Cine ia cele 16 locuri în plus la CM 2030  Câte naționale vor fi din  Europa la viitorul Mondial, cu 64 de echipe. Scenariul trist pentru România: tot pe dinafară
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Campionatul Mondial

Cine ia cele 16 locuri în plus la CM 2030 Câte naționale vor fi din Europa la viitorul Mondial, cu 64 de echipe. Scenariul trist pentru România: tot pe dinafară

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 14:00
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 15:59
  • Președintele FIFA a recunoscut că va pune în discuție posibilitatea ca Mondialul din 2030 să ajungă la 64 de echipe.
  • Avantajele ar fi: surplus de echipe de pe toate continentele, dar și faptul că nicio națională n-ar juca meciuri în plus.
  • Cum s-ar împărți, pe confederații, cele 16 locuri în plus, dacă FIFA va decide să păstreze procentele de prezență de la CM 2026 și cum ar fi influențată România.
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Viitorul Mondial, cu 64 de echipe. Scenariul trist pentru România

A fost primul Campionat Mondial cu 48 de echipe și peste 100 de meciuri, însă FIFA deja gândește și ia tot mai serios în calcul chiar extinderea la 64 de naționale pentru ediția din 2030, care va fi găzduită de Spania, Portugalia și Maroc.

Ar fi mai multe avantaje decât dezavantaje cu 64 de echipe decât cum au fost în această vară.

Printre avantaje:

  • Posibilitatea pentru încă 16 țări să fie la Mondial. Extinderea ca impact major al turneului final pe alte piețe de pe toate continentele
  • Nicio echipă nu ar fi nevoită să joace meciuri suplimentare față de actualul Mondial. Finalistele ar disputa tot câte 8 jocuri
  • Nici durata turneului nu s-ar extinde semnificativ. Ar fi vorba doar de două-trei zile în plus, în care să se joace meciurile din cele 4 grupe, care ar apărea peste cele 12 din prezent
  • S-ar elimina criteriul de calificare pentru cele mai bune locuri 3, lucru care a creat la această ediție câteva meciuri ce au părut înțelegeri tacite între echipe.

    Exemple: Australia - Paraguay 0-0, Japonia - Suedia 1-1, Algeria - Austria 3-3. La finalul acestor meciuri, toate cele 6 echipe au mers împreună în 16-imi. 
  • Cu 64 de echipe s-ar alcătui 16 grupe de câte 4 echipe și s-ar califica în 16-imi doar primele două locuri, după care, fazele eliminatorii ar urma cursul de la acest Mondial

Printre dezavantaje

  • Riscul de a dilua Mondialul. Totuși, această teamă a organizatorilor a existat și la acest turneu final, însă puține, foarte puține partide au fost extrem de dezechilibrate
  • S-ar ajunge la 128 de meciuri în total, fix de două ori mai multe decât la Mondialul din 2022.
  • Ar fi o problemă majoră pentru unele dintre preliminariile anumitor confederații, care practic și-ar pierde complet din interes, fiindcă s-ar califica aproape toate echipele, cazul Americii de Sud. 

Cu mai multe avantaje decât dezavantaje, extinderea la 64 de naționale prinde tot mai mult contur. Marele semn de întrebare e cum va decide FIFA alocarea celor 16 locuri suplimentare.

Unul dintre scenariile luat în calcul de forul prezidat de Infantino e de a se păstra procentul de participare de la CM 2026.

Spre exemplu, Africa a avut 21% dintre participante, automat ar însemna să trimită în 2030 cel puțin 13 naționale, cu 3 în plus.

Europa a avut fix o treime dintre echipe, ceea ce i-ar aduce 21 de țări, cu 5 mai multe decât acum.

Cum ar arăta CM 2030, ținând cont de procentul de participare de la CM 2026

Continent LOCURI CM 2030LOCURI CM2026
Europa2116
Africa13 9
Asia118
America de Sud8 6
America Nord&Centrală8 6
Oceania1 1
Baraje intercontinentale22

Vestea proastă pentru România e faptul că nici măcar la un Mondial-mamut cu 64 de echipe, calificarea nu pare nici pe departe la îndemână.

Dovada e că nivelul de prezență al Europei ar fi sub cele 24 de participante de la un Euro, turnee finale la care România merge cu o frecvență de o dată la 8 ani (2000, 2008, 2016, 2024).

Dacă Mondialul din 2026 ar fi avut 64 de echipe și sistemul de calificare era cel care a fost în preliminarii și Liga Națiunilor în perioada 2024-2026, atunci România ar fi rămas tot pe dinafară.

Cele 5 locuri în plus ale Europei ar fi fost ocupate de Italia, Danemarca, Polonia și Kosovo, care au pierdut în finala barajelor, cărora li s-ar fi adăugat Irlanda sau Țara Galilor, care au pierdut în semifinalele play-off-ului abia la loviturile de departajare.

România a fost eliminată tot în semifinale, de Turcia, dar în timpul celor 90 de minute.

Ce țări ar fi fost în plus la CM 2026 dacă am fi avut 64 de echipe

EUROPA

  • Italia
  • Danemarca
  • Polonia
  • Kosovo
  • Irlanda sau Țara Galilor

AFRICA

  • Camerun
  • Nigeria
  • Gabon
  • Burkina Faso

ASIA

  • Emiratele Arabe Unite
  • Oman
  • Indonezia

AMERICA DE SUD

  • Bolivia
  • Venezuela sau Peru

AMERICA NORD&CENTRALĂ

  • Honduras
  • Surinam sau Jamaica

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