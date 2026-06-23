A intrat în insolvență! Cererea clubului a fost admisă, după un sezon în care a învins pe FCSB +38 foto
Unirea Slobozia
Liga 2

A intrat în insolvență! Cererea clubului a fost admisă, după un sezon în care a învins pe FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 15:15
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 15:15
  • Tribunalul Ialomița a admis, marți, cererea clubului Unirii Slobozia de a intra în insolvență.
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Gruparea ialomițeană s-a confruntat cu mai multe probleme în sezonul recent încheiat, atât financiar, cât și fotbalistic.

Deși a obținut și câteva rezultate notabile, precum o victorie în fața FCSB (în etapa 5 a sezonului regulat, scor 1-0), Unirea a ocupat penultimul loc la finalul play-out-ului și a retrogradat direct în eșalonul secund.

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Unirea Slobozia intră în insolvență

La câteva zile după ce Unirea Slobozia a solicitat Justiției deschiderea procedurii pentru intrarea în insolvență, clubul a primit răspunsul final din partea Tribunalului Ialomița.

Cererea ialomițenilor a fost admisă, iar Unirea Slobozia va intra oficial în insolvență. Clubul va trece printr-un proces de reorganizare financiară și administrare a datoriilor, însă își va continua activitatea în Liga 2.

„În baza art. 71 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă faţă de debitoarea de ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB UNIREA 04 SLOBOZIA”, se arată în decizia luată de Tribunalul Ialomița, conform portal.just.ro.

Decizia Tribunalului Ialomița. Foto: captură portal.just.ro Decizia Tribunalului Ialomița. Foto: captură portal.just.ro
Decizia Tribunalului Ialomița. Foto: captură portal.just.ro

Cu un viitor sezon de Liga 2 în față, Unirea Slobozia nu a mai putut evita insolvența, iar revenirea pe prima scenă se anunță a fi o misiune foarte dificilă.

Pe finalul anului 2025, Emilian Hulubei, președinte AFAN, dezvăluia că Unirea Slobozia are datorii către foști jucători, fiind pe lista cluburilor cu probleme financiare din Liga 1.

Tot la sfârșitul anului precedent, președintele clubului, Ilie Lemnaru, informa că Slobozia se confruntă cu pierderi de sute de mii de euro, din cauza deplasărilor la Clinceni pentru meciurile de acasă, în lipsa unui stadion propriu.

Alte două cluburi au intrat în insolvență în 2026: Oțelul Galați în februarie (a și ieșit, o lună mai târziu), respectiv Petrolul Ploiești în iunie.

Totodată, UTA Arad trece și ea prin probleme serioase în Liga 1, tot de ordin financiar, aflându-se deja în procedura de concordat preventiv.

Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

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Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
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