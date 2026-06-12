I-a lăsat „mască”! FOTO. Moment foarte amuzant la meciul de deschidere de la CM 2026. Arbitrul și-a explicat decizia, dar jucătorii n-au înțeles nimic +9 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

I-a lăsat „mască”! FOTO. Moment foarte amuzant la meciul de deschidere de la CM 2026. Arbitrul și-a explicat decizia, dar jucătorii n-au înțeles nimic

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 10:33
  • Mexic - Africa de Sud 2-0. Meciul de deschidere de la Campionatul Mondial n-a fost foarte spectaculos, dar un moment din finalul partidei s-a viralizat pe rețelele de socializare.
  • Reacția fundașului sud-african Khuliso Mudau (31 de ani), atunci când arbitrul Wilton Sampaio (44 de ani) l-a eliminat pe coechipierul său, a atras atenția tuturor.
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Mexic și Africa de Sud au dat startul Campionatului Mondial din această vară. Gazdele au reușit să se impună, la capătul unei partide cu două goluri și trei eliminări.

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Mexic - Africa de Sud 2-0. Khuliso Mudau s-a chinuit să înțeleagă explicațiile arbitrului

În minutul 83 al partidei din Mexico City, la scorul de 2-0 pentru Mexic, mijlocașul sud-african Themba Zwane l-a lovit pe Roberto Alvarado cu mâna peste cap, în construcția unei faze de atac.

Arbitrul brazilian Wilton Sampaio nu a observat incidentul și a lăsat jocul să continue. Ulterior, acesta a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR.

Eliminarea lui Themba Zwane în Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@Ahmetkldk
Eliminarea lui Themba Zwane în Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@Ahmetkldk

Galerie foto (9 imagini)

Eliminarea lui Themba Zwane în Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@Ahmetkldk Eliminarea lui Themba Zwane în Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@Ahmetkldk Eliminarea lui Themba Zwane în Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@Ahmetkldk Eliminarea lui Themba Zwane în Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@Ahmetkldk Eliminarea lui Themba Zwane în Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@Ahmetkldk
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După ce a urmărit reluările, „centralul” a decis să-l elimine direct pe Zwane. Sampaio a revenit pe teren pentru a explica public decizia sa. Arbitrul brazilian nu a părut să stăpânească prea bine limba engleză, iar modul chinuit în care s-a exprimat s-a viralizat rapid pe internet.

Fundașul sud-african Khuliso Mudau a fost surprins în timp ce se uita nedumerit la „central”, încercând să înțeleagă explicația lui.

Reacția sud-africanului Mudau din finalul meciului Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@MateuszPerek
Reacția sud-africanului Mudau din finalul meciului Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@MateuszPerek

Galerie foto (6 imagini)

Reacția sud-africanului Mudau din finalul meciului Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@MateuszPerek Reacția sud-africanului Mudau din finalul meciului Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@MateuszPerek Reacția sud-africanului Mudau din finalul meciului Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@MateuszPerek Reacția sud-africanului Mudau din finalul meciului Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@MateuszPerek Reacția sud-africanului Mudau din finalul meciului Mexic - Africa de Sud 2-0. Foto: captură X/@MateuszPerek
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A fost pentru prima dată în istoria unui Campionat Mondial când un arbitru își explică decizia în mod public, prin intermediul unui microfon, conform marca.com.

Mexic a început cu dreptul turneul final pe care îl găzduiește alături de SUA și Canada, reușind să câștige cu 2-0 meciul de joi.

Quinones a deschis scorul în minutul 9, după o eroare gravă comisă de fundașii Africii de Sud, iar Jimenez a majorat diferența în minutul 67, în urma unei lovituri de cap.

Arbitrul brazilian a acordat și trei cartonașe roșii, toate în repriza secundă. Yaya Sithole (min. 49) și Themba Zwane (min. 84) au fost eliminați din tabăra Africii de Sud, iar mexicanul Cesar Montes a văzut și el cartonașul roșu în prelungirile meciului.

FOTO. Ceremonia de deschidere de la Campionatul Mondial, de la Mexico City

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (6).jpeg
Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (6).jpeg

Galerie foto (26 imagini)

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpeg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (2).jpeg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (2).jpg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (3).jpeg
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