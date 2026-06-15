Japonezii au uimit SUA FOTO. Motivul neașteptat pentru care suporterii au făcut curățenie pe stadion după meciul cu Olanda +11 foto
Foto: captură X/FIFA.com
Campionatul Mondial

Japonezii au uimit SUA FOTO. Motivul neașteptat pentru care suporterii au făcut curățenie pe stadion după meciul cu Olanda

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 12:03
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 12:04
  • Olanda - Japonia 2-2. Fanii naționalei asiatice au impresionat din nou. La finalul partidei din grupa F de la Campionatul Mondial, aceștia au făcut curățenie în tribune înainte de a părăsi stadionul.
  • Ce spun sociologicii despre comportamentul japonezilor, mai jos în articol.
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Olanda și Japonia au remizat în primul meci al grupei F de la CM 2026. Golurile olandezilor au fost marcate de Van Dijk (51) și Summerville (64), în timp ce asiaticii au punctat prin Nakamura (57) și Kamada (89).

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FOTO. Fanii Japoniei au făcut curățenie pe stadion după meciul cu Olanda

La finalul partidei de duminică seara, fanii Japoniei au ales să rămână câteva minute în plus pe stadion pentru a face curățenie.

Aceștia au strâns toate gunoaiele în saci menajeri pentru a se asigura că lasă stadionul exact așa cum l-au găsit. Fanii au explicat că acest obicei face parte din „cultura japoneză”.

Fanii Japoniei au făcut curățenie în tribune după meciul cu Olanda. Foto: captură X/@FOX4
Fanii Japoniei au făcut curățenie în tribune după meciul cu Olanda. Foto: captură X/@FOX4

Galerie foto (11 imagini)

Fanii Japoniei au făcut curățenie în tribune după meciul cu Olanda. Foto: captură X/FIFA.com Fanii Japoniei au făcut curățenie în tribune după meciul cu Olanda. Foto: captură X/FIFA.com Fanii Japoniei au făcut curățenie în tribune după meciul cu Olanda. Foto: captură X/FIFA.com Fanii Japoniei au făcut curățenie în tribune după meciul cu Olanda. Foto: captură X/@FIFA.com Fanii Japoniei au făcut curățenie în tribune după meciul cu Olanda. Foto: captură X/@FOX4
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„Japonezii consideră că, atunci când folosim un anumit loc, când plecăm trebuie să îl lăsăm mai ordonat decât era atunci când am ajuns.

De exemplu, la școală, în sălile de clasă, facem ordine după noi fără ca profesorul să ne spună să o facem”, a declarat Eita Tanaka, un fan prezent în tribune, citat de france24.com.

Aceasta este cultura noastră. Oriunde mergem, trebuie să facem curat după noi. Face parte din modul nostru de a gândi și din atitudinea noastră. De obicei, nu le spunem copiilor că trebuie să facă asta. Pur și simplu le arătăm prin acțiunile și comportamentul nostru, iar ceilalți ne urmează exemplul. Un alt fan al Japoniei

Jameis Winston, starul echipei de fotbal american New York Giants, a fost surprins în timp ce strângea gunoaiele alături de suporterii japonezi.

Ce spun sociologii despre acest obicei al japonezilor

Masachi Ohsawa, sociolog și filosof japonez, a venit cu explicații suplimentare.

„Deși japonezii tind să nu manifeste un interes deosebit pentru probleme de justiție la scară largă, cum ar fi inegalitatea mondială, conflictele sau schimbările climatice, ei sunt extrem de sensibili la aspectele morale care apar la scară mică.

Atunci când este vorba despre oamenii cu care împart același loc sau cu care au contact direct, simt o puternică dorință de a nu le crea probleme și de a nu-i face să se simtă neconfortabil”, a spus Ohsawa, conform sursei citate.

„În Japonia, dacă o singură persoană începe să strângă gunoaiele, cei din jur se simt obligați să i se alăture. Dacă nu o fac, oamenii din grupul lor vor considera că sunt persoane lipsite de bun-simț.

În acest caz, motivația principală nu este neapărat dorința de a păstra stadionul curat sau de a evita să creeze dificultăți celor care vor face curățenie ulterior. Este mai degrabă dorința de a nu fi perceput ca o povară în cadrul propriului grup”, a continuat Masachi Ohsawa.

Chiar de la vârste fragede, copiii pot fi văzuți zilnic spălând podele și ștergând mesele în școli. Aceste activități fac parte din educația japoneză.

În plus, pe străzile din țara asiatică, coșurile de gunoi sunt foarte rar întâlnite, oamenii fiind încurajați să-și ducă gunoiul acasă.

Pentru că toată lumea participă împreună, există așteptarea ca fiecare să acționeze ca parte a grupului. Iar atunci când liderii scot sacii și spun «poftiți», nimeni nu va refuza. Scott North, profesor de sociologie la Universitatea din Osaka

Clasament Grupa F

ECHIPĂPUNCTE
1. Suedia3
2. Japonia1
3. Olanda1
4. Tunisia0

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