saudită, 27 iunie

  • Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 03:00
  • Arbitru: François Letexier
  • Stadion: Houston Stadium

Uruguay - Spania, 27 iunie

  • Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 03:00
  • Arbitru: Ismail Elfath
  • Stadion: Guadalajara Stadium

Clasament Grupa H

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Spania24
2. Uruguay22
3. Capul Verde22
4. Arabia Saudită21

GRUPA I

Norvegia - Franța, 26 iunie

  • Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 22:00
  • Arbitru: Michael Oliver
  • Stadion: Boston Stadium

Senegal - Irak, 26 iunie

  • Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 22:00
  • Arbitru: Anthony Taylor
  • Stadion: Toronto Stadium

Clasament Grupa I

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Franța26
2. Norvegia26
3. Senegal20
4. Irak20

GRUPA J

Algeria - Austria, 28 iunie

  • Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 05:00
  • Stadion: Kansas City Stadium

Iordania - Argentina, 28 iunie

  • Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 05:00
  • Stadion: Dallas Stadium

Clasament Grupa J

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Argentina26
2. Austria23
3. Algeria23
4. Iordania20

GRUPA K

Columbia - Portugalia, 28 iunie

  • Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 02:30
  • Stadion: Miami Stadium

RD Congo - Uzbekistan, 28 iunie

  • Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 02:30
  • Stadion: Atlanta Stadium

Clasament Grupa K

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Columbia26
2. Portugalia24
3. RD Congo21
4. Uzbekistan20

GRUPA L

Panama - Anglia, 28 iunie

  • Transmis de Antena 1 și Antena Play. Ora de începere 00:00
  • Stadion: New York/New Jersey Stadium

Croația - Ghana, 28 iunie

  • Transmis de Antena 3 CNN și Antena Play. Ora de începere 00:00
  • Stadion: Philadelphia Stadium

Clasament Grupa L

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Anglia24
2. Ghana24
3. Croația23
4. Panama20

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