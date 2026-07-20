Antena 1 a dat lovitura cu finala CM 2026! Spania - Argentina a doborât recordurile ultimelor turnee finale: 3,5 milioane de români au urmărit meciul la TV

Finala CM 2026, Spania - Argentina 1-0, a fost un adevărat fenomen de audiență în România, atrăgând în fața televizoarelor o medie de 3,5 milioane de telespectatori.

Cifra depășește clar toate audiențele înregistrate de precedentele patru finale de Campionat Mondial și Campionat European, confirmând interesul uriaș al publicului pentru marile evenimente fotbalistice.

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Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât finala a depășit inclusiv partide cu miză majoră pentru naționala României.

Antena 1 a dat lovitura cu finala CM 2026! 3,5 milioane de români au urmărit meciul la TV!

Spre comparație, partida Turcia – România, disputată în barajul de calificare și difuzată pe Prima TV, a adunat 2,65 milioane de telespectatori, o audiență considerată deja foarte ridicată pentru un meci al primei reprezentative.

Finala CM 2026 a depășit toate reperele ultimelor patru turnee finale majore:

CM 2018 – Franța – Croația 4-2 (TVR, ora 18:00) 2.690.000 de telespectatori

CE 2020 – Italia – Anglia 1-1, 3-2 după lovituri de departajare (PRO TV, ora 22:00) 2.945.000 de telespectatori

CM 2022 – Argentina – Franța 3-3, 4-2 după lovituri de departajare (TVR, ora 17:00) 2.915.000 de telespectatori

CE 2024 – Spania – Anglia 2-1 (PRO TV, ora 22:00) 2.940.000 de telespectatori

Cu 3,5 milioane de persoane în medie, finala de aseară a depășit precedentul record cu aproximativ 555.000 de telespectatori, față de finala EURO 2020, și cu aproape 560.000 de telespectatori peste finala Campionatului Mondial din 2022!

Un salt important față de marile finale recente

În ultimii ani, finalele marilor competiții internaționale s-au menținut într-o zonă relativ constantă, între 2,6 și 2,9 milioane de telespectatori.

Dueluri precum Argentina - Franța din 2022 sau Italia - Anglia din 2021 au beneficiat de povești spectaculoase, vedete mondiale și dramatism până la loviturile de departajare, însă nu au reușit să atingă pragul de 3 milioane de telespectatori.

Finala de aseară a schimbat însă acest nivel, trecând pentru prima dată în ultimii ani de bariera de 3,5 milioane.

Fotbalul rămâne liderul audiențelor sportive

Cifrele confirmă încă o dată poziția fotbalului ca principal generator de audiență sportivă în România.

Meciurile cu miză maxim, finale de turnee internaționale sau partide decisive ale naționalei, reușesc să adune milioane de oameni simultan în fața ecranelor, într-o perioadă în care consumul de televiziune este tot mai fragmentat între platforme online, streaming și dispozitive mobile.

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