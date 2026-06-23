Ajutați de „câini”  Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”

Sorin Cimpoca (55 de ani), președintele clubului Corvinul Hunedoara, a anunțat că portarul Codruț Sandu (20 de ani) va fi împrumutat pentru încă un sezon de la Dinamo.

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Transferat de „câini” vara trecută, Codruț Sandu a fost trimis imediat sub formă de împrumut la Corvinul, echipă alături de care a reușit să promoveze în Liga 1.

Codruț Sandu rămâne la Corvinul Hunedoara încă un sezon

În urma evoluțiilor sale foarte bune pe care Codruț Sandu le-a avut în sezonul precedent al Ligii 2, conducerea Corvinului a ajuns la un acord cu Dinamo pentru prelungirea împrumutului pentru încă un sezon.

Președintele Sorin Cimpoca a dezvăluit că decizia i-a aparținut antrenorului Florin Maxim, care vrea să-l titularizeze pe tânărul portar.

„Da, așa este, ne-am hotărât. Florin Maxim a hotărât împreună cu noi că vom apăra cu U21 în poartă. Atunci ne-am înțeles cu Dinamo pentru un împrumut pentru încă un an de zile.

Codruț Sandu este un portar de viitor, pe care ne-am bazat și anul trecut în Liga 2 și, cu siguranță, ne bazăm și anul acesta.

Ne bucurăm că am ajuns la un acord cu Dinamo și îl avem pentru încă un an de zile. A fost portarul sezonului, cu mare viitor, cu reale calități.

Credem mult în el, că ne poate ajuta și în Liga 1 fără probleme, de aceea am luat această decizie”, a declarat Sorin Cimpoca, conform sport.ro.

450.000 de euro este cota de piață a lui Codruț Sandu, conform Transfermarkt

În sezonul recent încheiat, Codruț Sandu a adunat 30 de meciuri între buturile celor de la Corvinul. Nu a primit gol în jumătate dintre acestea (15)!

La începutul carierei sale, portarul originar din București a jucat pentru echipele de juniori ale lui Dinamo, Rapid și ale Stelei.

A trecut și pe la FCU Craiova, acolo unde a bifat 24 de apariții. Codruț Sandu nu a apucat încă să debuteze pentru echipa de seniori a lui Dinamo.

Corvinul Hunedoara, cantonament în Slovenia

Nou-promovata din Liga 1 se pregătește pentru viitorul sezon în Slovenia, unde va disputa trei meciuri amicale:

24 iunie – NK Brinje Grosuplje, nou-promovată în prima ligă din Slovenia

28 iunie – Nagykanizsa FC, formație din liga secundă a Ungariei

2 iulie – FC Koper, vicecampioana Sloveniei

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