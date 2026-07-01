N-au fost suficiente 20 de zile și peste 70 de meciuri pentru ca vocile de la microfonul A1 să învețe regulile meciurilor de fotbal.

Nu e acceptabil să nu știi criteriul de departajare, când se aplică protocolul VAR sau când se sancționează o poziție de ofsaid. Momentul de la Uruguay - Capul Verde a fost de-a dreptul comic.

Când un comentator spune „se vede clar că a fost corner, nu aut de poartă, de la acest CM, VAR intervine pentru aceste faze” se compromite pe el și îl dezinformează pe telespectator.

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Achiți multe milioane de euro pentru un eveniment planetar, care produce audiență bună în creierii nopții, însă rulezi la unele meciuri cu comentatori slab pregătiți.

Antena 1 are de acoperit un Campionat Mondial foarte dificil de gestionat. Sunt de acord cu Emil Grădinescu, să comentezi meciuri la 03:00 și 04:00 dimineața e un test de rezistență fizică și psihică, așa că e nevoie de înțelegere privind anumite lucruri trăsnite rostite de cei de la microfon.

Unde se oprește însă indulgența și apare măcar surprinderea și chiar șocul absolut e la faptul că o parte dintre cei care comentează nu cunosc regulamentul care se aplică unui meci de fotbal. Ceea ce chiar e de neacceptat.

Un comentator nu trebuie doar să relateaze ce se produce pe teren. El trebuie să și explice celui din fața televizorului sau laptopului anumite chestiuni care derivă din meci: așezările echipelor, schimbările de tactică, informații despre jucători și, foarte, foarte important, modul în care sunt aplicate regulile jocului.

La acest ultim capitol, unii dintre ei sunt repetenți.

PATRU exemple de pe parcursul jocurilor disputate până acum, care arată lipsa de pregătire a unora dintre comentatori:

Un comentator susținea, după primele două meciuri din grupă, că Turcia mai are șanse la calificare dacă va câștiga la diferență mare cu SUA. Probabil unii telespectatori l-au crezut.



De fapt, realitatea era cu totul alta: Turcia era matematic eliminată de o jumătate de zi, însă nu aflase și cel care comenta. Eroarea a venit din faptul că respectivul nu era la curent că FIFA a schimbat regula și de la această ediție a trecut la modelul UEFA, cu meciul direct pus pe primul loc, în fața golaverajului, între criteriile de departajare în grupe, dacă două echipe termină la egalitate de puncte.

De fapt, realitatea era cu totul alta: Turcia era matematic eliminată de o jumătate de zi, însă nu aflase și cel care comenta. Eroarea a venit din faptul că respectivul nu era la curent că FIFA a schimbat regula și de la această ediție a trecut la modelul UEFA, cu meciul direct pus pe primul loc, în fața golaverajului, între criteriile de departajare în grupe, dacă două echipe termină la egalitate de puncte. La meciul Portugalia - Uzbekistan, o ratare a lui Ronaldo a fost urmată de comentariul: „Oricum, Ronaldo fusese în ofsaid doi metri”. Comentatorul îl văzuse pe Cristiano în spatele liniei apărătorilor, însă pasa n-a mers către el, ci către un coleg, în banda dreaptă, care era în poziție corectă, după care a urmat centrarea, moment în care era deja altă fază și nu mai conta unde se aflase Ronaldo.



Bine că nu s-a marcat, altfel probabil ar fi urmat o scenă jenantă în care auzeam cum comentatorul respectiv se miră că nu e anulat golul pe motiv de ofsaid.

Bine că nu s-a marcat, altfel probabil ar fi urmat o scenă jenantă în care auzeam cum comentatorul respectiv se miră că nu e anulat golul pe motiv de ofsaid. O eroare foarte des comisă de cei care comentează: sunt surprinși că anumite cornere pe care arbitrii nu le văd, indicând greșit aut de poartă, nu sunt întoarse de VAR, așa cum se întâmplă în sens invers, cu cele acordate eronat de centrali, dar care sunt anulate de arbitrajul video.



Ultimul exemplu a fost la Mexic - Ecuador, azi-dimineață: „Se vede clar că a fost corner, nu aut de poartă, probabil va interveni VAR! N-a făcut-o, deși de la acest Mondial VAR poate interveni să acorde corner, așa cum ar fi fost normal în această fază”, a spus unul dintre comentatori, completat de celălalt: „Intervine dacă n-au repus repede mingea în joc din 6 metri”.



E cam de stand-up comedy așa ceva. Protocolul VAR prevede intervenția DOAR pentru anularea unui corner acordat greșit, NU și pentru un aut de poartă, care să fie schimbat în corner, indiferent cât de clar se vede că e corner.

Ultimul exemplu a fost la Mexic - Ecuador, azi-dimineață: „Se vede clar că a fost corner, nu aut de poartă, probabil va interveni VAR! N-a făcut-o, deși de la acest Mondial VAR poate interveni să acorde corner, așa cum ar fi fost normal în această fază”, a spus unul dintre comentatori, completat de celălalt: „Intervine dacă n-au repus repede mingea în joc din 6 metri”. E cam de stand-up comedy așa ceva. Lipsa de cunoștințe despre noile reguli de la Mondial a atins apogeul la meciul Uruguay - Capul Verde. Arcanjo a solicitat îngrijiri medicale în finalul primei reprize. Le-a primit, timp în care un coechipier se pregătea la margine să-l înlocuiască. Arbitrul i-a făcut semn să iasă, Arcanjo a ieșit, însă antrenorul s-a răzgândit și nu a mai făcut schimbarea. S-a dat drumul la meci cu Capul Verde în 10 jucători.



Unul dintre comentatori a remarcat corect într-un final că nu se mai efectuase schimbarea și că Arcanjo a fost nevoit să stea la margine, dar colegul său de microfon a venit cu o explicație halucinantă: „Sau e posibil să nu fi ieșit la schimbare în timp util și să fi așteptat pe margine alt jucător… Nu cred că are sens, totuși”.

În afară să râzi, chiar dacă e aproape 02:00 noaptea, nu-ți rămâne nimic de făcut când auzi așa ceva. Măcar omul conștientizase singur ce nonsens rostise.

De fapt, ce se întâmplase: Arcanjo a dorit să continue până la finalul reprizei, pentru a nu se pierde un timp de schimbare, însă pentru că apucase să solicite îngrijiri medicale, a trebuit să meargă pe margine și să stea acolo, conform noii reguli, un minut. Cum schimbarea nu s-a mai produs, el a revenit pe gazon după cele 60 de secunde de „penalizare”.

Oboseala și disconfortul de a comenta la ore total nepotrivite te pot face să spui, mai ales într-o transmisiune live, diverse lucruri greșite. Să confunzi jucători între ei, să compui o frază alambicată, să nu recunoști o personalitate care apare în prim-plan din tribune. Sunt erori pe care toți le facem.

Când însă nu știi regula ofsaidului, criteriile de departajare, aplicabilitatea noilor legi ale jocului și a protocolului VAR, așa ceva nu mai ține de nesomn, ci de lipsă de interes și respect pentru meseria de jurnalist&comentator.